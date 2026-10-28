Η Σοφία Μπους μίλησε για την κριτική που δέχεται για τη σχέση της με την Άσλιν Χάρις: Δεν είναι εύκολο
Η Σοφία Μπους μίλησε για την κριτική που δέχεται για τη σχέση της με την Άσλιν Χάρις: Δεν είναι εύκολο
Η αλήθεια έχει μεγαλύτερη σημασία από οτιδήποτε φαίνεται συναρπαστικό σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα, τόνισε η ηθοποιός
Στην κριτική που δέχεται για τη σχέση της με την Άσλιν Χάρις στάθηκε η Σοφία Μπους, τονίζοντας πως ακόμη και σήμερα δυσκολεύται να τη διαχειριστεί.
Η ηθοποιός, που παντρεύτηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με την πρώην ποδοσαφιρίστρια, περιέγραψε ως ιδιαίτερα δύσκολη τη διαχείριση των αρνητικών σχολίων και της δημόσιας αμφισβήτησης της προσωπικής της ζωής. Όπως είπε, η πραγματικότητα απέχει από την εικόνα που έχει διαμορφωθεί για τη σχέση τους.
Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου με τίτλο «And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress», η Σοφία Μπους παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό PEOPLE, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει εξαιτίας της κριτικής που έχει δεχθεί.
«Δεν είναι εύκολο», παραδέχθηκε η Μπους. «Δεν είναι εύκολο να είσαι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει διαταραχή μετατραυματικού στρες εξαιτίας μιας άλλης δύσκολης εμπειρίας. Δεν είναι εύκολο να διαχειρίζεσαι την κακοποιητική συμπεριφορά που επιτρέπουν τα ψηφιακά μέσα. Αυτό που ξέρω, όμως, είναι ότι μπορώ να εξετάσω τα γεγονότα και τα στοιχεία, γνωρίζω ποια είναι η αλήθεια και πρέπει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι αυτή η αλήθεια έχει μεγαλύτερη σημασία από οτιδήποτε φαίνεται συναρπαστικό σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τίποτα για την πραγματικότητα», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Η πρωταγωνίστρια της σειράς «One Tree Hill» χαρακτήρισε την 41χρονη Χάρις ως «τον καλύτερο άνθρωπο που γνωρίζει». «Έχει περισσότερη ακεραιότητα από όση πίστευα ότι μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Βλέπω τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις καταστάσεις και πώς επιλέγει πάντα να κρατά την πιο αξιοπρεπή στάση, κάτι που εγώ δεν καταφέρνω πάντοτε. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ, προφανώς, αλλά και ένας άνθρωπος που πραγματικά θαυμάζω», δήλωσε.
Η Μπους πρόσθεσε ότι «παρά τον κόσμο στον οποίο ζούμε, το σημερινό κλίμα και το πόσο τρομακτικό μπορεί να είναι να βρίσκεσαι στο επίκεντρο της δημοσιότητας αυτή την εποχή», η σύζυγός της παραμένει «η πιο αυτονόητη επιλογή μου και ο αγαπημένος μου άνθρωπος, με τον οποίο θέλω να κάνω τα πάντα, αλλά και απολύτως τίποτα».
«Το να νιώθω τέτοια γαλήνη είναι κάτι που δεν ήξερα αν θα μπορούσα ποτέ να αποκτήσω στη ζωή μου. Και σκοπεύω να το εκτιμώ και να το προστατεύω», συμπλήρωσε.
Πριν από μερικές μέρες, η ηθοποιός εμφανίστηκε στο podcast «Call Her Daddy», όπου ξεκαθάρισε ότι η σχέση της με τη Χάρις δεν ξεκίνησε όσο κάποια από τις δύο ήταν ακόμη παντρεμένη. «Δύο άνθρωποι που είχαν ήδη καταθέσει αίτηση διαζυγίου και ζούσαν σε διαφορετικά σπίτια από τους πρώην συντρόφους τους βγήκαν για δείπνο», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι και οι δύο είχαν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες διαζυγίου, όταν άρχισαν να βγαίνουν μαζί.
Η Μπους και η Χάρις ξεκίνησαν τη σχέση τους τον Οκτώβριο του 2023, μετά την κατάθεση των αιτήσεων διαζυγίου τους, και παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2025. Πριν, η Μπους ήταν παντρεμένη με τον επιχειρηματία Γκραντ Χιουζ, από τον Ιούνιο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2023. Από την άλλη, η Χάρις ήταν παντρεμένη με την επίσης ποδοσφαιρίστρια Άλι Κρίγκερ από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2023, που κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.
