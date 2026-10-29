Ο Νίκος Μπάρκουλης έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του με φόντο τον Λευκό Πύργο, δείτε βίντεο
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Νίκος Μπάρκουλης πρόταση γάμου

Ο Νίκος Μπάρκουλης έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του με φόντο τον Λευκό Πύργο, δείτε βίντεο

Ο 25χρονος γιος του αείμνηστου Ανδρέα Μπάρκουλη ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση μέσω των social media

Ο Νίκος Μπάρκουλης έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του με φόντο τον Λευκό Πύργο, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Πρόταση γάμου στη σύντροφό του με φόντο τον Λευκό Πύργο, έκανε ο Νίκος Μπάρκουλης.

Ο 25χρονος γιος του αείμνηστου Ανδρέα Μπάρκουλη μοιράστηκε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου την ευχάριστη είδηση για την προσωπική του ζωή, μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στο βίντεο που κοινοποίησε από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Μπάρκουλης, φαίνεται να γονατίζει μπροστά στην αγαπημένη του, να της προσφέρει ένα δαχτυλίδι και στη συνέχεια το ζευγάρι αγκαλιάζεται.

Πάνω στο κλιπ που μοιράστηκε ο Νίκος Μπάρκουλης σημείωσε για τη σύντροφό του «πάντα θα επέλεγα εσένα» προσθέτοντας μία λευκή καρδιά.

Δείτε το βίντεο


Ο Νίκος Μπάρκουλης που ασχολείται με την υποκριτική είναι σε σχέση με τη Σοφία Μαυρίδου και μέσα από άλλες αναρτήσεις που έχουν κάνει στα social media, έχουν γνωστοποιήσει ότι παίζουν μαζί σε ταινία.

Ιωάννα Μαρίνου
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