Η μητέρα του RJ Mitte μιλά για τις τελευταίες μέρες του ηθοποιού: Υπήρχαν ανησυχίες για την ψυχική του υγεία
Η μητέρα του RJ Mitte μιλά για τις τελευταίες μέρες του ηθοποιού: Υπήρχαν ανησυχίες για την ψυχική του υγεία
Τον ενθάρρυνα να μιλήσει με έναν σύμβουλο ψυχικής υγείας, ανέφερε η Ντάινα Μίτε
Για τις τελευταίες ημέρες του RJ Mitte, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 34 ετών, μίλησε η μητέρα του, αποκαλύπτοντας ότι υπήρχαν ανησυχίες για την ψυχική του υγεία και πως τον είχε ενθαρρύνει να αναζητήσει βοήθεια από ειδικό.
Παράλληλα, διέψευσε τις φήμες ότι ο θάνατός του συνδεόταν με οικονομικές δυσκολίες ή προβλήματα στην καριέρα του, τονίζοντας ότι ο ηθοποιός είχε αρκετές επαγγελματικές προτάσεις και σχέδια για το μέλλον. Ο RJ Mitte, ο οποίος είχε διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση σε ηλικία τριών ετών, έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη δημοφιλή σειρά «Breaking Bad», στην οποία υποδύθηκε τον Γουόλτερ Τζούνιορ, γιο του χαρακτήρα που ενσάρκωνε ο Μπράιαν Κράνστον.
Η μητέρα του, Ντάινα Μίτε, μίλησε για την τραγωδία και παραδέχτηκε ότι υπήρχαν ανησυχίες για την ψυχική υγεία του γιου της, γι' αυτό και τον είχε ενθαρρύνει να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια. Μιλώντας στο Hollywood Reporter, ανέφερε: «Είχε να κάνει περισσότερο με τις συζητήσεις που κάναμε, όχι μόνο μαζί μου, αλλά και με τους συνεργάτες και τους φίλους του».
Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε ότι ανησυχούσε για τον γιο της. Γι' αυτόν τον λόγο, τον είχε παροτρύνει να επισκεφτεί ειδικό ψυχικής υγείας. «Υπήρχαν ανησυχίες. Γι' αυτό τον ενθάρρυνα να μιλήσει με έναν σύμβουλο ψυχικής υγείας. Του είπα να απευθυνθεί σε έναν ψυχοθεραπευτή και να μοιραστεί τα συναισθήματά του και τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τα πράγματα», πρόσθεσε.
Η Ντάινα διέψευσε επίσης τις φήμες ότι ο ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα στην καριέρα του ή οικονομικές δυσκολίες. «Γνωρίζω ότι έχουν κυκλοφορήσει διάφορες εικασίες πως η καριέρα του είχε πάρει την κατιούσα ή ότι συνέβαινε κάτι άλλο. Και ειλικρινά, θέλω να ξεκαθαρίσω τα πράγματα εδώ και τώρα. Παλαιότερα έλεγαν ότι μπορεί να περάσεις από χίλιες οντισιόν μέχρι να πάρεις έναν ρόλο. Προφανώς, όμως, σήμερα τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι», ξεκαθάρισε.
«Φυσικά, η πανδημία του κορωνοϊού επιβράδυνε κάπως τη δραστηριότητα, αλλά στη συνέχεια τα πράγματα άρχισαν να βελτιώνονται. Ο RJ Mitte είχε ήδη τρεις ταινίες που κυκλοφόρησαν φέτος. Είχε άλλες δύο που επρόκειτο να κυκλοφορήσουν. Είχε ήδη υπογράψει συμφωνίες για αρκετές νέες ταινίες, στις οποίες επρόκειτο να συμμετάσχει», επισήμανε.
Όπως εξήγησε, ο γιος της είχε πολλά σχέδια που δεν περιορίζονταν στην υποκριτική. «Υπήρχαν συζητήσεις και για διάφορα άλλα σχέδια. Ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει ένα βιβλίο. Ξεκινούσε μια επιχείρηση καντίνας φαγητού. Είχε πολλά πράγματα στα σκαριά». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είχαν επίσης κυκλοφορήσει εικασίες για ένα οικονομικό ζήτημα που αφορούσε έναν μάνατζερ. Αυτό είχε συμβεί πριν από χρόνια, είχε ήδη διευθετηθεί και δεν είχε καμία σχέση με όσα συνέβησαν τώρα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ντάινα αναφέρθηκε στις φήμες περί ρήξης ανάμεσα στον γιο της και την αρραβωνιαστικιά του. Όπως είπε, ο RJ Mitte είχε δει την αρραβωνιαστικιά του μόλις τρεις ή τέσσερις φορές από τότε που εκείνη μετακόμισε τον Δεκέμβριο. Παραδέχτηκε ότι υπήρχαν δυσκολίες στη σχέση τους, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμούσε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής.
