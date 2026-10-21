Ο Τσαλίκης στήριξε τον Αργυρό για τη συναυλία στο Παρίσι: Αφήστε τον άνθρωπο να κάνει την όμορφη καριέρα του, ας χαλαρώσουμε λίγο

φήστε τον άνθρωπο να κάνει την όμορφη καριέρα του, ας χαλαρώσουμε λίγο».





Στο βίντεο που κοινοποίησε, ανέφερε αρχικά ότι έκανε μία αναζήτηση στο κινητό του και είδε σχόλια για τον καλλιτέχνη που ανέφεραν: «"

;"».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής απευθύνθηκε σε εκείνους που υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να προηγηθεί κάποια δημόσια τοποθέτηση από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, προκειμένου να εξηγήσει τη στάση του:

«"

».

Ο Γιώργος Τσαλίκης υποστήριξε ακόμη, ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός συμβάλλει στην προβολή της ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό και στη σύνδεση της ομογένειας με τη νεότερη γενιά στην Ελλάδα:

«

» είπε κλείνοντας πρόσθεσε: «

».









Η προγραμματισμένη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στη γαλλική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, και πριν από αυτή ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο TikTok ένα βίντεο, στο οποίο



Η δημόσια τοποθέτηση του Γιώργου Τσαλίκη δεν πέρασε απαρατήρητη από την Αλεξάνδρα Νίκα. Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του τραγουδιστή, δείχνοντας ότι συμφωνεί με όσα δήλωσε, σχολιάζοντας με emoji που έδειχναν χειροκροτήματα.Η προγραμματισμένη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στη γαλλική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, και πριν από αυτή ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο TikTok ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίστηκε να ερμηνεύει το νέο του κομμάτι «Ρεύμα» με φόντο τον Πύργο του Άιφελ