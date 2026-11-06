Νίκος Μουτσινάς: Όταν έφυγε η μητέρα μου σταμάτησα την ψυχολόγο, ένιωσα ότι θα γινόταν η μάνα μου, ήμουν με έναν ομφάλιο λώρο και έψαχνα βύσμα
Νίκος Μουτσινάς: Όταν έφυγε η μητέρα μου σταμάτησα την ψυχολόγο, ένιωσα ότι θα γινόταν η μάνα μου, ήμουν με έναν ομφάλιο λώρο και έψαχνα βύσμα
Στα τρία χρόνια του πένθους ξεκίνησα να κάνω αυτοβελτίωση, είπε ο ηθοποιός και παρουσιαστής
Την απόφασή του να διακόψει την ψυχοθεραπεία μετά τον θάνατο της μητέρας του μοιράστηκε ο Νίκος Μουτσινάς, εξηγώντας πως ένιωσε ότι η ψυχολόγος του θα έπαιρνε τη θέση της.
Ο ηθοποιός και παρουσιαστής μίλησε για την αυτοβελτίωση και τη διαχείριση του πένθους της απώλειας της μητέρας του σε συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast της Νάντιας Μπουλέ, απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο «Happy Day».
Όπως εξήγησε ο Νίκος Μουτσινάς, η απώλεια της μητέρας του τον οδήγησε να ασχοληθεί περισσότερο με τον εαυτό του και να δει διαφορετικά την καθημερινότητά του, αφότου όμως είχαν περάσει τρία χρόνια από τον θάνατό της: «Τα τελευταία 14 χρόνια ασχολούμαι πολύ με το μέσα μου για να μπορέσω να βιώνω το έξω μου. Τώρα αν δω προς τα πίσω, έχω δώσει πολύ ξύλο εγώ στον εαυτό μου. Αντιμετωπίζω πολύ διαφορετικά την καθημερινότητα και συνέλαβαν διάφορα. Έφυγε η μητέρα μου. Στα 3 χρόνια του πένθους ξεκίνησα να κάνω αυτοβελτίωση και να ασχολούμαι. Έκανα πριν ψυχολόγο για 7 χρόνια και όταν πέθανε η μητέρα μου είπα σταματάω. Έμεινε η ψυχολόγος. Μου λέει "τώρα;" και λέω "ναι τώρα". Ένιωσα ότι θα γινόταν η μάνα μου».
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Στη συνέχεια, ο ηθοποιός και παρουσιαστής εξήγησε ότι διέκοψε την ψυχοθεραπεία, με τον φόβο της συναισθηματικής εξάρτησης που θα ανέπτυσσε με τη θεραπεύτρια λόγω του θανάτου της μητέρας του: «Γιατί ήμουν με έναν ομφάλιο λώρο και έψαχνα βύσμα. Οπότε λοιπόν, αυτό που άλλαξε έχει να κάνει, πέρα από αυτό το συμβάν που ήταν σημαντικό, τον τρόπο που βλέπω τους άλλους. Είναι κάποιες φορές που εκνευρίζομαι».
Ο ηθοποιός και παρουσιαστής μίλησε για την αυτοβελτίωση και τη διαχείριση του πένθους της απώλειας της μητέρας του σε συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast της Νάντιας Μπουλέ, απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο «Happy Day».
Όπως εξήγησε ο Νίκος Μουτσινάς, η απώλεια της μητέρας του τον οδήγησε να ασχοληθεί περισσότερο με τον εαυτό του και να δει διαφορετικά την καθημερινότητά του, αφότου όμως είχαν περάσει τρία χρόνια από τον θάνατό της: «Τα τελευταία 14 χρόνια ασχολούμαι πολύ με το μέσα μου για να μπορέσω να βιώνω το έξω μου. Τώρα αν δω προς τα πίσω, έχω δώσει πολύ ξύλο εγώ στον εαυτό μου. Αντιμετωπίζω πολύ διαφορετικά την καθημερινότητα και συνέλαβαν διάφορα. Έφυγε η μητέρα μου. Στα 3 χρόνια του πένθους ξεκίνησα να κάνω αυτοβελτίωση και να ασχολούμαι. Έκανα πριν ψυχολόγο για 7 χρόνια και όταν πέθανε η μητέρα μου είπα σταματάω. Έμεινε η ψυχολόγος. Μου λέει "τώρα;" και λέω "ναι τώρα". Ένιωσα ότι θα γινόταν η μάνα μου».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός και παρουσιαστής εξήγησε ότι διέκοψε την ψυχοθεραπεία, με τον φόβο της συναισθηματικής εξάρτησης που θα ανέπτυσσε με τη θεραπεύτρια λόγω του θανάτου της μητέρας του: «Γιατί ήμουν με έναν ομφάλιο λώρο και έψαχνα βύσμα. Οπότε λοιπόν, αυτό που άλλαξε έχει να κάνει, πέρα από αυτό το συμβάν που ήταν σημαντικό, τον τρόπο που βλέπω τους άλλους. Είναι κάποιες φορές που εκνευρίζομαι».
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