Η μητέρα του ηθοποιού εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο γιος της είχε βιώσει μια επιδείνωση της ψυχικής του υγείας και ότι πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του σε μια «στιγμή αδυναμίας». Αναγνώρισε ότι ο RJ Mitte αντιμετώπιζε προσωπικά προβλήματα και είχε μιλήσει ανοιχτά στην οικογένειά του για όσα τον απασχολούσαν, ωστόσο κανείς δεν περίμενε ότι θα έβαζε τέλος στη ζωή του. «Καμία μητέρα δεν θα έπρεπε ποτέ να βρει το παιδί της με αυτόν τον τρόπο. Είναι κάτι πολύ δύσκολο να το αποδεχτείς», κατέληξε.
Παράλληλα, διέψευσε τις φήμες ότι ο θάνατός του συνδεόταν με οικονομικές δυσκολίες ή προβλήματα στην καριέρα του, τονίζοντας ότι ο ηθοποιός είχε αρκετές επαγγελματικές προτάσεις και σχέδια για το μέλλον. Ο RJ Mitte, ο οποίος είχε διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση σε ηλικία τριών ετών, έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη δημοφιλή σειρά «Breaking Bad», στην οποία υποδύθηκε τον Γουόλτερ Τζούνιορ, γιο του χαρακτήρα που ενσάρκωνε ο Μπράιαν Κράνστον.
Η μητέρα του, Ντάινα Μίτε, μίλησε για την τραγωδία και παραδέχτηκε ότι υπήρχαν ανησυχίες για την ψυχική υγεία του γιου της, γι' αυτό και τον είχε ενθαρρύνει να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια. Μιλώντας στο Hollywood Reporter, ανέφερε: «Είχε να κάνει περισσότερο με τις συζητήσεις που κάναμε, όχι μόνο μαζί μου, αλλά και με τους συνεργάτες και τους φίλους του».
Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε ότι ανησυχούσε για τον γιο της. Γι' αυτόν τον λόγο, τον είχε παροτρύνει να επισκεφτεί ειδικό ψυχικής υγείας. «Υπήρχαν ανησυχίες. Γι' αυτό τον ενθάρρυνα να μιλήσει με έναν σύμβουλο ψυχικής υγείας. Του είπα να απευθυνθεί σε έναν ψυχοθεραπευτή και να μοιραστεί τα συναισθήματά του και τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τα πράγματα», πρόσθεσε.
Η Ντάινα διέψευσε επίσης τις φήμες ότι ο ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα στην καριέρα του ή οικονομικές δυσκολίες. «Γνωρίζω ότι έχουν κυκλοφορήσει διάφορες εικασίες πως η καριέρα του είχε πάρει την κατιούσα ή ότι συνέβαινε κάτι άλλο. Και ειλικρινά, θέλω να ξεκαθαρίσω τα πράγματα εδώ και τώρα. Παλαιότερα έλεγαν ότι μπορεί να περάσεις από χίλιες οντισιόν μέχρι να πάρεις έναν ρόλο. Προφανώς, όμως, σήμερα τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι», ξεκαθάρισε.
RJ Mitte's mother says his death was 'unexpected' and he was going through 'a weak moment' as she reveals he was attending therapy https://t.co/mziuFZEcCZ— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 19, 2026
Όπως εξήγησε, ο γιος της είχε πολλά σχέδια που δεν περιορίζονταν στην υποκριτική. «Υπήρχαν συζητήσεις και για διάφορα άλλα σχέδια. Ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει ένα βιβλίο. Ξεκινούσε μια επιχείρηση καντίνας φαγητού. Είχε πολλά πράγματα στα σκαριά». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είχαν επίσης κυκλοφορήσει εικασίες για ένα οικονομικό ζήτημα που αφορούσε έναν μάνατζερ. Αυτό είχε συμβεί πριν από χρόνια, είχε ήδη διευθετηθεί και δεν είχε καμία σχέση με όσα συνέβησαν τώρα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ντάινα αναφέρθηκε στις φήμες περί ρήξης ανάμεσα στον γιο της και την αρραβωνιαστικιά του. Όπως είπε, ο RJ Mitte είχε δει την αρραβωνιαστικιά του μόλις τρεις ή τέσσερις φορές από τότε που εκείνη μετακόμισε τον Δεκέμβριο. Παραδέχτηκε ότι υπήρχαν δυσκολίες στη σχέση τους, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμούσε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής.
Η μητέρα του ηθοποιού εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο γιος της είχε βιώσει μια επιδείνωση της ψυχικής του υγείας και ότι πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του σε μια «στιγμή αδυναμίας». Αναγνώρισε ότι ο RJ Mitte αντιμετώπιζε προσωπικά προβλήματα και είχε μιλήσει ανοιχτά στην οικογένειά του για όσα τον απασχολούσαν, ωστόσο κανείς δεν περίμενε ότι θα έβαζε τέλος στη ζωή του. «Καμία μητέρα δεν θα έπρεπε ποτέ να βρει το παιδί της με αυτόν τον τρόπο. Είναι κάτι πολύ δύσκολο να το αποδεχτείς», κατέληξε.
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