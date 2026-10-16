Το τελευταίο αντίο στον RJ Mitte σε δημόσια τελετή: Κάθε κομμάτι του εαυτού μου είναι εκείνος, είπε η αδελφή του

«Πιστεύω ότι αυτό μπορεί πραγματικά να εμπνεύσει τους ανθρώπους και να κάνει θαύματα στην αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους. Αν βλέπεις έναν χαρακτήρα που αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες με εσένα και καταφέρνει να πετύχει, ενώ εσύ μπορεί να μην τα καταφέρνεις στη δική σου ζωή, αυτό μπορεί να σου δώσει την επιπλέον ώθηση που χρειάζεσαι».





Ακολούθως, είχε προσθέσει:Το 2016, ο RJ Mitte είχε μιλήσει και πάλι για το πόσο θα ήθελε να ανοίγει την τηλεόραση και να βλέπει ένα άτομο με αναπηρία να συζητά για θέματα που «δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στην αναπηρία του». «Γνωρίζουμε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά η βιομηχανία πρέπει να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να εργάζονται τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες», είχε δηλώσει στην Irish Examiner.«Κατά τη διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώνων θα εμφανιστούν στην τηλεόραση περισσότεροι άνθρωποι με αναπηρία από ποτέ, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει μόνο μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Θα ήθελα πολύ να ανοίγω την τηλεόρασή μου και να βλέπω ένα άτομο με αναπηρία να μιλά για κάτι που πραγματικά το ενδιαφέρει ή να υποδύεται έναν χαρακτήρα του οποίου η ιστορία δεν περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από την αναπηρία του», είχε εξηγήσει.Ο ίδιος αναγνώριζε ότι η αναπηρία του είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική του πορεία. «Δεν θα βρισκόμουν στη θέση που είμαι σήμερα χωρίς την αναπηρία μου. Αξιοποίησα όλα όσα γνωρίζω από τη ζωή μου με εγκεφαλική παράλυση για τον ρόλο μου στο "Breaking Bad"», είχε δηλώσει.