Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Δεν έχω κανένα απωθημένο και σήμερα να πέθαινα, θα μπορούσα να πω ότι έχω ζήσει μια πολύ ωραία ζωή





Ο ηθοποιός, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό» όπου μίλησε για την καριέρα και τους φόβους του. Όταν ρωτήθηκε για τα απωθημένα που μπορεί να έχει σε επαγγελματικό επίπεδο, παραδέχτηκε: « Μία πολύ ωραία ζωή υποστηρίζει πως έχει ζήσει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης , χωρίς απωθημένα.Ο ηθοποιός, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό» όπου μίλησε για την καριέρα και τους φόβους του. Όταν ρωτήθηκε για τα απωθημένα που μπορεί να έχει σε επαγγελματικό επίπεδο, παραδέχτηκε: «

». Όπως επισήμανε, μία από τις δουλειές που «ζήλεψε» είναι και το Maestro.

Σε προσωπικό επίπεδο, ωστόσο, ανέφερε πως είναι γεμάτος: «

», είπε.

Θα ήθελα να γίνω πρωτογενής δημιουργός. Έχω την πετριά των δευτερογενών» και εξήγησε: «Θα ήθελα να έφτιαχνα μια σειρά. Θα μ’ άρεσε πάρα πολύ. Τους συναδέλφους μου, ας πούμε, τον Χριστόφορο (Παπακαλιάτη), τον (Γιώργο) Καπουτζίδη, τους θαυμάζω και τους ζηλεύω. Έχει πάρα πολλή μοναξιά αυτό, έτσι; Πάρα πολύ κόπο. Το να ξεκινήσεις από το μηδέν, από μια λευκή κόλλα, έναν λευκό καμβά και να φτιάξεις κάτι από το μηδένΑνθρώπινα δεν ζηλεύω τίποτα. Δεν έχω κανένα απωθημένο. Νομίζω ότι και σήμερα, ας πούμε, να πέθαινα, θα μπορούσα να πω ότι έχω ζήσει μια πολύ ωραία ζωή. Και νομίζω ότι μεγαλώνοντας γίνεται ακόμα καλύτερη, με την έννοια ότι φεύγουν από τη μέση άγχη που νεότεροι τα έχουμε. Ξέρω ‘γώ, της επιτυχίας, της επιβολής, της κυριαρχίας, του να πετύχεις και να σε αναγνωρίσουν. Και νομίζω ότι δεν συμβαίνει μόνο σε μένα. Συμβαίνουν σε όλους τους ανθρώπουςΟ Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μίλησε ακόμη για το πέρασμα του χρόνου και εξομολογήθηκε πως δεν τον φοβίζει: «Για την ώρα περνάει πολύ καλά, γιατί δεν καταλαβαίνεις τον χρόνο που περνάει. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος στίχος του Ρίτσου, νομίζω είναι στη Σονάτα που λέει "Δεν με πειράζει που άσπρισαν τα μαλλιά μου. Με πειράζει που δεν άσπρισε η καρδιά μου". Δηλαδή οι άνθρωποι με έναν τρόπο δεν αλλάζουμε μέσα μας, αλλά αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη και αυτό που βλέπουν οι άλλοι σε εμάς σιγά σιγά μετακινείται», δήλωσε.Ο θάνατος, από την άλλη πλευρά, είναι κάτι που τον αναστατώνει: «Τον φόβο του θανάτου τον έχω από παιδί και είναι πιθανότατα και ο λόγος για τον οποίο κάνω τα πράγματα που κάνω. Ο φόβος του θανάτου. Αρρωστοφοβία δεν έχω», είπε.Με αφορμή τη δήλωσή του για την αρρωστοφοβία, ο ηθοποιός τόνισε κλείνοντας πως αισθάνεται καλύτερα από ποτέ με τον εαυτό του ψυχικά και σωματικά και συμβούλευσε όσους τον παρακολουθούν να κόψουν ορισμένες κακές συνήθειες: «Ατμίζω. Μην το κάνετε. Μην ατμίζετε και μην πίνετε. Σας το λέω εγώ που ατμίζω ακόμα και κάποτε έπινα. Τώρα δεν πίνω. Πίνω πολύ λίγο. Πίνω λίγο κρασί. Αλλά γενικά προσέχω πολύ την υγεία μου και όσο περνάνε τα χρόνια όλο και περισσότερο. Προσέχω τη διατροφή μου, τα κάνω όλα αυτά, αλλά όχι με τρέλα, όχι με υστερία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σε αυτή τη φυσική κατάσταση και σε αυτή την ψυχική κατάσταση, μπορώ να σου πω ότι ποτέ δεν ήμουν καλύτερα», σημείωσε.