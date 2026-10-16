Το τελευταίο αντίο στον RJ Mitte σε δημόσια τελετή: Κάθε κομμάτι του εαυτού μου είναι εκείνος, είπε η αδελφή του
Το τελευταίο αντίο στον RJ Mitte σε δημόσια τελετή: Κάθε κομμάτι του εαυτού μου είναι εκείνος, είπε η αδελφή του
Δεν έχασα απλώς έναν αδελφό, έχασα τον πατέρα μου, ανέφερε στη συγκινητική ομιλία της
Συγγενείς και φίλοι του RJ Μitte συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του, σε μια δημόσια τελετή που πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του. Ο ηθοποιός, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Breaking Bad», αυτοκτόνησε σε ηλικία 34 ετών.
Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, τα αγαπημένα του πρόσωπα βρέθηκαν στο Mitte Cultural District, έναν πολιτιστικό χώρο που συνδέεται με την οικογένειά του, στο Μπράουνσβιλ του Τέξας, για να του αποτίσουν φόρο τιμής. Κατά τη διάρκεια της τελετής, η μικρότερη αδελφή του ηθοποιού, ο οποίος είχε διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση σε ηλικία τριών ετών, εκφώνησε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ομιλία, περιγράφοντας τον καθοριστικό ρόλο που είχε διαδραματίσει στη ζωή της.
«Ο RJ Mitte ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός μου, αλλά δεν έχασα απλώς έναν αδελφό. Έχασα τον πατέρα μουδεν έχασα απλώς έναν αδελφό. Έχασα τον πατέρα μου», είπε χαρακτηριστικά η Λανσιάν Καριέρ. «Η μητέρα μου ήταν μόνη της και όταν ήμουν δύο εβδομάδων είχε ένα ατύχημα που την άφησε παράλυτη από τη μέση και κάτω για τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Ο αδελφός μου ανέλαβε αμέσως τον ρόλο του πατέρα», πρόσθεσε.
Στη συνέχεια, εμφανώς συγκινημένη, εξήγησε πόσο βαθιά είχε επηρεάσει την προσωπικότητά της. «Δεν μπορώ να βρω πολλές λέξεις για να εκφράσω όσα νιώθω, αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι κάθε κομμάτι του εαυτού μου είναι ο RJ. Κάθε είδος μουσικής που ακούω, όσα παρακολουθώ, κάθε παιχνίδι που παίζω, οι τρόποι μας, οι συνήθειές μας... Μου λείπει πραγματικά πάρα πολύ ο αδελφός μου».
Η ίδια αναφέρθηκε και στην αγάπη που έτρεφε ο ηθοποιός για το Μπράουνσβιλ, την πόλη στην οποία είχε αναπτύξει έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα. «Αγαπούσε τόσο πολύ το Μπράουνσβιλ. Μπορεί να μη γεννήθηκε ή να μη μεγάλωσε εδώ, αλλά αυτό ήταν το σπίτι του. Αυτή ήταν η κοινότητά του. Αγαπούσε αυτόν τον τόπο, αγαπούσε όλους εσάς και αγαπούσε αυτή την πόλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε», ανέφερε.
Η Λασιάν Καριέρ απηύθυνε επίσης έκκληση προς όσους περνούν δύσκολες στιγμές να μη διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια. «Θέλω να πω ότι, αν κάποιος αντιμετωπίζει δυσκολίες, σας παρακαλώ, μην αισθάνεστε ότι είστε μόνοι. Δεν είστε ποτέ μόνοι. Προσπαθήστε να δεχτείτε τη βοήθεια. Προσπαθήστε. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε και απευθυνθείτε σε κάποιον», είπε.
Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι η οικογένεια θα συνεχίσει το φιλανθρωπικό έργο του ηθοποιού στην πόλη. «Ο RJ αγαπούσε πάρα πολύ αυτή την πόλη και εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον RJ. Η παρακαταθήκη του εδώ δεν πρόκειται να τελειώσει. Θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε όλα τα όνειρα που είχε για αυτόν τον τόπο, ακριβώς όπως θα ήθελε εκείνος», τόνισε.
Κλείνοντας την ομιλία της, επιχείρησε να ελαφρύνει τη συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, αναφερόμενη με χιούμορ στο φορτηγάκι του αδελφού της. «Και θέλω να πω στον RJ: Δεν πρόκειται να πουλήσω εκείνο το απαίσιο φορτηγάκι. Είναι δικό μου τώρα!», είπε γελώντας. «Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ», κατέληξε.