Η Μπους αναγνώρισε ότι, εκ των υστέρων, θα μπορούσε να είχε χειριστεί διαφορετικά ορισμένες καταστάσεις. «Όλοι εύχονται να είχαν κάνει ένα εκατομμύριο πράγματα διαφορετικά εκείνη την περίοδο. Για παράδειγμα, θα προτιμούσα, αντί να επιστρέψω στο σπίτι μου κάνοντας μια στάση στη Νέα Υόρκη –επειδή είχα ήδη εισιτήρια για μια παράσταση stand-up comedy– και να τη βγάλω ραντεβού, να είχα περιμένει άλλες έξι εβδομάδες; Ναι, φυσικά. Αλλά δεν μπορώ να αλλάξω όσα έγιναν», κατέληξε.
Η ηθοποιός, που παντρεύτηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με την πρώην ποδοσαφιρίστρια, περιέγραψε ως ιδιαίτερα δύσκολη τη διαχείριση των αρνητικών σχολίων και της δημόσιας αμφισβήτησης της προσωπικής της ζωής. Όπως είπε, η πραγματικότητα απέχει από την εικόνα που έχει διαμορφωθεί για τη σχέση τους.
Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου με τίτλο «And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress», η Σοφία Μπους παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό PEOPLE, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει εξαιτίας της κριτικής που έχει δεχθεί.
«Δεν είναι εύκολο», παραδέχθηκε η Μπους. «Δεν είναι εύκολο να είσαι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει διαταραχή μετατραυματικού στρες εξαιτίας μιας άλλης δύσκολης εμπειρίας. Δεν είναι εύκολο να διαχειρίζεσαι την κακοποιητική συμπεριφορά που επιτρέπουν τα ψηφιακά μέσα. Αυτό που ξέρω, όμως, είναι ότι μπορώ να εξετάσω τα γεγονότα και τα στοιχεία, γνωρίζω ποια είναι η αλήθεια και πρέπει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι αυτή η αλήθεια έχει μεγαλύτερη σημασία από οτιδήποτε φαίνεται συναρπαστικό σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τίποτα για την πραγματικότητα», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Η πρωταγωνίστρια της σειράς «One Tree Hill» χαρακτήρισε την 41χρονη Χάρις ως «τον καλύτερο άνθρωπο που γνωρίζει». «Έχει περισσότερη ακεραιότητα από όση πίστευα ότι μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Βλέπω τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις καταστάσεις και πώς επιλέγει πάντα να κρατά την πιο αξιοπρεπή στάση, κάτι που εγώ δεν καταφέρνω πάντοτε. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ, προφανώς, αλλά και ένας άνθρωπος που πραγματικά θαυμάζω», δήλωσε.
Η Μπους πρόσθεσε ότι «παρά τον κόσμο στον οποίο ζούμε, το σημερινό κλίμα και το πόσο τρομακτικό μπορεί να είναι να βρίσκεσαι στο επίκεντρο της δημοσιότητας αυτή την εποχή», η σύζυγός της παραμένει «η πιο αυτονόητη επιλογή μου και ο αγαπημένος μου άνθρωπος, με τον οποίο θέλω να κάνω τα πάντα, αλλά και απολύτως τίποτα».
Sophia Bush Reflects on the Criticism She and Wife Ashlyn Harris Have Faced: ‘It’s Not Easy’ (Exclusive) https://t.co/rC1vfdIIaz— People (@people) October 28, 2026
Πριν από μερικές μέρες, η ηθοποιός εμφανίστηκε στο podcast «Call Her Daddy», όπου ξεκαθάρισε ότι η σχέση της με τη Χάρις δεν ξεκίνησε όσο κάποια από τις δύο ήταν ακόμη παντρεμένη. «Δύο άνθρωποι που είχαν ήδη καταθέσει αίτηση διαζυγίου και ζούσαν σε διαφορετικά σπίτια από τους πρώην συντρόφους τους βγήκαν για δείπνο», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι και οι δύο είχαν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες διαζυγίου, όταν άρχισαν να βγαίνουν μαζί.
Η Μπους και η Χάρις ξεκίνησαν τη σχέση τους τον Οκτώβριο του 2023, μετά την κατάθεση των αιτήσεων διαζυγίου τους, και παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2025. Πριν, η Μπους ήταν παντρεμένη με τον επιχειρηματία Γκραντ Χιουζ, από τον Ιούνιο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2023. Από την άλλη, η Χάρις ήταν παντρεμένη με την επίσης ποδοσφαιρίστρια Άλι Κρίγκερ από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2023, που κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.
Η Μπους αναγνώρισε ότι, εκ των υστέρων, θα μπορούσε να είχε χειριστεί διαφορετικά ορισμένες καταστάσεις. «Όλοι εύχονται να είχαν κάνει ένα εκατομμύριο πράγματα διαφορετικά εκείνη την περίοδο. Για παράδειγμα, θα προτιμούσα, αντί να επιστρέψω στο σπίτι μου κάνοντας μια στάση στη Νέα Υόρκη –επειδή είχα ήδη εισιτήρια για μια παράσταση stand-up comedy– και να τη βγάλω ραντεβού, να είχα περιμένει άλλες έξι εβδομάδες; Ναι, φυσικά. Αλλά δεν μπορώ να αλλάξω όσα έγιναν», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα