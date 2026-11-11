Δέσποινα Μοιραράκη: Αντλώ δύναμη από τον εαυτό μου, ξεκίνησα κάτω του μηδενός, δεν είχα παπούτσια να φορέσω
Δέσποινα Μοιραράκη: Αντλώ δύναμη από τον εαυτό μου, ξεκίνησα κάτω του μηδενός, δεν είχα παπούτσια να φορέσω
Νιώθω ότι έχω τρίτη ζωή και ότι είμαι σε μια πολύ καλή φάση δημιουργίας, έχω πολύ καλή ψυχολογία, είπε η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας
Τη δύναμη που αντλεί από τον εαυτό της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα της βήματα περιέγραψε η Δέσποινα Μοιραράκη, σχολιάζοντας πως ξεκίνησε χωρίς να έχει τα απαραίτητα.
Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», όπου μεταξύ άλλων, κλήθηκε να απαντήσει στο ενδεχόμενο να υπάρξει ένας νέος έρωτας στη ζωή της. Παράλληλα μίλησε για την πορεία της, τονίζοντας ότι σε αυτή τη φάση είναι αισιόδοξη για το μέλλον, επισημαίνοντας πως όσα έχει καταφέρει, οφείλονται σε προσωπική εργασία.
Η Δέσποινα Μοιραράκη εξήγησε, πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα, δηλώνοντας: «Δεν μπορώ να πω πως είμαι ανοιχτή σε έναν νέο έρωτα, αλλά ούτε ότι δεν είμαι. Αν ερχόταν κάτι το οποίο θα μου άρεσε... Είμαι ένας άνθρωπος ανοιχτός, μου αρέσει η ομορφιά και ο έρωτας είναι ωραίος. Εκτός από τη συντροφικότητα υπάρχει και αυτός ο έρωτας που σε κάνει να φτερουγίζεις. Είμαι μια χαρά, έχω τα παιδιά μου πάνω από όλα, έχω τα χαλιά μου. Έχω περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή μου. Αν έπρεπε να γυρίσουμε τη ζωή μου θα έπρεπε να γίνει σε τρία κομμάτια. Νιώθω ότι έχω τρίτη ζωή και ότι είμαι σε μια πολύ καλή φάση δημιουργίας, έχω πολύ καλή ψυχολογία» και πρόσθεσε για τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν: «Αντλώ δύναμη από τον ίδιο μου τον εαυτό. Λέω "κοίτα τι κατάφερες". Ξεκίνησα κάτω του μηδενός, δεν είχα παπούτσια να φορέσω, εκτός από το μονόπετρο μου είχε κάνει δώρο ο άντρας μου, όλα τα άλλα είναι από εμένα για εμένα».
Δείτε το βίντεο
Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», όπου μεταξύ άλλων, κλήθηκε να απαντήσει στο ενδεχόμενο να υπάρξει ένας νέος έρωτας στη ζωή της. Παράλληλα μίλησε για την πορεία της, τονίζοντας ότι σε αυτή τη φάση είναι αισιόδοξη για το μέλλον, επισημαίνοντας πως όσα έχει καταφέρει, οφείλονται σε προσωπική εργασία.
Η Δέσποινα Μοιραράκη εξήγησε, πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα, δηλώνοντας: «Δεν μπορώ να πω πως είμαι ανοιχτή σε έναν νέο έρωτα, αλλά ούτε ότι δεν είμαι. Αν ερχόταν κάτι το οποίο θα μου άρεσε... Είμαι ένας άνθρωπος ανοιχτός, μου αρέσει η ομορφιά και ο έρωτας είναι ωραίος. Εκτός από τη συντροφικότητα υπάρχει και αυτός ο έρωτας που σε κάνει να φτερουγίζεις. Είμαι μια χαρά, έχω τα παιδιά μου πάνω από όλα, έχω τα χαλιά μου. Έχω περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή μου. Αν έπρεπε να γυρίσουμε τη ζωή μου θα έπρεπε να γίνει σε τρία κομμάτια. Νιώθω ότι έχω τρίτη ζωή και ότι είμαι σε μια πολύ καλή φάση δημιουργίας, έχω πολύ καλή ψυχολογία» και πρόσθεσε για τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν: «Αντλώ δύναμη από τον ίδιο μου τον εαυτό. Λέω "κοίτα τι κατάφερες". Ξεκίνησα κάτω του μηδενός, δεν είχα παπούτσια να φορέσω, εκτός από το μονόπετρο μου είχε κάνει δώρο ο άντρας μου, όλα τα άλλα είναι από εμένα για εμένα».
Δείτε το βίντεο
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