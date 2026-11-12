Υβόννη Μαλτέζου: Δεν μπορώ να μην είμαι απασχολημένη, αφήνω τα γηρατειά έξω από το σπίτι αλλιώς θα μαραζώσω
Υβόννη Μαλτέζου: Δεν μπορώ να μην είμαι απασχολημένη, αφήνω τα γηρατειά έξω από το σπίτι αλλιώς θα μαραζώσω
«Αγαπώ πάρα πολύ την τέχνη μου, αυτό είναι η ζωή μου από παιδάκι», πρόσθεσε η ηθοποιός
Συνεχώς απασχολημένη προσπαθεί να είναι η Υβόννη Μαλτέζου, καθώς διαφορετικά θα «μαραζώσει», όπως δήλωσε. Για να περιγράψει πώς λειτουργεί, η ηθοποιός χρησιμοποίησε μία έκφραση του Κλιντ Ίστγουντ, σημειώνοντας πως «αφήνει τα γηρατειά έξω από το σπίτι».
Η Υβόννη Μαλτέζου, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, επισήμανε αρχικά πως αγαπά πολύ τη δουλειά της, γι' αυτό και δεν έχει κάνει παύση: «Αγαπώ πάρα πολύ την τέχνη μου, το θέατρο, το σινεμά, την τηλεόραση. Αυτό είναι η ζωή μου, από παιδάκι. Αγαπώ περισσότερο το θέατρο και το σινεμά, λιγότερο την τηλεόραση γιατί είναι οι συνθήκες που είναι διαφορετικές, ο ρυθμός της τηλεόρασης και το ότι υπάρχουν κείμενα τα οποία γράφονται κατά τη διάρκεια του έργου και της παραγωγής. Δεν ξέρεις όλο τον ρόλο. Δεν έχεις τον χρόνο να προετοιμαστείς. Μία από τις παραγωγές που ένιωσα καλά ήταν το "Είσαι το ταίρι μου" που ήταν πριν από την κρίση και έδιναν χρόνο για πολλές πρόβες και το επεισόδιο γυριζόταν 7-8 μέρες την εβδομάδα. Άλλες εποχές», είπε.
Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πως είχε την τύχει να επιλέγει η ίδια τους ρόλους που ήθελε να αναλάβει και με αφορμή το γεγονός πως φέτος συμμετέχει σε δύο παραγωγές, ενώ παράλληλα προσπαθεί να μένει απασχολημένη και στον ελεύθερο χρόνο της, ανέφερε: «Δεν μπορώ να μην είμαι ενεργή και απασχολημένη, αλλιώς θα μαραζώσω. Θα πω κάτι που έχει πει ο Κλιντ Ίστγουντ και μου αρέσει πάρα πολύ. Αφήνω τα γηρατειά έξω από το σπίτι μου, αλλιώς θα μαραζώσω. Εντάξει, δεν είμαι τόσο μεγάλη όσο είναι εκείνος, αλλά θέλω να είμαι συνέχεια απασχολημένη. Προσπαθώ συνέχεια να κάνω πράγματα».
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Η Υβόννη Μαλτέζου, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, επισήμανε αρχικά πως αγαπά πολύ τη δουλειά της, γι' αυτό και δεν έχει κάνει παύση: «Αγαπώ πάρα πολύ την τέχνη μου, το θέατρο, το σινεμά, την τηλεόραση. Αυτό είναι η ζωή μου, από παιδάκι. Αγαπώ περισσότερο το θέατρο και το σινεμά, λιγότερο την τηλεόραση γιατί είναι οι συνθήκες που είναι διαφορετικές, ο ρυθμός της τηλεόρασης και το ότι υπάρχουν κείμενα τα οποία γράφονται κατά τη διάρκεια του έργου και της παραγωγής. Δεν ξέρεις όλο τον ρόλο. Δεν έχεις τον χρόνο να προετοιμαστείς. Μία από τις παραγωγές που ένιωσα καλά ήταν το "Είσαι το ταίρι μου" που ήταν πριν από την κρίση και έδιναν χρόνο για πολλές πρόβες και το επεισόδιο γυριζόταν 7-8 μέρες την εβδομάδα. Άλλες εποχές», είπε.
Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πως είχε την τύχει να επιλέγει η ίδια τους ρόλους που ήθελε να αναλάβει και με αφορμή το γεγονός πως φέτος συμμετέχει σε δύο παραγωγές, ενώ παράλληλα προσπαθεί να μένει απασχολημένη και στον ελεύθερο χρόνο της, ανέφερε: «Δεν μπορώ να μην είμαι ενεργή και απασχολημένη, αλλιώς θα μαραζώσω. Θα πω κάτι που έχει πει ο Κλιντ Ίστγουντ και μου αρέσει πάρα πολύ. Αφήνω τα γηρατειά έξω από το σπίτι μου, αλλιώς θα μαραζώσω. Εντάξει, δεν είμαι τόσο μεγάλη όσο είναι εκείνος, αλλά θέλω να είμαι συνέχεια απασχολημένη. Προσπαθώ συνέχεια να κάνω πράγματα».
Δείτε το βίντεο
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