«Η προβολή θετικών προτύπων ανθρώπων με αναπηρία, όχι μόνο με εγκεφαλική παράλυση αλλά με κάθε μορφή αναπηρίας, αλλάζει τον τρόπο σκέψης. Η τηλεόραση είναι κάτι που όλοι μοιραζόμαστε, όλοι παρακολουθούμε. Πραγματικά φέρνει τις κοινότητες κοντά με έναν τρόπο που ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα», είχε σημειώσει.
Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, τα αγαπημένα του πρόσωπα βρέθηκαν στο Mitte Cultural District, έναν πολιτιστικό χώρο που συνδέεται με την οικογένειά του, στο Μπράουνσβιλ του Τέξας, για να του αποτίσουν φόρο τιμής. Κατά τη διάρκεια της τελετής, η μικρότερη αδελφή του ηθοποιού, ο οποίος είχε διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση σε ηλικία τριών ετών, εκφώνησε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ομιλία, περιγράφοντας τον καθοριστικό ρόλο που είχε διαδραματίσει στη ζωή της.
«Ο RJ Mitte ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός μου, αλλά δεν έχασα απλώς έναν αδελφό. Έχασα τον πατέρα μουδεν έχασα απλώς έναν αδελφό. Έχασα τον πατέρα μου», είπε χαρακτηριστικά η Λανσιάν Καριέρ. «Η μητέρα μου ήταν μόνη της και όταν ήμουν δύο εβδομάδων είχε ένα ατύχημα που την άφησε παράλυτη από τη μέση και κάτω για τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Ο αδελφός μου ανέλαβε αμέσως τον ρόλο του πατέρα», πρόσθεσε.
Στη συνέχεια, εμφανώς συγκινημένη, εξήγησε πόσο βαθιά είχε επηρεάσει την προσωπικότητά της. «Δεν μπορώ να βρω πολλές λέξεις για να εκφράσω όσα νιώθω, αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι κάθε κομμάτι του εαυτού μου είναι ο RJ. Κάθε είδος μουσικής που ακούω, όσα παρακολουθώ, κάθε παιχνίδι που παίζω, οι τρόποι μας, οι συνήθειές μας... Μου λείπει πραγματικά πάρα πολύ ο αδελφός μου».
The friends and family of RJ Mitte have gathered to remember the late actor at a public celebration of life, days after his death at age 34 https://t.co/EdDQwLQAJT 🔗 pic.twitter.com/3DESK1a1N9— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 16, 2026
Η ίδια αναφέρθηκε και στην αγάπη που έτρεφε ο ηθοποιός για το Μπράουνσβιλ, την πόλη στην οποία είχε αναπτύξει έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα. «Αγαπούσε τόσο πολύ το Μπράουνσβιλ. Μπορεί να μη γεννήθηκε ή να μη μεγάλωσε εδώ, αλλά αυτό ήταν το σπίτι του. Αυτή ήταν η κοινότητά του. Αγαπούσε αυτόν τον τόπο, αγαπούσε όλους εσάς και αγαπούσε αυτή την πόλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε», ανέφερε.
Η Λασιάν Καριέρ απηύθυνε επίσης έκκληση προς όσους περνούν δύσκολες στιγμές να μη διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια. «Θέλω να πω ότι, αν κάποιος αντιμετωπίζει δυσκολίες, σας παρακαλώ, μην αισθάνεστε ότι είστε μόνοι. Δεν είστε ποτέ μόνοι. Προσπαθήστε να δεχτείτε τη βοήθεια. Προσπαθήστε. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε και απευθυνθείτε σε κάποιον», είπε.
Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι η οικογένεια θα συνεχίσει το φιλανθρωπικό έργο του ηθοποιού στην πόλη. «Ο RJ αγαπούσε πάρα πολύ αυτή την πόλη και εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον RJ. Η παρακαταθήκη του εδώ δεν πρόκειται να τελειώσει. Θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε όλα τα όνειρα που είχε για αυτόν τον τόπο, ακριβώς όπως θα ήθελε εκείνος», τόνισε.
Κλείνοντας την ομιλία της, επιχείρησε να ελαφρύνει τη συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, αναφερόμενη με χιούμορ στο φορτηγάκι του αδελφού της. «Και θέλω να πω στον RJ: Δεν πρόκειται να πουλήσω εκείνο το απαίσιο φορτηγάκι. Είναι δικό μου τώρα!», είπε γελώντας. «Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ», κατέληξε.
Η δράση του για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίαΚατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Mitte ζητούσε συστηματικά μεγαλύτερη εκπροσώπηση των ηθοποιών με αναπηρία στην τηλεόραση. «Η εκπροσώπηση είναι το παν, όπως έχουμε δει τα τελευταία δέκα χρόνια με την αύξηση της παρουσίας διαφορετικών ανθρώπων στην τηλεόραση», είχε δηλώσει στο WUWF το 2023.
«Η προβολή θετικών προτύπων ανθρώπων με αναπηρία, όχι μόνο με εγκεφαλική παράλυση αλλά με κάθε μορφή αναπηρίας, αλλάζει τον τρόπο σκέψης. Η τηλεόραση είναι κάτι που όλοι μοιραζόμαστε, όλοι παρακολουθούμε. Πραγματικά φέρνει τις κοινότητες κοντά με έναν τρόπο που ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα», είχε σημειώσει.
Ακολούθως, είχε προσθέσει: «Πιστεύω ότι αυτό μπορεί πραγματικά να εμπνεύσει τους ανθρώπους και να κάνει θαύματα στην αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους. Αν βλέπεις έναν χαρακτήρα που αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες με εσένα και καταφέρνει να πετύχει, ενώ εσύ μπορεί να μην τα καταφέρνεις στη δική σου ζωή, αυτό μπορεί να σου δώσει την επιπλέον ώθηση που χρειάζεσαι».
Το 2016, ο RJ Mitte είχε μιλήσει και πάλι για το πόσο θα ήθελε να ανοίγει την τηλεόραση και να βλέπει ένα άτομο με αναπηρία να συζητά για θέματα που «δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στην αναπηρία του». «Γνωρίζουμε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά η βιομηχανία πρέπει να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να εργάζονται τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες», είχε δηλώσει στην Irish Examiner.
«Κατά τη διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώνων θα εμφανιστούν στην τηλεόραση περισσότεροι άνθρωποι με αναπηρία από ποτέ, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει μόνο μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Θα ήθελα πολύ να ανοίγω την τηλεόρασή μου και να βλέπω ένα άτομο με αναπηρία να μιλά για κάτι που πραγματικά το ενδιαφέρει ή να υποδύεται έναν χαρακτήρα του οποίου η ιστορία δεν περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από την αναπηρία του», είχε εξηγήσει.
Ο ίδιος αναγνώριζε ότι η αναπηρία του είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική του πορεία. «Δεν θα βρισκόμουν στη θέση που είμαι σήμερα χωρίς την αναπηρία μου. Αξιοποίησα όλα όσα γνωρίζω από τη ζωή μου με εγκεφαλική παράλυση για τον ρόλο μου στο "Breaking Bad"», είχε δηλώσει.
Το 2016, ο RJ Mitte είχε μιλήσει και πάλι για το πόσο θα ήθελε να ανοίγει την τηλεόραση και να βλέπει ένα άτομο με αναπηρία να συζητά για θέματα που «δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στην αναπηρία του». «Γνωρίζουμε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά η βιομηχανία πρέπει να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να εργάζονται τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες», είχε δηλώσει στην Irish Examiner.
«Κατά τη διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώνων θα εμφανιστούν στην τηλεόραση περισσότεροι άνθρωποι με αναπηρία από ποτέ, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει μόνο μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Θα ήθελα πολύ να ανοίγω την τηλεόρασή μου και να βλέπω ένα άτομο με αναπηρία να μιλά για κάτι που πραγματικά το ενδιαφέρει ή να υποδύεται έναν χαρακτήρα του οποίου η ιστορία δεν περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από την αναπηρία του», είχε εξηγήσει.
Ο ίδιος αναγνώριζε ότι η αναπηρία του είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική του πορεία. «Δεν θα βρισκόμουν στη θέση που είμαι σήμερα χωρίς την αναπηρία μου. Αξιοποίησα όλα όσα γνωρίζω από τη ζωή μου με εγκεφαλική παράλυση για τον ρόλο μου στο "Breaking Bad"», είχε δηλώσει.
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