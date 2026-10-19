Η 23χρονη κόρη του Κόμπι Μπράιαντ έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Victoria's Secret, δείτε βίντεο
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Κόμπι Μπράιαντ Πασαρέλα Κόρη Victoria's Secret Ναταλία Μπράιαντ

Η 23χρονη κόρη του Κόμπι Μπράιαντ έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Victoria's Secret, δείτε βίντεο

Η Νατάλια Μπράιαντ περπάτησε στην επίδειξη μόδας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Καλιφόρνια

Η 23χρονη κόρη του Κόμπι Μπράιαντ έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Victoria's Secret, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
Στην πασαρέλα του Victoria’s Secret Fashion Show περπάτησε η 23χρονη κόρη του Κόμπι Μπράιαντ, πραγματοποιώντας την πρώτη της εμφάνιση σε επίδειξη του διάσημου οίκου εσωρούχων.

Η Ναταλία Μπράιαντ την Κυριακή 18 Οκτωβρίου εμφανίστηκε στη σκηνή στις εγκαταστάσεις των Sony Pictures Studios στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνια, φορώντας ένα σύνολο με ροζ μπολερό πάνω από μαύρο σουτιέν, στο οποίο αναγραφόταν η λέξη «PINK» με γράμματα σε λεοπάρ μοτίβο.

Το look της ολοκληρώθηκε με μπλε τζιν διακοσμημένο με πολύχρωμα στρας, ασημένια ζώνη από την οποία κρέμονταν πολλά charms, μια τσάντα και πέδιλα με λουράκια στο ίδιο χρώμα, μεγάλα σκουλαρίκια σε σχήμα καρδιάς και μια κορδέλα στα μαλλιά με ροζ φιόγκο.

Δείτε βίντεο

@parismatch #NataliaBryant #KobeBryant #VictoriasSecret #fashiontiktok #whattowatch ♬ maneater nelly furtado - ￴ ￴￴￴ ￴￴ ￴￴ ￴ ￴￴￴ ￴￴ ￴￴￴ ￴￴ ￴

@glamourmag She’s not new to this, she’s true to this 🪽💕 #NataliaBryant giving us the 90s fantasy we need. #victoriassecretfashionshow2026 #vsfs2026 #victoriassecret ♬ Wonder - Lucas Estrada & Moonshine & Naarly

Νωρίτερα την Κυριακή, η Νατάλια Μπράιαντ δήλωσε στο Page Six ότι ήταν ενθουσιασμένη που έκανε το ντεμπούτο της για το διάσημο μπραντ: «Παρακολουθούσα το σόου κάθε χρόνο, από τότε που ήμουν μικρό κορίτσι», είπε και πρόσθεσε ότι μελετούσε τον τρόπο με τον οποίο περπατούσαν τα μοντέλα: «Έβαζα ξανά και ξανά τα σόου, προσπαθώντας πραγματικά να μπω σε αυτό το mindset».
Ιωάννα Μαρίνου

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