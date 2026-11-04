Βαγγέλης Κακουριώτης: Δεν ξέρω αν υπάρχει ελαφρυντικό στον έρωτα, στην τέχνη δεν υπάρχει δύσκολο όταν τη βλέπεις σοβαρά

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Υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ μας, συζητάμε αρκετά για τους χαρακτήρες μας και προσπαθούμε να είμαστε πραγματικά παρόντες σε κάθε σκηνή. Θεωρώ ότι η υποκριτική είναι πάνω απ’ όλα μια σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους. Όσο περισσότερο ακούς τον συμπρωταγωνιστή σου και αφήνεσαι σε αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, τόσο πιο αληθινό γίνεται και το αποτέλεσμα.Θα του έλεγα να προσπαθήσει να σκεφτεί λίγο περισσότερο πριν ενεργήσει! (γέλια). Ο Άγγελος είναι ένας άνθρωπος που πολλές φορές αφήνει το συναίσθημα να προηγηθεί της λογικής του. Και παρόλο που θεωρώ πολύ σημαντικό να ακούμε την καρδιά μας, πιστεύω ότι χρειάζεται να υπάρχει και μια ισορροπία. Θα του έλεγα λοιπόν να είναι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό του και στη συνέχεια με τους ανθρώπους γύρω του. Να μη φοβάται να διεκδικεί όσα τον κάνουν ευτυχισμένο, αλλά να θυμάται ότι κάθε επιλογή μας έχει και τις συνέπειές της.Δεν ξέρω αν υπάρχει ελαφρυντικό στον έρωτα. Ξέρω όμως ότι τα ανθρώπινα συναισθήματα είναι πολύ πιο σύνθετα από όσο πολλές φορές θέλουμε να πιστεύουμε. Μου αρέσει να συζητάω τα πράγματα με επιχειρήματα. Στην προκειμένη περίπτωση, η παράλληλη σχέση δεν αφορούσε μόνο τον Άγγελο αλλά και τη γυναίκα του, καθώς κι εκείνη είχε παράλληλη σχέση. Προσωπικά, μου αρέσει να ξεκαθαρίζω τα πράγματα και να τα ολοκληρώνω πρώτα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια σχέση ή έναν γάμο. Αν είναι να κλείσει ένας κύκλος, προτιμώ να κλείσει πρώτα και μετά να ξεκινήσει κάτι καινούριο.Πιστεύω ότι οι «Μπλε Ώρες» έχουν καταφέρει να συνδυάσουν πολύ όμορφα το μυστήριο, την αγωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχουν συνεχώς εξελίξεις και ανατροπές, αλλά παράλληλα δίνεται χώρος στους χαρακτήρες να αναπτυχθούν και να δείξουν διαφορετικές πλευρές του εαυτού τους. Αυτό που μου αρέσει ιδιαίτερα στο σενάριο είναι ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις για όλα. Οι χαρακτήρες βρίσκονται συχνά μπροστά σε διλήμματα και καλούνται να πάρουν αποφάσεις που δεν είναι απαραίτητα σωστές ή λανθασμένες με την πρώτη ματιά. Νομίζω ότι ο κόσμος αναγνωρίζει μέσα σε αυτές τις ιστορίες δικά του συναισθήματα, προβληματισμούς ή ακόμη και καταστάσεις που έχει ζήσει. Και θεωρώ ότι όταν μια ιστορία καταφέρνει να δημιουργήσει αυτή τη σύνδεση με τον θεατή, έχει ήδη πετύχει κάτι πολύ σημαντικό.