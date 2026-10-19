Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Η κόρη του Αντόνιο Μπαντέρας και της Μέλανι Γκρίφιθ γιόρτασε την πρώτη επέτειο του γάμου της: Η ανάρτηση στο Instagram
Η κόρη του Αντόνιο Μπαντέρας και της Μέλανι Γκρίφιθ γιόρτασε την πρώτη επέτειο του γάμου της: Η ανάρτηση στο Instagram
Η Στέλλα Μπαντέρας και ο Άλεξ Γκρουζίνσκι παντρεύτηκαν στην Ισπανία, με την ιστορία τους να ξεκινά απο τα μαθητικά τους χρόνια
Την πρώτη επέτειο του γάμου της με τον Άλεξ Γκρουζίνσκι γιόρτασε η Στέλλα Μπαντέρας, κόρη του Αντόνιο Μπαντέρας και της Μέλανι Γκρίφιθ, δημοσιεύοντας υλικό από την τελετή. Η 30χρονη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την ξεχωριστή ημέρα.
Η Στέλλα Μπαντέρας επέλεξε να τιμήσει την επέτειο του γάμου της την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών στα Instagram Stories της. Η 30χρονη και ο Άλεξ Γκρουζίνσκι παντρεύτηκαν πέρυσι στην Ισπανία, παρουσία φίλων και συγγενών.
Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Στέλλα Μπαντέρας ανταλλάσσει ένα φιλί με τον σύζυγό της μπροστά σε έναν βωμό φωτισμένο με κεριά, γράφοντας στη λεζάντα: «Πριν από έναν χρόνο».
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η ιστορία αγάπης της Στέλλας Μπαντέρας και του Άλεξ Γκρουζίνσκι ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν από τον γάμο τους, καθώς οι δυο τους γνωρίζονται από την εποχή που ήταν συμμαθητές στο νηπιαγωγείο. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Αύγουστο του 2024, μέσα από αναρτήσεις στο Instagram.
«Θα μπορώ να περνάω χρόνο με τον αγαπημένο μου άνθρωπο σε ολόκληρο τον κόσμο για πάντα!», είχε γράψει εκείνη, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στις οποίες έδειχνε το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της. Ως τοποθεσία της ανάρτησης είχε επισημάνει το Wagon Wheel School, ένα νηπιαγωγείο στο Λος Άντζελες, γεγονός που υποδήλωνε ότι ο της έκανε πρόταση γάμου στο μέρος όπου είχαν γνωριστεί όταν ήταν παιδιά.
Η Μέλανι Γκρίφιθ είχε μοιραστεί επίσης την ευχάριστη είδηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας ασπρόμαυρες φωτογραφίες του ζευγαριού. Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρθηκε στη διαδρομή τους από την παιδική φιλία μέχρι τον αρραβώνα.
«Τη ρώτησε… Γονατιστός… Εκείνη είπε το ναι! Η Στέλλα και ο Άλεξ αρραβωνιάστηκαν και πρόκειται να παντρευτούν. Η ιστορία αγάπης τους ξεκίνησε στο νηπιαγωγείο! Αληθινή αγάπη, βαθιά αγάπη! Συγχαρητήρια στους αγαπημένους μας!», είχε γράψει.
Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Μπαντέρας είχε εκφράσει δημόσια την έγκρισή του για τον μελλοντικό τότε γαμπρό του, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο PEOPLE τον Σεπτέμβριο του 2024. «Είναι υπέροχος. Τον γνωρίζω από τότε που ήταν μικρό παιδί», είχε δηλώσει ο Ισπανός ηθοποιός. Όταν ρωτήθηκε πώς αισθανόταν για τον αρραβώνα της κόρης του, ο Μπαντέρας απάντησε: «Αισθάνομαι υπέροχα! Εκείνη είναι ευτυχισμένη, κι εγώ είμαι ευτυχισμένος».
Η Στέλλα Μπαντέρας επέλεξε να τιμήσει την επέτειο του γάμου της την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών στα Instagram Stories της. Η 30χρονη και ο Άλεξ Γκρουζίνσκι παντρεύτηκαν πέρυσι στην Ισπανία, παρουσία φίλων και συγγενών.
Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Στέλλα Μπαντέρας ανταλλάσσει ένα φιλί με τον σύζυγό της μπροστά σε έναν βωμό φωτισμένο με κεριά, γράφοντας στη λεζάντα: «Πριν από έναν χρόνο».
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η ιστορία αγάπης της Στέλλας Μπαντέρας και του Άλεξ Γκρουζίνσκι ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν από τον γάμο τους, καθώς οι δυο τους γνωρίζονται από την εποχή που ήταν συμμαθητές στο νηπιαγωγείο. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Αύγουστο του 2024, μέσα από αναρτήσεις στο Instagram.
«Θα μπορώ να περνάω χρόνο με τον αγαπημένο μου άνθρωπο σε ολόκληρο τον κόσμο για πάντα!», είχε γράψει εκείνη, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στις οποίες έδειχνε το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της. Ως τοποθεσία της ανάρτησης είχε επισημάνει το Wagon Wheel School, ένα νηπιαγωγείο στο Λος Άντζελες, γεγονός που υποδήλωνε ότι ο της έκανε πρόταση γάμου στο μέρος όπου είχαν γνωριστεί όταν ήταν παιδιά.
Η Μέλανι Γκρίφιθ είχε μοιραστεί επίσης την ευχάριστη είδηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας ασπρόμαυρες φωτογραφίες του ζευγαριού. Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρθηκε στη διαδρομή τους από την παιδική φιλία μέχρι τον αρραβώνα.
«Τη ρώτησε… Γονατιστός… Εκείνη είπε το ναι! Η Στέλλα και ο Άλεξ αρραβωνιάστηκαν και πρόκειται να παντρευτούν. Η ιστορία αγάπης τους ξεκίνησε στο νηπιαγωγείο! Αληθινή αγάπη, βαθιά αγάπη! Συγχαρητήρια στους αγαπημένους μας!», είχε γράψει.
Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Μπαντέρας είχε εκφράσει δημόσια την έγκρισή του για τον μελλοντικό τότε γαμπρό του, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο PEOPLE τον Σεπτέμβριο του 2024. «Είναι υπέροχος. Τον γνωρίζω από τότε που ήταν μικρό παιδί», είχε δηλώσει ο Ισπανός ηθοποιός. Όταν ρωτήθηκε πώς αισθανόταν για τον αρραβώνα της κόρης του, ο Μπαντέρας απάντησε: «Αισθάνομαι υπέροχα! Εκείνη είναι ευτυχισμένη, κι εγώ είμαι ευτυχισμένος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα