Κιμ Καρντάσιαν: Από τσάντες Balenciaga μέχρι ψώνια σε μαγαζί της και θεραπείες - Τα ακριβά δώρα στις συμπρωταγωνίστριές της
Κιμ Καρντάσιαν: Από τσάντες Balenciaga μέχρι ψώνια σε μαγαζί της και θεραπείες - Τα ακριβά δώρα στις συμπρωταγωνίστριές της
Πήγαμε στο κατάστημά της και ήταν σαν επιδρομή, μας είπε «πάρτε ό,τι θέλετε» ανέφερε η Σάρα Πόλσον
Ακριβά δώρα στις συμπρωταγωνίστριές της προσέφερε η Κιμ Καρντάσιαν, χαρίζοντάς τους από τσάντες Balenciaga και αγορές από το κατάστημά της μέχρι θεραπείες ομορφιάς.
Για τη γενναιοδωρία της τηλεπερσόνας μίλησε η Σάρα Πόλσον, αποκαλύπτοντας τα εντυπωσιακά δώρα που έκανε στις συμπρωταγωνίστριές της στη σειρά «All’s Fair» μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων κάθε σεζόν.
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «The Run Through with Vogue», τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, η ηθοποιός συζήτησε με την Κλόε Μαλ για τη δεύτερη σεζόν της σειράς, αλλά και για τη συνεργασία της με την Καρντάσιαν. Όπως είπε, το καστ, στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Γκλεν Κλόουζ, Νίσι Νας, Ναόμι Γουότς και Τεγιάνα Τέιλορ, έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς, ενώ η Καρντάσιαν φροντίζει να τους προσφέρει ξεχωριστά δώρα.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης σεζόν, η επιχειρηματίας χάρισε σε όλες από μία τσάντα Balenciaga. «Ήταν απλώς υπέροχο» ανέφερε η Πόλσον, εξηγώντας ότι όλες οι τσάντες είχαν το ίδιο μέγεθος και ήταν μαύρες. «Μπορείτε να φανταστείτε αν έδινε σε κάποια μία μεγάλη και σε κάποια άλλη μία μικρή;» σχολίασε.
Για το τέλος της δεύτερης σεζόν, η Κιμ Καρντάσιαν επεφύλασσε μια διαφορετική έκπληξη. Προσκάλεσε τις ηθοποιούς σε μια επίσκεψη στο κατάστημα NikeSkims, πρόκειται για τη συνεργασία της Nike με τη Skims, την εταιρεία ένδυσης και εσωρούχων της Καρντάσιαν στην Πόλη του Μεξικού, όπου τους είπε ότι μπορούσαν να πάρουν ό,τι ήθελαν.
«Πήγαμε στο κατάστημα στην Πόλη του Μεξικού και ήταν σαν επιδρομή. Μας είπε: "Πάρτε ό,τι θέλετε". Κι εγώ σκέφτηκα: "Αλήθεια; Ό,τι θέλω;"» περιέγραψε η ηθοποιός. Η Πόλσον, η οποία δηλώνει μεγάλη θαυμάστρια των Skims, αποκάλυψε ότι επέλεξε πολλά εσώρουχα και πιτζάμες. «Ήταν τα καλύτερα εσώρουχα που έχω φορέσει ποτέ. Υπέροχα σουτιέν» είπε.
Η παρέα είχε στη διάθεσή της μόλις 45 λεπτά για τις αγορές, καθώς έπρεπε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των γυρισμάτων. «Ήθελε να δει το κατάστημά της, το οποίο δεν είχε επισκεφτεί μέχρι τότε στην Πόλη του Μεξικού. Δεν έχετε δει πιο ενθουσιασμένο άνθρωπο. Κρατούσα μια τσάντα και απλώς έβαζα μέσα πράγματα από τα ράφια. Ήταν πραγματικά πολύ διασκεδαστικό» πρόσθεσε η Σάρα Πόλσον.
Τα δώρα της Καρντάσιαν δεν περιορίστηκαν στις τσάντες και στα ρούχα. Την προηγούμενη σεζόν είχε προσφέρει στις ηθοποιούς θεραπείες προσώπου, αν και σύμφωνα με την ηθοποιό, καμία τους δεν έχει κλείσει ακόμη ραντεβού για τη συγκεκριμένη περιποίηση. Επιπλέον, τους έκανε δώρο εξετάσεις με κόστος περίπου 2.500 δολάρια η καθεμία.
Στο δικαστικό δράμα «All’s Fair» του Ράιαν Μέρφι, η Καρντάσιαν υποδύεται την Αλούρα Γκραντ, μια επιτυχημένη δικηγόρο που ειδικεύεται σε υποθέσεις διαζυγίων. Η σειρά ακολουθεί μια ομάδα γυναικών δικηγόρων, οι οποίες αποχωρούν από ένα ανδροκρατούμενο δικηγορικό γραφείο και αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους εταιρεία, αναλαμβάνοντας υποθέσεις διαζυγίων υψηλού προφίλ.
