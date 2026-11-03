Τζόνι Ντεπ: Θα συμμετείχα ξανά στους Πειρατές της Καραϊβικής μόνο για να τους αποχαιρετήσω με έναν καλύτερο τρόπο
Τζόνι Ντεπ: Θα συμμετείχα ξανά στους Πειρατές της Καραϊβικής μόνο για να τους αποχαιρετήσω με έναν καλύτερο τρόπο
Ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ είχε επιβεβαιώσει τον Αύγουστο ότι είχε συζητήσει με τον ηθοποιό για την έκτη ταινία
Το μόνο λόγο για τον οποίο θα συμμετείχε ξανά στους Πειρατές της Καραϊβικής αποκάλυψε ο Τζόνι Ντεπ, δηλώνοντας πως θα φορούσε τη στολή του Τζακ Σπάροου μία τελευταία φορά για να αποχαιρετήσει αυτόν τον ρόλο με έναν καλύτερο τρόπο.
Ο ηθοποιός μίλησε στο Entertainment Tonight κατά τη διάρκεια της περιοδείας προώθησης της «Ebenezer» και απάντησε για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην έκτη ταινία, επισημαίνοντας αναλυτικά: «Αν τα πράγματα είναι ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι όσον αφορά το πώς θα ολοκληρώσουν το franchise των "Πειρατών", η μόνη συμμετοχή που πραγματικά θέλω να έχω, αληθινά, είναι απλώς για να τους αποχαιρετήσω με έναν καλύτερο τρόπο».
Παρόλα αυτά, ανέφερε πως θα δεχόταν οποιαδήποτε πρόταση από τον φίλο του και παραγωγό του franchise, Τζέρι Μπρουκχάιμερ, χωρίς να επιβεβαιώνει εάν έχει προχωρήσει σε συμφωνία μαζί του: «Θα πήγαινα να δουλέψω με τον Τζέρι Μπρουκχάιμερ αύριο για οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία... Αν είναι ο Τζέρι, τον εμπιστεύομαι. Έχουμε μια βαθιά φιλία», είπε.
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Ο Μπρουκχάιμερ είχε επιβεβαιώσει στο Deadline τον Αύγουστο ότι είχε συζητήσει με τον Ντεπ για τη νέα ταινία «Πειρατών», η οποία φέρεται πως θα επικεντρώνεται σε έναν νέο χαρακτήρα τον οποίο θα υποδυθεί η Μάργκοτ Ρόμπι. Τότε ο παραγωγός εμφανιζόταν αισιόδοξος για το ενδεχόμενο επιστροφής του Τζακ Σπάροου: «Μιλάμε με τον Τζόνι, δουλεύουμε πάνω σε ένα σενάριο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε», είχε πει.
Ο Ντεπ πρωταγωνίστησε σε πέντε ταινίες των Πειρατών της Καραϊβικής από το 2003 έως το 2017, οι οποίες απέφεραν όλες περισσότερα από 650 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Το «Dead Man’s Chest» του 2006 και το «On Stranger Tides» του 2011 ξεπέρασαν και τα δύο το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός μίλησε στο Entertainment Tonight κατά τη διάρκεια της περιοδείας προώθησης της «Ebenezer» και απάντησε για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην έκτη ταινία, επισημαίνοντας αναλυτικά: «Αν τα πράγματα είναι ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι όσον αφορά το πώς θα ολοκληρώσουν το franchise των "Πειρατών", η μόνη συμμετοχή που πραγματικά θέλω να έχω, αληθινά, είναι απλώς για να τους αποχαιρετήσω με έναν καλύτερο τρόπο».
Παρόλα αυτά, ανέφερε πως θα δεχόταν οποιαδήποτε πρόταση από τον φίλο του και παραγωγό του franchise, Τζέρι Μπρουκχάιμερ, χωρίς να επιβεβαιώνει εάν έχει προχωρήσει σε συμφωνία μαζί του: «Θα πήγαινα να δουλέψω με τον Τζέρι Μπρουκχάιμερ αύριο για οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία... Αν είναι ο Τζέρι, τον εμπιστεύομαι. Έχουμε μια βαθιά φιλία», είπε.
Δείτε το βίντεο
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Ο Μπρουκχάιμερ είχε επιβεβαιώσει στο Deadline τον Αύγουστο ότι είχε συζητήσει με τον Ντεπ για τη νέα ταινία «Πειρατών», η οποία φέρεται πως θα επικεντρώνεται σε έναν νέο χαρακτήρα τον οποίο θα υποδυθεί η Μάργκοτ Ρόμπι. Τότε ο παραγωγός εμφανιζόταν αισιόδοξος για το ενδεχόμενο επιστροφής του Τζακ Σπάροου: «Μιλάμε με τον Τζόνι, δουλεύουμε πάνω σε ένα σενάριο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε», είχε πει.
Ο Ντεπ πρωταγωνίστησε σε πέντε ταινίες των Πειρατών της Καραϊβικής από το 2003 έως το 2017, οι οποίες απέφεραν όλες περισσότερα από 650 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Το «Dead Man’s Chest» του 2006 και το «On Stranger Tides» του 2011 ξεπέρασαν και τα δύο το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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