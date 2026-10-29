Η Τζούλια Ρόμπερτς έκλεισε τα 59: Σε αγαπώ τόσο πολύ, έγραψε ο σύζυγός της για τα γενέθλιά της
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Τζούλια Ρόμπερτς Ντάνι Μόντερ Γενέθλια

Η Τζούλια Ρόμπερτς έκλεισε τα 59: Σε αγαπώ τόσο πολύ, έγραψε ο σύζυγός της για τα γενέθλιά της

Γιορτάζουμε κάθε μέρα, αλλά στις 28 Οκτωβρίου λίγο περισσότερο, σημείωσε ο Ντάνι Μόντερ

Η Τζούλια Ρόμπερτς έκλεισε τα 59: Σε αγαπώ τόσο πολύ, έγραψε ο σύζυγός της για τα γενέθλιά της
Ιωάννα Μαρίνου
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Τα 59α γενέθλιά της γιόρτασε η Τζούλια Ρόμπερτς, με τον σύζυγό της να κάνει μία ανάρτηση για τα γενέθλιά της, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη του για εκείνη.

Ο  57χρονος κινηματογραφιστής, Ντάνι Μόντερ δημοσίευσε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με την ηθοποιό από το παρελθόν. «Γιορτάζουμε κάθε μέρα, αλλά στις 28 Οκτωβρίου λίγο περισσότερο» έγραψε ο Μοντέρ στη λεζάντα της  ανάρτησής του και πρόσθεσε: «Περισσότερα κεράκια σημαίνουν περισσότερη χαρά. Σε αγαπώ τόσο πολύ».

Στο στιγμιότυπο, ο κινηματογραφιστής  φιλά τη Ρόμπερτς στον ώμο, ενώ εκείνη χαμογελά μπροστά από την τούρτα των γενεθλίων της, η οποία είναι στολισμένη με πολλά κεράκια.

Δείτε την ανάρτησή του


Η ιστορία της γνωριμίας τους ξεκίνησε το 2000, στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican», στην οποία η Τζούλια Ρόμπερτς συμπρωταγωνιστούσε με τον Μπραντ Πιτ. Ο Μόντερ εργαζόταν στην παραγωγή ως κινηματογραφιστής.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 4 Ιουλίου του 2002, σε μια ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Νέο Μεξικό. Τον Ιούλιο, οι δυο τους γιόρτασαν την 24η επέτειο του γάμου τους. Με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα, η Ρόμπερτς είχε δημοσιεύσει στο Instagram μια selfie στην οποία ακουμπούσε το κεφάλι της στον ώμο του συζύγου της. «24» είχε γράψει στη λεζάντα, προσθέτοντας: «Κι άλλα, κι άλλα».

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Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου
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