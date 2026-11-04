Βαγγέλης Κακουριώτης: Δεν ξέρω αν υπάρχει ελαφρυντικό στον έρωτα, στην τέχνη δεν υπάρχει δύσκολο όταν τη βλέπεις σοβαρά
Βαγγέλης Κακουριώτης: Δεν ξέρω αν υπάρχει ελαφρυντικό στον έρωτα, στην τέχνη δεν υπάρχει δύσκολο όταν τη βλέπεις σοβαρά
Με αφορμή τις καταιγιστικές εξελίξεις στη σειρά «Μπλε Ώρες», ο ηθοποιός και τραγουδιστής εξήγησε στο protothema,gr πώς διαχειρίζεται τις έντονες σκηνές και το παρασκήνιο των γυρισμάτων
Από τα μουσικά stages και το κοινό που τον ακολουθεί σε κάθε του βήμα, σε έναν ακόμα απαιτητικό τηλεοπτικό ρόλο. Ο Βαγγέλης Κακουριώτης υποδύεται τον «Άγγελο» στις «Μπλε Ώρες», έναν ήρωα εγκλωβισμένο ανάμεσα στους συμβατικούς κανόνες ενός γάμου, τις οικογενειακές πιέσεις και έναν απαγορευμένο, αλλά απόλυτα παθιασμένο έρωτα που απειλεί να τα διαλύσει όλα.O καλλιτέχνης μίλησε στο protothema.gr για την ισορροπία ανάμεσα στη μουσική και την υποκριτική, τα απαιτητικά γυρίσματα με τις έντονες σωματικές και ψυχικές δοκιμασίες, αλλά και τη χημεία του με τη συμπρωταγωνίστριά του, Ιζαμπέλλα Φούλοπ. Παράλληλα, τοποθετείται ανοιχτά για τα διλήμματα του έρωτα, τις παράλληλες σχέσεις και τις συνέπειες των επιλογών μας, αποκαλύπτοντας τι είναι αυτό που κάνει τις «Μπλε Ώρες» να αγγίζουν τόσο βαθιά το τηλεοπτικό κοινό.
Ο Άγγελος στις «Μπλε Ώρες» είναι ένας άνθρωπος εγκλωβισμένος σε έναν συμβατικό γάμο, που τολμά να ζήσει έναν παράνομο αλλά παθιασμένο έρωτα με την Εύα. Πόσο κοντά ή μακριά από τη δική σου προσωπικότητα είναι ένας τέτοιος χαρακτήρας;
Νομίζω ότι σε κάθε χαρακτήρα μπορείς να αναγνωρίσεις κάποια στοιχεία του εαυτού σου, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι ταυτίζεσαι με τις επιλογές του. Με τον Άγγελο έχουμε κοινά στοιχεία, κυρίως στον τρόπο που βιώνουμε τα συναισθήματά μας. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ, διεκδικεί και πολλές φορές παρασύρεται από όσα αισθάνεται. Από την άλλη, υπάρχουν αντιδράσεις και αποφάσεις του που απέχουν αρκετά από τον δικό μου τρόπο σκέψης. Αυτό όμως είναι και το ενδιαφέρον της υποκριτικής. Να μπορείς να κατανοήσεις έναν άνθρωπο που ενδεχομένως στην πραγματική σου ζωή να λειτουργούσες εντελώς διαφορετικά από εκείνον.
Από πολύ νωρίς στη σειρά, ο Άγγελος βρίσκεται σε ακραίες καταστάσεις – θυμόμαστε ακόμα και σκηνές όπου βρέθηκε δεμένος σε πορτμπαγκάζ – ενώ μπλέκεται και στη δίνη μιας δολοφονίας. Πόσο απαιτητικά είναι αυτά τα γυρίσματα και πώς διαχειρίζεσαι σωματικά και ψυχικά την ένταση;
Όσο πιο απαιτητική είναι μια σκηνή, τόσο περισσότερο με εξιτάρει. Μου αρέσει να δοκιμάζω τα όριά μου και να βρίσκομαι αντιμέτωπος με καινούριες προκλήσεις. Βέβαια, σε κάθε γύρισμα υπάρχει πάντα ο βαθμός δυσκολίας τού να διατηρήσεις ένα συγκεκριμένο συναίσθημα, καθώς υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία. Μπορεί να χρειαστεί να διακοπεί μια σκηνή λόγω ενός θορύβου, μιας αλλαγής στον φωτισμό ή ακόμη και της μεταβολής του φυσικού φωτός. Και φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν παράλληλα όλοι οι άνθρωποι του συνεργείου για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σκηνές είχαν και αυξημένες σωματικές απαιτήσεις. Ίσως το γεγονός ότι γυμνάζομαι συστηματικά εδώ και αρκετά χρόνια να με βοηθάει να διαχειρίζομαι καλύτερα την καταπόνηση και να διατηρώ τη συγκέντρωσή μου ακόμη και υπό πίεση.
