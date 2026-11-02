Η Σούκι Γουότερχαουζ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει παντρευτεί τον Ρόμπερτ Πάτινσον: Ή θα το κάναμε κανονικά ή καθόλου
Η Σούκι Γουότερχαουζ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει παντρευτεί τον Ρόμπερτ Πάτινσον: Ή θα το κάναμε κανονικά ή καθόλου
Το ζευγάρι απέκτησε την κόρη του, τον Μάρτιο του 2024
Τις φήμες περί μυστικού γάμου με τον Ρόμπερτ Πάτινσον διέψευσε η Σούκι Γουότερχαουζ, εξηγώντας πως εάν παντρευτούν θα διοργανώσουν μια μεγάλη γιορτή.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στους «Sunday Times», που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Παρότι οι εικασίες για το επόμενο βήμα στη σχέση τους κυκλοφορούν από τότε που απέκτησαν την κόρη τους, τον Μάρτιο του 2024, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια τελετή.
«Ή θα το κάναμε κανονικά ή καθόλου» είπε αναφερόμενη στον γάμο τους, εξηγώντας ότι προς το παρόν τα σχέδια έχουν «παγώσει» μέχρι να ολοκληρωθεί η χρονιά. «Αν αποφασίσουμε να το κάνουμε, θα διοργανώσουμε ένα τεράστιο πάρτι, θα για να το γιορτάσουμε όπως μας αξίζει» πρόσθεσε.
Η Γουότερχαουζ και ο Πάτινσον είναι ζευγάρι από το 2018. Η ηθοποιός μίλησε και για την προσπάθειά τους να διατηρούν τη σχέση τους παρά τις απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις και τα φορτωμένα προγράμματά τους. «Έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια και αυτό είναι κάτι υπέροχο. Σκέφτομαι: “Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τον έχω στη ζωή μου και είμαι τόσο ευτυχισμένη”».
Η Σούκι Γουότερχαουζ δήλωσε επίσης, ότι αισθάνεται σίγουρη για τον τρόπο με τον οποίο εκείνη και ο σύντροφός της μεγαλώνουν την κόρη τους, παρά το γεγονός ότι η καθημερινότητά τους δεν είναι συνηθισμένη. «Νιώθω καλά με τον τρόπο που το διαχειριζόμαστε και είμαστε και οι δύο πολύ δεμένοι μαζί της», είπε για τη δίχρονη κόρη τους. «Είναι ένα υπέροχο, χαρούμενο κορίτσι» συμπλήρωσε.
Η είδηση για αρραβώνα του ζευγαριού κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2023, όταν η Γουότερχαουζ εμφανίστηκε σε βόλτα της στο Λονδίνο φορώντας ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι στο παράμεσο δάχτυλο. Οι συζητήσεις για την προσωπική τους ζωή «φούντωσαν» τον Μάρτιο, στην πρεμιέρα της ταινίας «The Drama», στην οποία ο Ρόμπερτ Πάτινσον συμπρωταγωνιστεί με τη Ζεντάγια. Σε συνέντευξή τους στο «Extra», οι δύο ηθοποιοί ρωτήθηκαν ποιο είναι το μεγαλύτερο μυστικό που έχουν κρατήσει ποτέ. Ο ηθοποιός κοίταξε τη συμπρωταγωνίστριά του και απάντησε: «Είναι το ίδιο με το δικό σου» αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναφερόταν στον φημολογούμενο μυστικό γάμο της με τον Τομ Χόλαντ. Οι δυο τους γέλασαν, χωρίς να δώσουν περισσότερες εξηγήσεις.
Τον Σεπτέμβριο, η Γουότερχαουζ βρέθηκε στο πλευρό του Πάτινσον στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου εκείνος προωθούσε την ταινία του «Primetime». Το ζευγάρι πόζαρε μαζί στο κόκκινο χαλί και αντάλλαξε φιλιά, μετά το παρατεταμένο χειροκρότημα που απέσπασε η ταινία.
Φωτογραφία άρθρου: AFP
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στους «Sunday Times», που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Παρότι οι εικασίες για το επόμενο βήμα στη σχέση τους κυκλοφορούν από τότε που απέκτησαν την κόρη τους, τον Μάρτιο του 2024, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια τελετή.
«Ή θα το κάναμε κανονικά ή καθόλου» είπε αναφερόμενη στον γάμο τους, εξηγώντας ότι προς το παρόν τα σχέδια έχουν «παγώσει» μέχρι να ολοκληρωθεί η χρονιά. «Αν αποφασίσουμε να το κάνουμε, θα διοργανώσουμε ένα τεράστιο πάρτι, θα για να το γιορτάσουμε όπως μας αξίζει» πρόσθεσε.
Suki Waterhouse reveals plans for ‘massive’ wedding with Robert Pattinson amid secret marriage rumors https://t.co/NQxqgj9Nnx pic.twitter.com/IHs5pjHgqg— Page Six (@PageSix) November 1, 2026
Η Σούκι Γουότερχαουζ δήλωσε επίσης, ότι αισθάνεται σίγουρη για τον τρόπο με τον οποίο εκείνη και ο σύντροφός της μεγαλώνουν την κόρη τους, παρά το γεγονός ότι η καθημερινότητά τους δεν είναι συνηθισμένη. «Νιώθω καλά με τον τρόπο που το διαχειριζόμαστε και είμαστε και οι δύο πολύ δεμένοι μαζί της», είπε για τη δίχρονη κόρη τους. «Είναι ένα υπέροχο, χαρούμενο κορίτσι» συμπλήρωσε.
Η είδηση για αρραβώνα του ζευγαριού κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2023, όταν η Γουότερχαουζ εμφανίστηκε σε βόλτα της στο Λονδίνο φορώντας ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι στο παράμεσο δάχτυλο. Οι συζητήσεις για την προσωπική τους ζωή «φούντωσαν» τον Μάρτιο, στην πρεμιέρα της ταινίας «The Drama», στην οποία ο Ρόμπερτ Πάτινσον συμπρωταγωνιστεί με τη Ζεντάγια. Σε συνέντευξή τους στο «Extra», οι δύο ηθοποιοί ρωτήθηκαν ποιο είναι το μεγαλύτερο μυστικό που έχουν κρατήσει ποτέ. Ο ηθοποιός κοίταξε τη συμπρωταγωνίστριά του και απάντησε: «Είναι το ίδιο με το δικό σου» αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναφερόταν στον φημολογούμενο μυστικό γάμο της με τον Τομ Χόλαντ. Οι δυο τους γέλασαν, χωρίς να δώσουν περισσότερες εξηγήσεις.
Τον Σεπτέμβριο, η Γουότερχαουζ βρέθηκε στο πλευρό του Πάτινσον στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου εκείνος προωθούσε την ταινία του «Primetime». Το ζευγάρι πόζαρε μαζί στο κόκκινο χαλί και αντάλλαξε φιλιά, μετά το παρατεταμένο χειροκρότημα που απέσπασε η ταινία.
Φωτογραφία άρθρου: AFP
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