Νίκος Μουτσινάς: Όταν έφυγε η μητέρα μου σταμάτησα την ψυχολόγο, ένιωσα ότι θα γινόταν η μάνα μου, ήμουν με έναν ομφάλιο λώρο και έψαχνα βύσμα

ηθοποιός και παρουσιαστής μίλησε για την αυτοβελτίωση και τη διαχείριση του πένθους της απώλειας της μητέρας του σε συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast της

Νίκος Μουτσινάς





Στη συνέχεια, ο ηθοποιός και παρουσιαστής εξήγησε ότι διέκοψε την ψυχοθεραπεία, με τον φόβο της συναισθηματικής εξάρτησης που θα ανέπτυσσε με τη θεραπεύτρια λόγω του θανάτου της μητέρας του: « Γιατί ήμουν με έναν ομφάλιο λώρο και έψαχνα βύσμα. Οπότε λοιπόν, αυτό που άλλαξε έχει να κάνει, πέρα από αυτό το συμβάν που ήταν σημαντικό, τον τρόπο που βλέπω τους άλλους. Είναι κάποιες φορές που εκνευρίζομαι ».