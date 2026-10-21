Η Σάσα Μπάστα είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της

Κάποιες όμορφες στιγμές κρύβουν περισσότερα απ’ όσα δείχνουν. Η πιο όμορφη παρουσία δεν φαίνεται πάντα στις φωτογραφίες». Στα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση, οι διαδικτυακοί της φίλοι αντιλήφθηκαν πως αναφερόταν εμμέσως στην εγκυμοσύνη της, γράφοντας μεταξύ άλλων «αγάπη μου με το καλό», «η πιο όμορφη έγκυος» και «με το καλό κορίτσι μου γλυκό». Η τραγουδίστρια απάντησε σε μερικά από αυτά αφήνοντας καρδιές και χωρίς να διαψεύδει το ευτυχές γεγονός.



Η Σάσα Μπάστα έχει ήδη αποκτήσει μία κόρη με τον σύζυγό της,

Δημήτρη Κουσαθανά. Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» είχε εμφανιστεί θετική στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει την οικογένειά της . Πιο αναλυτικά, είχε πει στις 23 Σεπτεμβρίου: «Βασικά η κόρη μου με έχει κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Πιο πολύ μπορώ να επικοινωνώ πλέον με τα παιδιά παρά με τους μεγάλους. Προφανώς και μου ζητάει αδερφάκι. Πιστεύω, όταν είναι η κατάλληλη ώρα, καλώς να έρθει».