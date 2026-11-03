Η Τζούντι Ντεντς διαψεύδει ότι κάποτε τσακώθηκε με τη Μάγκι Σμιθ για ένα καμαρίνι

Στα απομνημονεύματά της η ηθοποιός μιλά για τη φιλία της με τη συνάδελφό της, τονίζοντας ότι της λείπει πάρα πολύ





Το βιβλίο, που βασίζεται σε συζητήσεις της Ντεντς με τον Ουαλό ηθοποιό και θεατρικό σκηνοθέτη Μπρένταν Ο'Χέι, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια αναφορά στο καμαρίνι με τον αριθμό 10 του θεάτρου Haymarket στο Λονδίνο, έναν χώρο που η ίδια χαρακτηρίζει «εξαιρετικά όμορφο».







Ο Ο'Χέι παρατήρησε ότι οι ηθοποιοί μερικές φορές έρχονται σε αντιπαράθεση εξαιτίας του καμαρινιού που τους παραχωρείται, με τη Ντεντς να απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα. «Μην είσαι γελοίος», του απάντησε. «Τι έχουν πάθει οι άνθρωποι; Δεν έχουν αρκετά πράγματα να τους απασχολούν με την ίδια την παράσταση; Εμένα δεν με νοιάζει ποτέ πού θα βρίσκομαι», πρόσθεσε.



Η Τζούντι Ντεντς αποκάλυψε επίσης ότι η ίδια δεν είχε ποτέ πρόβλημα να μοιραστεί το καμαρίνι της με άλλους ηθοποιούς, αν και αμφιβάλλει ότι η Μάγκι Σμιθ θα ήθελε να κάνει το ίδιο μαζί της.







Η Τζούντι Ντεντς και η Μάγκι Σμιθ γνωρίστηκαν το 1958, όταν συμμετείχαν σε παραστάσεις του ιστορικού θεάτρου Old Vic στο Λονδίνο. Έκτοτε, οι δύο ηθοποιοί συνεργάστηκαν πολλές φορές στη θεατρική σκηνή, ενώ εμφανίστηκαν μαζί και στον κινηματογράφο.



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Η Μάγκι Σμιθ τιμήθηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας της με δύο βραβεία Όσκαρ, ενώ η Τζούντι Ντεντς κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Shakespeare in Love» του 1998 και έχει συγκεντρώσει ακόμη επτά υποψηφιότητες.



Σε άλλο σημείο των απομνημονευμάτων της, η Τζούντι Ντεντς μιλά με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη φίλη της, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο με πολλές και συχνά αντιφατικές πλευρές. Τη χαρακτηρίζει «μια πολύ σύνθετη προσωπικότητα, εξαιρετικά εσωστρεφή και, υποψιάζομαι, αρκετά μοναχική κάποιες φορές», σπεύδοντας ωστόσο να θυμηθεί και τη χαρά που έφερνε στους ανθρώπους γύρω της.



Όπως λέει, η Μάγκι Σμιθ χάριζε «ανόθευτη χαρά και γέλιο» σε όσους είχαν την τύχη να βρίσκονται κοντά της. «Ήταν πραγματικά υπέροχη παρέα. Είχε τρομερή ευφυΐα, καυστικό χιούμορ και ήταν πάρα πολύ αστεία», θυμάται η Ντεντς. «Και ήταν τόσο όμορφη, ιδιαίτερα όταν ήταν νέα, με εκείνα τα υπέροχα κόκκινα μαλλιά της. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Κι όμως, δεν είχε ίχνος ματαιοδοξίας».



Τέλος στις φήμες που ήθελαν την ίδια και την επιστήθια φίλη της, Μάγκι Σμιθ , να έχουν έρθει σε σύγκρουση για ένα καμαρίνι σε ένα από τα παλαιότερα θέατρα του Λονδίνου βάζει η Τζούντι Ντεντς. Στα απομνημονεύματά της, με τίτλο «Is It Too Late to Make a Run for It?», η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρεται εκτενώς στη μακρόχρονη φιλία της με τη Σμιθ, η οποία πέθανε το 2024, σε ηλικία 89 ετών.Το βιβλίο, που βασίζεται σε συζητήσεις της Ντεντς με τον Ουαλό ηθοποιό και θεατρικό σκηνοθέτη Μπρένταν Ο'Χέι, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια αναφορά στο καμαρίνι με τον αριθμό 10 του θεάτρου Haymarket στο Λονδίνο, έναν χώρο που η ίδια χαρακτηρίζει «εξαιρετικά όμορφο».Όταν ρωτήθηκε αν είχε χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο καμαρίνι το 2002, όταν συμπρωταγωνιστούσε με τη Μάγκι Σμιθ στην παράσταση «The Breath of Life», η Ντεντς απάντησε: «Ναι, αλλά μόνο επειδή η Μάγκι ήθελε το καμαρίνι 1, το οποίο, αν και μικρότερο, βρισκόταν πιο κοντά στη σκηνή. Επίσης, δεν ήθελε να ανεβαίνει όλες εκείνες τις σκάλες. Την καταλάβαινα απόλυτα, γιατί στο τέλος κάθε παράστασης παρακαλούσα να βρεθεί κάποιος αρκετά δυνατός για να με κουβαλήσει μέχρι το δωμάτιό μου, τρεις ορόφους πιο πάνω».Ο Ο'Χέι παρατήρησε ότι οι ηθοποιοί μερικές φορές έρχονται σε αντιπαράθεση εξαιτίας του καμαρινιού που τους παραχωρείται, με τη Ντεντς να απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα. «Μην είσαι γελοίος», του απάντησε. «Τι έχουν πάθει οι άνθρωποι; Δεν έχουν αρκετά πράγματα να τους απασχολούν με την ίδια την παράσταση; Εμένα δεν με νοιάζει ποτέ πού θα βρίσκομαι», πρόσθεσε.Η Τζούντι Ντεντς αποκάλυψε επίσης ότι η ίδια δεν είχε ποτέ πρόβλημα να μοιραστεί το καμαρίνι της με άλλους ηθοποιούς, αν και αμφιβάλλει ότι η Μάγκι Σμιθ θα ήθελε να κάνει το ίδιο μαζί της.«Είμαστε πολύ διαφορετικές. Η Μάγκι προτιμούσε να κάθεται ήσυχα σε μια γωνιά και να διαβάζει. Εγώ, αντίθετα, έχω ανάγκη τη φασαρία και την κίνηση, να μπαινοβγαίνει κόσμος στο δωμάτιο, να ακούγονται συζητήσεις και φωνές και να είναι η ένταση των μεγαφώνων στο τέρμα», εξήγησε.Η Τζούντι Ντεντς και η Μάγκι Σμιθ γνωρίστηκαν το 1958, όταν συμμετείχαν σε παραστάσεις του ιστορικού θεάτρου Old Vic στο Λονδίνο. Έκτοτε, οι δύο ηθοποιοί συνεργάστηκαν πολλές φορές στη θεατρική σκηνή, ενώ εμφανίστηκαν μαζί και στον κινηματογράφο.Ανάμεσα στις κοινές κινηματογραφικές τους εμφανίσεις συγκαταλέγονται οι ταινίες «A Room with a View», «Tea with Mussolini» και «Ladies in Lavender», καθώς και το ντοκιμαντέρ «Nothing Like a Dame» του 2018. Και οι δύο συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες Βρετανίδες ηθοποιούς της γενιάς τους, έχοντας διαγράψει εντυπωσιακή πορεία στο θέατρο και στον κινηματογράφο.Η Μάγκι Σμιθ τιμήθηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας της με δύο βραβεία Όσκαρ, ενώ η Τζούντι Ντεντς κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Shakespeare in Love» του 1998 και έχει συγκεντρώσει ακόμη επτά υποψηφιότητες.Σε άλλο σημείο των απομνημονευμάτων της, η Τζούντι Ντεντς μιλά με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη φίλη της, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο με πολλές και συχνά αντιφατικές πλευρές. Τη χαρακτηρίζει «μια πολύ σύνθετη προσωπικότητα, εξαιρετικά εσωστρεφή και, υποψιάζομαι, αρκετά μοναχική κάποιες φορές», σπεύδοντας ωστόσο να θυμηθεί και τη χαρά που έφερνε στους ανθρώπους γύρω της.Όπως λέει, η Μάγκι Σμιθ χάριζε «ανόθευτη χαρά και γέλιο» σε όσους είχαν την τύχη να βρίσκονται κοντά της. «Ήταν πραγματικά υπέροχη παρέα. Είχε τρομερή ευφυΐα, καυστικό χιούμορ και ήταν πάρα πολύ αστεία», θυμάται η Ντεντς. «Και ήταν τόσο όμορφη, ιδιαίτερα όταν ήταν νέα, με εκείνα τα υπέροχα κόκκινα μαλλιά της. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Κι όμως, δεν είχε ίχνος ματαιοδοξίας».

Η αφήγησή της γίνεται ακόμη πιο συγκινητική όταν αναφέρεται στο κενό που άφησε ο θάνατος της φίλης της. «Θεέ μου, πόσο μου λείπει. Μερικές φορές πάω να σηκώσω το τηλέφωνο, σκεπτόμενη ότι πρέπει να της τηλεφωνήσω, έστω και μόνο για να ακούσω τη φωνή της. Και τότε συνειδητοποιώ ότι δεν είναι πια εδώ».