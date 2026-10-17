Κατερίνα Στικούδη για την κριτική: Έχουν περάσει πλέον είκοσι χρόνια, έχω γίνει τσιμέντο πια
Κατερίνα Στικούδη για την κριτική: Έχουν περάσει πλέον είκοσι χρόνια, έχω γίνει τσιμέντο πια
Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους, αυτό είναι δεδομένο, είπε η τραγουδίστρια
Στην κριτική που έχει δεχτεί αναφέρθηκε η Κατερίνα Στικούδη, τονίζοντας πως, έπειτα από δύο δεκαετίες στον χώρο, έχει πλέον αποκτήσει αντοχές.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για τα σχόλια που έχουν γίνει για εκείνη όλα αυτά τα χρόνια και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την αρνητική κριτική.
Αναφερόμενη στην πολυετή παρουσία της στον καλλιτεχνικό χώρο, η Κατερίνα Στικούδη εξήγησε ότι πλέον έχει εξοικειωθεί με όσα μπορεί να αναφέρονται για το πρόσωπό της και να μην είναι τόσο ευχάριστα. Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Είμαι μαγνήτης αρνητικών και θετικών κριτικών, που λένε. Δεν θα πω το άλλο μισό. Έχουν περάσει πλέον είκοσι χρόνια. Έχω γίνει τσιμέντο πια».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στα κακόβουλα σχόλια, εξηγώντας ότι δεν τα αντιμετωπίζει απαραίτητα ως κάτι αρνητικό. Όπως τόνισε, όταν κάποιος είναι ικανοποιημένος από τη δουλειά και τον εαυτό του, είναι αναμενόμενο να μην αρέσει σε όλους: «Όταν δεν υπάρχουν πολλά τέτοια, αρχίζω να ανησυχώ μήπως κάτι δεν πάει καλά. Πιστεύω πολύ στη φράση "δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα". Όταν κάνεις καλά τη δουλειά σου και αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου, ξέρεις ότι σε κάποιους θα αρέσεις και σε άλλους όχι. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Αυτό είναι δεδομένο».
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για τα σχόλια που έχουν γίνει για εκείνη όλα αυτά τα χρόνια και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την αρνητική κριτική.
Αναφερόμενη στην πολυετή παρουσία της στον καλλιτεχνικό χώρο, η Κατερίνα Στικούδη εξήγησε ότι πλέον έχει εξοικειωθεί με όσα μπορεί να αναφέρονται για το πρόσωπό της και να μην είναι τόσο ευχάριστα. Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Είμαι μαγνήτης αρνητικών και θετικών κριτικών, που λένε. Δεν θα πω το άλλο μισό. Έχουν περάσει πλέον είκοσι χρόνια. Έχω γίνει τσιμέντο πια».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στα κακόβουλα σχόλια, εξηγώντας ότι δεν τα αντιμετωπίζει απαραίτητα ως κάτι αρνητικό. Όπως τόνισε, όταν κάποιος είναι ικανοποιημένος από τη δουλειά και τον εαυτό του, είναι αναμενόμενο να μην αρέσει σε όλους: «Όταν δεν υπάρχουν πολλά τέτοια, αρχίζω να ανησυχώ μήπως κάτι δεν πάει καλά. Πιστεύω πολύ στη φράση "δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα". Όταν κάνεις καλά τη δουλειά σου και αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου, ξέρεις ότι σε κάποιους θα αρέσεις και σε άλλους όχι. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Αυτό είναι δεδομένο».
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