Ο χαρακτήρας της Κιμ είναι εμπνευσμένος από την πραγματική δικηγόρο της, Λόρα Γουάσερ, η οποία είχε και ρόλο νομικής συμβούλου στη σειρά. Η Γουάσερ είχε εκπροσωπήσει την Καρντάσιαν τόσο στο διαζύγιό της από τον Κρις Χάμφρις, το οποίο οριστικοποιήθηκε το 2013, όσο και σε εκείνο από τον Κάνιε Γουέστ, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2022. Η δεύτερη σεζόν του «All’s Fair» έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, με την προβολή της να γίνεται μέσω Hulu στις ΗΠΑ και Disney+ διεθνώς.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Για τη γενναιοδωρία της τηλεπερσόνας μίλησε η Σάρα Πόλσον, αποκαλύπτοντας τα εντυπωσιακά δώρα που έκανε στις συμπρωταγωνίστριές της στη σειρά «All’s Fair» μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων κάθε σεζόν.
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «The Run Through with Vogue», τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, η ηθοποιός συζήτησε με την Κλόε Μαλ για τη δεύτερη σεζόν της σειράς, αλλά και για τη συνεργασία της με την Καρντάσιαν. Όπως είπε, το καστ, στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Γκλεν Κλόουζ, Νίσι Νας, Ναόμι Γουότς και Τεγιάνα Τέιλορ, έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς, ενώ η Καρντάσιαν φροντίζει να τους προσφέρει ξεχωριστά δώρα.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης σεζόν, η επιχειρηματίας χάρισε σε όλες από μία τσάντα Balenciaga. «Ήταν απλώς υπέροχο» ανέφερε η Πόλσον, εξηγώντας ότι όλες οι τσάντες είχαν το ίδιο μέγεθος και ήταν μαύρες. «Μπορείτε να φανταστείτε αν έδινε σε κάποια μία μεγάλη και σε κάποια άλλη μία μικρή;» σχολίασε.
Kim Kardashian’s ‘very generous’ gifts for ‘All’s Fair’ cast include Balenciaga bags and a Skims ‘smash and grab’ spree https://t.co/d7GaEazO7s pic.twitter.com/hJo993uyzW— New York Post (@nypost) November 11, 2026
«Πήγαμε στο κατάστημα στην Πόλη του Μεξικού και ήταν σαν επιδρομή. Μας είπε: "Πάρτε ό,τι θέλετε". Κι εγώ σκέφτηκα: "Αλήθεια; Ό,τι θέλω;"» περιέγραψε η ηθοποιός. Η Πόλσον, η οποία δηλώνει μεγάλη θαυμάστρια των Skims, αποκάλυψε ότι επέλεξε πολλά εσώρουχα και πιτζάμες. «Ήταν τα καλύτερα εσώρουχα που έχω φορέσει ποτέ. Υπέροχα σουτιέν» είπε.
Η παρέα είχε στη διάθεσή της μόλις 45 λεπτά για τις αγορές, καθώς έπρεπε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των γυρισμάτων. «Ήθελε να δει το κατάστημά της, το οποίο δεν είχε επισκεφτεί μέχρι τότε στην Πόλη του Μεξικού. Δεν έχετε δει πιο ενθουσιασμένο άνθρωπο. Κρατούσα μια τσάντα και απλώς έβαζα μέσα πράγματα από τα ράφια. Ήταν πραγματικά πολύ διασκεδαστικό» πρόσθεσε η Σάρα Πόλσον.
Τα δώρα της Καρντάσιαν δεν περιορίστηκαν στις τσάντες και στα ρούχα. Την προηγούμενη σεζόν είχε προσφέρει στις ηθοποιούς θεραπείες προσώπου, αν και σύμφωνα με την ηθοποιό, καμία τους δεν έχει κλείσει ακόμη ραντεβού για τη συγκεκριμένη περιποίηση. Επιπλέον, τους έκανε δώρο εξετάσεις με κόστος περίπου 2.500 δολάρια η καθεμία.
Στο δικαστικό δράμα «All’s Fair» του Ράιαν Μέρφι, η Καρντάσιαν υποδύεται την Αλούρα Γκραντ, μια επιτυχημένη δικηγόρο που ειδικεύεται σε υποθέσεις διαζυγίων. Η σειρά ακολουθεί μια ομάδα γυναικών δικηγόρων, οι οποίες αποχωρούν από ένα ανδροκρατούμενο δικηγορικό γραφείο και αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους εταιρεία, αναλαμβάνοντας υποθέσεις διαζυγίων υψηλού προφίλ.
Ο χαρακτήρας της Κιμ είναι εμπνευσμένος από την πραγματική δικηγόρο της, Λόρα Γουάσερ, η οποία είχε και ρόλο νομικής συμβούλου στη σειρά. Η Γουάσερ είχε εκπροσωπήσει την Καρντάσιαν τόσο στο διαζύγιό της από τον Κρις Χάμφρις, το οποίο οριστικοποιήθηκε το 2013, όσο και σε εκείνο από τον Κάνιε Γουέστ, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2022. Η δεύτερη σεζόν του «All’s Fair» έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, με την προβολή της να γίνεται μέσω Hulu στις ΗΠΑ και Disney+ διεθνώς.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα