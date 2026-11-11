Κόλιν Φάρελ για τον γιο του που έχει διαγνωστεί με το σύνδρομο Angelman: Ούτε εγώ δεν γνωρίζω σε βάθος τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει
Κόλιν Φάρελ για τον γιο του που έχει διαγνωστεί με το σύνδρομο Angelman: Ούτε εγώ δεν γνωρίζω σε βάθος τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει
Ο 23χρονος Τζέιμς Φάρελ πρόσφατα έκανε εμφάνισή του στο τρέιλερ του νέου ντοκιμαντέρ του πατέρα του «The Slightest Touch»
Μία εξομολόγηση για τη σπάνια νευρολογική διαταραχή με την οποία έχει διαγνωστεί ο 23χρονος γιος του, Τζέιμς, έκανε ο Κόλιν Φάρελ, υποστηρίζοντας πως ακόμη και ο ίδιος δεν γνωρίζει πλήρως το βάθος των δυσκολιών που καλείται να αντιμετωπίσει.
Ο πρωτότοκος γιος του ηθοποιού, ο οποίος διαγνώστηκε με σύνδρομο Angelman όταν ήταν ακόμη νήπιο, πρόσφατα έκανε εμφάνισή του στο τρέιλερ του νέου ντοκιμαντέρ του πατέρα του «The Slightest Touch». Με αφορμή το γεγονός αυτό, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «This Morning» την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο Κόλιν Φάρελ ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη στιγμή που καταγράφηκε στην κάμερα και εξήγησε πως δεν ήταν προγραμματισμένη.
Παρόλα αυτά, ο 50χρονος ηθοποιός επισήμανε πως οι παραλληλισμοί ανάμεσα στις δυσκολίες του Τζέιμς και εκείνες της πρωταγωνίστριας του ντοκιμαντέρ και επί χρόνια φίλης του Έμα Φόγκαρτι, η οποία επίσης ζει με μια σπάνια γενετική διαταραχή, έκαναν την παρουσία του στη συγκεκριμένη σκηνή να μοιάζει αυτονόητη για το τελικό μοντάζ. «Έχω δει από κοντά και προσωπικά τις δυσκολίες του Τζέιμς. Και οι δυσκολίες του, όπως και της Έμα, παρότι κανείς από εμάς, ούτε καν εγώ ως πατέρας του, γνωρίζει το βάθος και τις αποχρώσεις τους... είναι πολύ εμφανείς», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Και πρόσθεσε: «Και αν δεις την Έμα, βλέπεις τους επιδέσμους της και αμέσως καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος δυσκολεύεται. Έτσι, αν έχεις οποιοδήποτε είδος ενσυναίσθησης ως άνθρωπος, αυτό σε ανοίγει».
Δείτε το τρέιλερ του «The Slightest Touch» όπου εμφανίζεται ο Τζέιμς Φάρελ
Ο πρωτότοκος γιος του ηθοποιού, ο οποίος διαγνώστηκε με σύνδρομο Angelman όταν ήταν ακόμη νήπιο, πρόσφατα έκανε εμφάνισή του στο τρέιλερ του νέου ντοκιμαντέρ του πατέρα του «The Slightest Touch». Με αφορμή το γεγονός αυτό, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «This Morning» την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο Κόλιν Φάρελ ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη στιγμή που καταγράφηκε στην κάμερα και εξήγησε πως δεν ήταν προγραμματισμένη.
Παρόλα αυτά, ο 50χρονος ηθοποιός επισήμανε πως οι παραλληλισμοί ανάμεσα στις δυσκολίες του Τζέιμς και εκείνες της πρωταγωνίστριας του ντοκιμαντέρ και επί χρόνια φίλης του Έμα Φόγκαρτι, η οποία επίσης ζει με μια σπάνια γενετική διαταραχή, έκαναν την παρουσία του στη συγκεκριμένη σκηνή να μοιάζει αυτονόητη για το τελικό μοντάζ. «Έχω δει από κοντά και προσωπικά τις δυσκολίες του Τζέιμς. Και οι δυσκολίες του, όπως και της Έμα, παρότι κανείς από εμάς, ούτε καν εγώ ως πατέρας του, γνωρίζει το βάθος και τις αποχρώσεις τους... είναι πολύ εμφανείς», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Και πρόσθεσε: «Και αν δεις την Έμα, βλέπεις τους επιδέσμους της και αμέσως καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος δυσκολεύεται. Έτσι, αν έχεις οποιοδήποτε είδος ενσυναίσθησης ως άνθρωπος, αυτό σε ανοίγει».
Δείτε το τρέιλερ του «The Slightest Touch» όπου εμφανίζεται ο Τζέιμς Φάρελ
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