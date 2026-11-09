Μαυρίκιος Μαυρικίου: Είναι τραγικό να γράφουν ότι έκανα εγχείρηση αλλαγής φύλου, σε δύο χρόνια το παιδάκι μου θα μπορεί να τα διαβάσει αυτά
GALA
Μαυρίκιος Μαυρικίου Αλλαγή φύλου

Μαυρίκιος Μαυρικίου: Είναι τραγικό να γράφουν ότι έκανα εγχείρηση αλλαγής φύλου, σε δύο χρόνια το παιδάκι μου θα μπορεί να τα διαβάσει αυτά

«Η Ιλάειρα δεν εκνευρίζεται, στενοχωριέται και αυτό είναι το κακό, ότι χτυπάει στην ψυχολογία της», τόνισε ο μουσικός για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται

Μαυρίκιος Μαυρικίου: Είναι τραγικό να γράφουν ότι έκανα εγχείρηση αλλαγής φύλου, σε δύο χρόνια το παιδάκι μου θα μπορεί να τα διαβάσει αυτά
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγικό θεωρεί ο Μαυρίκιος Μαυρικίου το γεγονός πως γράφουν ότι έκανε εγχείρηση αλλαγής φύλου, χωρίς να σκέφτονται πως το παιδί του σε λίγα χρόνια θα μπορεί να διαβάσει αυτού του είδους τα σχόλια για τον πατέρα του.

Ο μουσικός πριν από δύο μήνες έκανε γαστρικό bypass για να χάσει βάρος για λόγους υγείας, όπως αποκάλυψε, ωστόσο όταν ανακοίνωσε στα social media πως θα προχωρούσε σε επέμβαση, χωρίς αρχικά να αναφέρει περί τίνος πρόκειται, δέχτηκε προσβλητικά μηνύματα.

Ο Μαυρίκος Μαυρικίου απάντησε στην εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, επισημαίνοντας: «Τώρα τι να σχολιάσω εγώ σε αυτό; Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι σε δύο χρόνια το παιδάκι μου μπορεί να διαβάσει αυτά τα σχόλια και να κάνουν έτσι δημόσια, δεν μπορώ να πέσω σε αυτό το επίπεδο και να απαντήσω. Είναι τραγικό. Αυτό που γράφουν, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρά προβλήματα και στη σχέση ενός ζευγαριού. Είναι δύσκολο. Η Ιλάειρα δεν εκνευρίζεται, στενοχωριέται. Και αυτό είναι το κακό, ότι χτυπάει στην ψυχολογία της. Στενοχωριέται, στενοχωριέμαι κι εγώ».

Δείτε το βίντεο


Όπως εξήγησε σχετικά με την επέμβαση: «Έχασα 20 κιλά σε δύο μήνες. Έκανα γαστρικό bypass, μικρύναμε το στομαχάκι. Δεν το έκανα για αισθητικούς λόγους, υπήρχαν θέματα υγείας που έπρεπε να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Χαίρομαι που αισθάνομαι αυτή την ανανέωση και εσωτερικά και εξωτερικά και ψυχικά».

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ανέφερε ακόμη πως κυκλοφορούν συνεχώς δημοσιεύματα που αφορούν στην προσωπική του ζωή, τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα: «Μας χωρίζουν συνέχεια. Έχω φτάσει στο διαζύγιο, έχω φτάσει στο δικαστήριο. Έχουν βγάλει και τα χαρτιά, έχουν κάνει και την επιμέλεια. Δεν ξέρω ποιος την πήρε. Να μας πουν να ξέρουμε ποιος πήρε και την επιμέλεια. Αν είχαμε χωρίσει, θα βγάζαμε μία ανακοίνωση, σαν αυτή που έβγαλε ο φίλος μου ο Γιώργος Λιβάνης με την Ανδρομάχη», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Κρίσεις στον γάμο υπάρχουν συνέχεια στον γάμο και δυσκολίες και ένα ζευγάρι μπορεί να φτάσει και σε τσακωμό και να συζητήσει και το σενάριο του "Πώς θα ήταν η ζωή μου αν δεν παντρευόμουν;". Δεν πορεί να συμβεί αυτό; Πες ότι ένα ζευγάρι αντιμετωπίζει τέτοιου είδους θέματα και έχει μπει σε μία διαδικασία είτε να δει έναν ειδικό... εσύ με όλο αυτό το τροφοδοτείς και μεγαλώνεις και τις πιθανότητες του να μην μπορεί να συνεννοηθεί αυτό το ζευγάρι και να φτάσει στον χωρισμό, σε ένα τέλμα».

Κλείσιμο
Στην ίδια συνέντευξη ο Μαυρίκιος Μαυρικίου σχολίασε την ανακοίνωση για τον Γιώργο Περρή ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2027: «Λάθος επιλογή. Τον Γιώργο τον εκτιμώ σαν καλλιτέχνη. Δεν έχει καμία δουλειά να εκπροσωπήσει την Κύπρο. Έχει έρθει κάποιες φορές στην Κύπρο για κάποιες συναυλίες, αλλά δεν έχει την Κύπρο μέσα του. Πώς να πάει να εκπροσωπήσει τη χώρα; Ξέρεις πόσες ταλεντάρες και φωνάρες έχουμε κάτω στην Κύπρο; Δεν μιλάω για εμένα... Μια χαρά είναι ο Περρής για να πάει στη Eurovision αλλά να πάει για την Ελλάδα. Τι δουλειά έχει να πάει για την Κύπρο; Ανάθεση από ένα κρατικό κανάλι σε έναν άνθρωπο που δεν έχει σχέση με την Κύπρο και δεν είναι Κύπριος...», είπε.
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης