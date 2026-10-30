Η έκπληξη που δέχτηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης για τα γενέθλιά του και η κοινή εμφάνιση με τη Δέσποινα Βανδή, δείτε βίντεο
Η έκπληξη που δέχτηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης για τα γενέθλιά του και η κοινή εμφάνιση με τη Δέσποινα Βανδή, δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός έκλεισε τα 49 του χρόνια
Μια έκπληξη για τα γενέθλιά του δέχτηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης, σε μία κοινή εμφάνισή του με τη Δέσποινα Βανδή.
Ο ηθοποιός έκλεισε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου τα 49 και μέσα από βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media έγινε γνωστό ότι έσβησε τρεις διαφορετικές τούρτες.
Ο Περικλής Κονδυλάτος ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο, στο οποίο ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίζεται, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, να καταφτάνει σε έναν χώρο, όπου οι φίλοι του είχαν συγκεντρωθεί, τραγουδώντας στον ηθοποιό για να σβήσει την τούρτα του.
Δείτε το βίντεο
Σε Instagram story που έκανε νωρίτερα, η ηθοποιός και χορεύτρια, Αναστασία Δέλτα καταγράφεται ακόμα μία έκπληξη που δέχτηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης από συναδέλφους του, με τον ίδιο να εμφανίζεται ενθουσιασμένος με την κίνησή τους, πριν σβήσει το κερί.
Σε άλλο Instagram story της συμπρωταγωνίστριας του Βασίλη Μπισμπίκη στη σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», Μαριάννας Κιμούλη, ο ηθοποιός κρατάει μια τούρτα, που έγραφε μεταξύ άλλων «χρόνια πολλά Βασίλη».
Ο ηθοποιός έκλεισε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου τα 49 και μέσα από βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media έγινε γνωστό ότι έσβησε τρεις διαφορετικές τούρτες.
Ο Περικλής Κονδυλάτος ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο, στο οποίο ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίζεται, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, να καταφτάνει σε έναν χώρο, όπου οι φίλοι του είχαν συγκεντρωθεί, τραγουδώντας στον ηθοποιό για να σβήσει την τούρτα του.
Δείτε το βίντεο
Σε Instagram story που έκανε νωρίτερα, η ηθοποιός και χορεύτρια, Αναστασία Δέλτα καταγράφεται ακόμα μία έκπληξη που δέχτηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης από συναδέλφους του, με τον ίδιο να εμφανίζεται ενθουσιασμένος με την κίνησή τους, πριν σβήσει το κερί.
Σε άλλο Instagram story της συμπρωταγωνίστριας του Βασίλη Μπισμπίκη στη σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», Μαριάννας Κιμούλη, ο ηθοποιός κρατάει μια τούρτα, που έγραφε μεταξύ άλλων «χρόνια πολλά Βασίλη».
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