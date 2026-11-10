Η Ολίβια Ντιν ανακηρύχθηκε «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» από το Apple Music
Η Ολίβια Ντιν ανακηρύχθηκε «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» από το Apple Music
Η 27χρονη τραγουδίστρια είναι η πρώτη καλλιτέχνιδα από το Ηνωμένο Βασίλειο που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση
Καλλιτέχνης της Χρονιάς από το Apple Music για το 2026 αναδείχθηκε η Ολίβια Ντιν, καταγράφοντας μια σημαντική πρωτιά, καθώς είναι η πρώτη καλλιτέχνιδα από το Ηνωμένο Βασίλειο που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση.
Το δεύτερο άλμπουμ της 27χρονης τραγουδίστριας, με τίτλο «The Art Of Loving» κυκλοφόρησε πέρυσι και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα τραγούδια «Man I Need», «Nice To Each Other» και «So Easy (To Fall In Love)». Ο δίσκος έφτασε στην πρώτη θέση του βρετανικού chart άλμπουμ, ενώ συνέβαλε στην κατάκτηση του Grammy στην κατηγορία «Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης» και τεσσάρων βραβείων Brit από την ίδια τη Ντιν μέσα στο 2026.
Παράλληλα, η συνεργασία της με τον Σαμ Φέντερ, «Rein Me In» κατέγραψε τη μεγαλύτερη παραμονή στην κορυφή των βρετανικών charts στην ιστορία τους και απέσπασε το βραβείο Brit της Βρετανικής Φωνογραφικής Βιομηχανίας (BPI) στην κατηγορία «Τραγούδι της Χρονιάς».
Η συνεπικεφαλής του Apple Music, Ρέιτσελ Νιούμαν σχολίασε τη διάκριση της τραγουδίστριας, λέγοντας: «Αυτό που κάνει την Olivia να ξεχωρίζει είναι ότι μιλάει μέσα από την καρδιά της κάθε φορά».
Ακούστε το «Man I Need»
«Τα τραγούδια της σου δημιουργούν την επιθυμία να πάρεις τηλέφωνο έναν φίλο, να χορέψεις στην κουζίνα σου και να πεις σε κάποιον ότι τον αγαπάς. Είναι ειλικρινής και αυθεντική σε ό,τι μοιράζεται και αυτή ακριβώς η σύνδεση είναι που μετέτρεψε μια σπουδαία χρονιά σε μια έτος-ορόσημο» πρόσθεσε.
Από την πλευρά της, η Ολίβια Ντιν δήλωσε: «Λατρεύω να δημιουργώ μουσική. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Το να αναδεικνύομαι "Καλλιτέχνης της Χρονιάς" από την Apple είναι ένα πραγματικά υπέροχο συναίσθημα. Το να αναγνωρίζεσαι ως καλλιτέχνης που έχει ασκήσει επιρροή είναι κάτι το φανταστικό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το δεύτερο άλμπουμ της 27χρονης τραγουδίστριας, με τίτλο «The Art Of Loving» κυκλοφόρησε πέρυσι και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα τραγούδια «Man I Need», «Nice To Each Other» και «So Easy (To Fall In Love)». Ο δίσκος έφτασε στην πρώτη θέση του βρετανικού chart άλμπουμ, ενώ συνέβαλε στην κατάκτηση του Grammy στην κατηγορία «Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης» και τεσσάρων βραβείων Brit από την ίδια τη Ντιν μέσα στο 2026.
Olivia Dean has been crowned Apple Music’s 2026 Artist of the Year 👑 pic.twitter.com/x5i6rhDdE9— Complex Music (@ComplexMusic) November 9, 2026
Η συνεπικεφαλής του Apple Music, Ρέιτσελ Νιούμαν σχολίασε τη διάκριση της τραγουδίστριας, λέγοντας: «Αυτό που κάνει την Olivia να ξεχωρίζει είναι ότι μιλάει μέσα από την καρδιά της κάθε φορά».
Ακούστε το «Man I Need»
«Τα τραγούδια της σου δημιουργούν την επιθυμία να πάρεις τηλέφωνο έναν φίλο, να χορέψεις στην κουζίνα σου και να πεις σε κάποιον ότι τον αγαπάς. Είναι ειλικρινής και αυθεντική σε ό,τι μοιράζεται και αυτή ακριβώς η σύνδεση είναι που μετέτρεψε μια σπουδαία χρονιά σε μια έτος-ορόσημο» πρόσθεσε.
Από την πλευρά της, η Ολίβια Ντιν δήλωσε: «Λατρεύω να δημιουργώ μουσική. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Το να αναδεικνύομαι "Καλλιτέχνης της Χρονιάς" από την Apple είναι ένα πραγματικά υπέροχο συναίσθημα. Το να αναγνωρίζεσαι ως καλλιτέχνης που έχει ασκήσει επιρροή είναι κάτι το φανταστικό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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