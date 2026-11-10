Forbes: Στους δισεκατομμυριούχους ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, τρίτος πλουσιότερος μουσικός στον κόσμο
Forbes: Στους δισεκατομμυριούχους ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, τρίτος πλουσιότερος μουσικός στον κόσμο
Η περιουσία του θρυλικού πρώην μέλους των Beatles εκτιμάται στα 1,4 δισ. δολάρια, με τον Jay-Z και την Τέιλορ Σουίφτ να βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις
Στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του κόσμου εντάχθηκε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, καθώς, σύμφωνα με το Forbes, η καθαρή περιουσία του υπολογίζεται στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Με αυτή την εκτίμηση, ο θρυλικός μουσικός καταλαμβάνει την τρίτη θέση μεταξύ των πλουσιότερων καλλιτεχνών της μουσικής βιομηχανίας, πίσω από τον Jay-Z, με περιουσία 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και την Τέιλορ Σουίφτ, με 2 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η οικονομική του πορεία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον μουσικό του κατάλογο, στις επιχειρηματικές και νομικές κινήσεις του, στις συναυλίες του, αλλά και στη συλλογή έργων τέχνης που έχει αποκτήσει. Σημαντικό μέρος των εσόδων του προέρχεται από την MPL Communications, την εταιρεία που ίδρυσε το 1969, λίγους μήνες πριν από τη διάλυση των Beatles. Σήμερα, η εταιρεία διαχειρίζεται τόσο δικές του συνθέσεις όσο και μουσικούς καταλόγους άλλων καλλιτεχνών.
Στα δικαιώματα που διαχειρίζεται η εταιρεία περιλαμβάνονται τραγούδια καλλιτεχνών όπως ο Μπάντι Χόλι, καθώς και άδειες για γνωστά μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ και κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas» και «The Christmas Song». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτές οι δραστηριότητες αποφέρουν στην εταιρεία έσοδα που πλησιάζουν τα 250 εκατομμύρια δολάρια.
Όπως αναφέρει το Forbes, μέσω του Guardian, ο ΜακΚάρτνεϊ εισπράττει δικαιώματα κάθε φορά που ένα σχολείο ανεβάζει το μιούζικαλ «Grease» ή κάποιος ακούει μέσω streaming το «Blue Suede Shoes». Ως πρώην μέλος των Beatles, λαμβάνει επίσης το 25% των εσόδων της Apple Corps, της εταιρείας του συγκροτήματος, η οποία αποφέρει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από δικαιώματα streaming, πωλήσεις δίσκων βινυλίου και συλλεκτικών προϊόντων.
Παράλληλα, κερδίζει περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια από τα δικαιώματα των συνθέσεων των Beatles. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό κατάλογο στη μουσική βιομηχανία, για τον οποίο ο ΜακΚάρτνεϊ έχει δώσει πολυετείς δικαστικές μάχες στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Forbes αποτιμά σήμερα τη συγκεκριμένη περιουσιακή αξία στα 200 εκατ. δολάρια.
Στον υπολογισμό της συνολικής περιουσίας του συνυπολογίζονται ακόμη τα έσοδα από τις ζωντανές εμφανίσεις του, μεταξύ των οποίων οι 79 συναυλίες της περιοδείας «Got Back», που πραγματοποιήθηκε από το 2022 έως το 2025. Στα περιουσιακά του στοιχεία περιλαμβάνονται επίσης ακίνητα σε διάφορες χώρες, καθώς και μια σπάνια συλλογή έργων τέχνης με δημιουργίες σημαντικών ζωγράφων, όπως ο Πάμπλο Πικάσο και ο Ρενέ Μαγκρίτ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η οικονομική του πορεία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον μουσικό του κατάλογο, στις επιχειρηματικές και νομικές κινήσεις του, στις συναυλίες του, αλλά και στη συλλογή έργων τέχνης που έχει αποκτήσει. Σημαντικό μέρος των εσόδων του προέρχεται από την MPL Communications, την εταιρεία που ίδρυσε το 1969, λίγους μήνες πριν από τη διάλυση των Beatles. Σήμερα, η εταιρεία διαχειρίζεται τόσο δικές του συνθέσεις όσο και μουσικούς καταλόγους άλλων καλλιτεχνών.
Paul McCartney Is a Billionaire — and the World’s Third-Richest Musician — According to Forbeshttps://t.co/IPANvhSJgh— billboard (@billboard) November 9, 2026
Όπως αναφέρει το Forbes, μέσω του Guardian, ο ΜακΚάρτνεϊ εισπράττει δικαιώματα κάθε φορά που ένα σχολείο ανεβάζει το μιούζικαλ «Grease» ή κάποιος ακούει μέσω streaming το «Blue Suede Shoes». Ως πρώην μέλος των Beatles, λαμβάνει επίσης το 25% των εσόδων της Apple Corps, της εταιρείας του συγκροτήματος, η οποία αποφέρει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από δικαιώματα streaming, πωλήσεις δίσκων βινυλίου και συλλεκτικών προϊόντων.
Παράλληλα, κερδίζει περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια από τα δικαιώματα των συνθέσεων των Beatles. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό κατάλογο στη μουσική βιομηχανία, για τον οποίο ο ΜακΚάρτνεϊ έχει δώσει πολυετείς δικαστικές μάχες στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Forbes αποτιμά σήμερα τη συγκεκριμένη περιουσιακή αξία στα 200 εκατ. δολάρια.
Στον υπολογισμό της συνολικής περιουσίας του συνυπολογίζονται ακόμη τα έσοδα από τις ζωντανές εμφανίσεις του, μεταξύ των οποίων οι 79 συναυλίες της περιοδείας «Got Back», που πραγματοποιήθηκε από το 2022 έως το 2025. Στα περιουσιακά του στοιχεία περιλαμβάνονται επίσης ακίνητα σε διάφορες χώρες, καθώς και μια σπάνια συλλογή έργων τέχνης με δημιουργίες σημαντικών ζωγράφων, όπως ο Πάμπλο Πικάσο και ο Ρενέ Μαγκρίτ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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