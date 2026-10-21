Η Σάσα Μπάστα είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της
Η Σάσα Μπάστα είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της
Η τραγουδίστρια έχει ήδη αποκτήσει μία κόρη με τον Δημήτρη Κουσαθανά
Έγκυος στο δεύτερο παιδί της είναι η Σάσα Μπάστα, με την τραγουδίστρια να μοιράζεται την ευχάριστη είδηση μέσω ανάρτησης στα social media.
Η Σάσα Μπάστα δημοσίευσε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου δύο φωτογραφίες της από το πλατό της εκπομπής «The 2night Show» στις οποίες πόζαρε δείχνοντας την κοιλιά της.
Η ίδια άφησε να εννοηθεί πως βιώνει μία ιδιαίτερη περίοδο σημειώνοντας στη λεζάντα: «Μια εμφάνιση με διπλή σημασία. Κάποιες όμορφες στιγμές κρύβουν περισσότερα απ’ όσα δείχνουν. Η πιο όμορφη παρουσία δεν φαίνεται πάντα στις φωτογραφίες». Στα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση, οι διαδικτυακοί της φίλοι αντιλήφθηκαν πως αναφερόταν εμμέσως στην εγκυμοσύνη της, γράφοντας μεταξύ άλλων «αγάπη μου με το καλό», «η πιο όμορφη έγκυος» και «με το καλό κορίτσι μου γλυκό». Η τραγουδίστρια απάντησε σε μερικά από αυτά αφήνοντας καρδιές και χωρίς να διαψεύδει το ευτυχές γεγονός.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Σάσα Μπάστα έχει ήδη αποκτήσει μία κόρη με τον σύζυγό της, Δημήτρη Κουσαθανά. Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» είχε εμφανιστεί θετική στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει την οικογένειά της. Πιο αναλυτικά, είχε πει στις 23 Σεπτεμβρίου: «Βασικά η κόρη μου με έχει κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Πιο πολύ μπορώ να επικοινωνώ πλέον με τα παιδιά παρά με τους μεγάλους. Προφανώς και μου ζητάει αδερφάκι. Πιστεύω, όταν είναι η κατάλληλη ώρα, καλώς να έρθει».
Η Σάσα Μπάστα δημοσίευσε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου δύο φωτογραφίες της από το πλατό της εκπομπής «The 2night Show» στις οποίες πόζαρε δείχνοντας την κοιλιά της.
Η ίδια άφησε να εννοηθεί πως βιώνει μία ιδιαίτερη περίοδο σημειώνοντας στη λεζάντα: «Μια εμφάνιση με διπλή σημασία. Κάποιες όμορφες στιγμές κρύβουν περισσότερα απ’ όσα δείχνουν. Η πιο όμορφη παρουσία δεν φαίνεται πάντα στις φωτογραφίες». Στα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση, οι διαδικτυακοί της φίλοι αντιλήφθηκαν πως αναφερόταν εμμέσως στην εγκυμοσύνη της, γράφοντας μεταξύ άλλων «αγάπη μου με το καλό», «η πιο όμορφη έγκυος» και «με το καλό κορίτσι μου γλυκό». Η τραγουδίστρια απάντησε σε μερικά από αυτά αφήνοντας καρδιές και χωρίς να διαψεύδει το ευτυχές γεγονός.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Σάσα Μπάστα έχει ήδη αποκτήσει μία κόρη με τον σύζυγό της, Δημήτρη Κουσαθανά. Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» είχε εμφανιστεί θετική στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει την οικογένειά της. Πιο αναλυτικά, είχε πει στις 23 Σεπτεμβρίου: «Βασικά η κόρη μου με έχει κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Πιο πολύ μπορώ να επικοινωνώ πλέον με τα παιδιά παρά με τους μεγάλους. Προφανώς και μου ζητάει αδερφάκι. Πιστεύω, όταν είναι η κατάλληλη ώρα, καλώς να έρθει».
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