Πιστεύω, όμως, πως η δουλειά του ηθοποιού είναι στο σύνολό της μια διαδικασία τόσο ψυχική όσο και σωματική. Είτε καλείσαι να εκφράσεις ένα συναίσθημα μέσα από μία μόνο λέξη είτε μέσα από μια έντονη σωματική δράση, το ζητούμενο παραμένει το ίδιο: να υπάρχει αλήθεια σε αυτό που κάνεις.
Ο Άγγελος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις της οικογενειακής επιχείρησης, τις οικογενειακές συγκρούσεις και έναν έρωτα που φέρνει τα πάνω-κάτω. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι στιγμής για σένα ερμηνευτικά;
Θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι οι συνεχείς συναισθηματικές μεταβολές του. Ο Άγγελος μπορεί μέσα στην ίδια ημέρα να βιώσει θυμό, απογοήτευση, φόβο, έρωτα και ενοχές. Και όλα αυτά πρέπει να έχουν μια αλήθεια, μια συνέχεια. Προσωπικά, μου αρέσει να γνωρίζω πολύ καλά τι έχει προηγηθεί στη ζωή του χαρακτήρα πριν από κάθε σκηνή. Θεωρώ πως ακόμη και μια μικρή αντίδραση έχει την αιτία της. Δεν θέλω απλώς να αποδώσω ένα συναίσθημα, αλλά να καταλάβω από πού προέρχεται. Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα γυρίσματα δεν πραγματοποιούνται με τη χρονολογική σειρά που παρακολουθεί ο θεατής. Μπορεί ακόμη και μια σκηνή που αποτελείται από τρία μέρη να γυριστεί σε διαφορετικές ημέρες. Αυτό κάνει τη διατήρηση της συναισθηματικής συνέχειας ακόμη πιο απαιτητική. Για μένα, όμως, το ζητούμενο είναι ο θεατής να μην αντιλαμβάνεται τίποτα από αυτές τις τεχνικές δυσκολίες. Να παρακολουθεί μια ιστορία που εξελίσσεται φυσικά, χωρίς να διακόπτεται ούτε στιγμή η αλήθεια και η συνέχεια του χαρακτήρα.
Έχεις χτίσει μια μουσική πορεία με κοινό που σε ακολουθούσε, αλλά πλέον σε βλέπουμε σε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια μεγάλη δραματική σειρά. Πόσο δύσκολη ή απελευθερωτική ήταν αυτή η μετάβαση και πώς «ζυγίζεις» πλέον τον χρόνο σου ανάμεσα στη μουσική και την υποκριτική;
Είμαι καλλιτέχνης. Μου αρέσει να δημιουργώ κάτι που δεν υπάρχει, να του δίνω υπόσταση και να αγγίζει ψυχές, είτε αυτό είναι μέσα από το τραγούδι είτε μέσα από την υποκριτική. Με γεμίζει το ίδιο. Στην τέχνη μού αρέσει να βλέπω τα πράγματα πιο σφαιρικά. Το ένα βοηθάει το άλλο. Δύσκολο δεν είναι τίποτα όταν το αντιμετωπίζεις σοβαρά. Είμαι ένας άνθρωπος που προετοιμάζεται διαρκώς για κάτι και ανυπομονώ για τις ευκαιρίες, γιατί όταν έρχονται, τους δίνω αυτό που τους αξίζει.
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Η χημεία σου με την Ιζαμπέλλα Φούλοπ στο πλατό έχει σχολιαστεί πολύ θετικά. Πώς είναι η συνεργασία σας πίσω από τις κάμερες, ειδικά στις πιο δραματικές και φορτισμένες σκηνές;
Υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ μας, συζητάμε αρκετά για τους χαρακτήρες μας και προσπαθούμε να είμαστε πραγματικά παρόντες σε κάθε σκηνή. Θεωρώ ότι η υποκριτική είναι πάνω απ’ όλα μια σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους. Όσο περισσότερο ακούς τον συμπρωταγωνιστή σου και αφήνεσαι σε αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, τόσο πιο αληθινό γίνεται και το αποτέλεσμα.
Ο Άγγελος και η Εύα παλεύουν για έναν έρωτα που γεννήθηκε μέσα σε συντρίμμια και απειλείται από παντού. Αν μπορούσες να δώσεις μια συμβουλή στον ήρωά σου αυτή τη στιγμή, ποια θα ήταν αυτή;
Θα του έλεγα να προσπαθήσει να σκεφτεί λίγο περισσότερο πριν ενεργήσει! (γέλια). Ο Άγγελος είναι ένας άνθρωπος που πολλές φορές αφήνει το συναίσθημα να προηγηθεί της λογικής του. Και παρόλο που θεωρώ πολύ σημαντικό να ακούμε την καρδιά μας, πιστεύω ότι χρειάζεται να υπάρχει και μια ισορροπία. Θα του έλεγα λοιπόν να είναι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό του και στη συνέχεια με τους ανθρώπους γύρω του. Να μη φοβάται να διεκδικεί όσα τον κάνουν ευτυχισμένο, αλλά να θυμάται ότι κάθε επιλογή μας έχει και τις συνέπειές της.
Ο κόσμος συχνά βάζει εύκολα ταμπέλες στους χαρακτήρες που εμπλέκονται σε μια παράλληλη σχέση. Εσύ δικαιολογείς τον ήρωά σου; Υπάρχει ελαφρυντικό στον έρωτα όταν βγαίνει εκτός των «επίσημων» ορίων;
Δεν ξέρω αν υπάρχει ελαφρυντικό στον έρωτα. Ξέρω όμως ότι τα ανθρώπινα συναισθήματα είναι πολύ πιο σύνθετα από όσο πολλές φορές θέλουμε να πιστεύουμε. Μου αρέσει να συζητάω τα πράγματα με επιχειρήματα. Στην προκειμένη περίπτωση, η παράλληλη σχέση δεν αφορούσε μόνο τον Άγγελο αλλά και τη γυναίκα του, καθώς κι εκείνη είχε παράλληλη σχέση. Προσωπικά, μου αρέσει να ξεκαθαρίζω τα πράγματα και να τα ολοκληρώνω πρώτα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια σχέση ή έναν γάμο. Αν είναι να κλείσει ένας κύκλος, προτιμώ να κλείσει πρώτα και μετά να ξεκινήσει κάτι καινούριο.
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Τι θεωρείς ότι είναι αυτό που κάνει τις «Μπλε Ώρες» να ξεχωρίζουν και να αγγίζουν το τηλεοπτικό κοινό; Ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο στοιχείο στο σενάριο;
Πιστεύω ότι οι «Μπλε Ώρες» έχουν καταφέρει να συνδυάσουν πολύ όμορφα το μυστήριο, την αγωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχουν συνεχώς εξελίξεις και ανατροπές, αλλά παράλληλα δίνεται χώρος στους χαρακτήρες να αναπτυχθούν και να δείξουν διαφορετικές πλευρές του εαυτού τους. Αυτό που μου αρέσει ιδιαίτερα στο σενάριο είναι ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις για όλα. Οι χαρακτήρες βρίσκονται συχνά μπροστά σε διλήμματα και καλούνται να πάρουν αποφάσεις που δεν είναι απαραίτητα σωστές ή λανθασμένες με την πρώτη ματιά. Νομίζω ότι ο κόσμος αναγνωρίζει μέσα σε αυτές τις ιστορίες δικά του συναισθήματα, προβληματισμούς ή ακόμη και καταστάσεις που έχει ζήσει. Και θεωρώ ότι όταν μια ιστορία καταφέρνει να δημιουργήσει αυτή τη σύνδεση με τον θεατή, έχει ήδη πετύχει κάτι πολύ σημαντικό.
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