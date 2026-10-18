Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Σιγά καλέ που έγινα 72, το παιχνίδι συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον
Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Σιγά καλέ που έγινα 72, το παιχνίδι συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον
Η ερμηνεύτρια δημοσίευσε φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια με αφορμή τα γενέθλιά της
Τα 72 έκλεισε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη σημειώνοντας με αφορμή τα γενέθλιά της πως το «παιχνίδι συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον».
Η τραγουδίστρια προχώρησε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ασπρόμαυρα στιγμιότυπα από την παιδική της ηλικία, αλλά και μία πιο πρόσφατη εικόνα της από τη θάλασσα, στην οποία ποζάρει χαμογελαστή με το μαγιό της.
Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έγραψε: «Καλημέρα σας, σιγά καλέ που έγινα 72. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε.».
Δείτε την ανάρτησή της
Η τραγουδίστρια προχώρησε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ασπρόμαυρα στιγμιότυπα από την παιδική της ηλικία, αλλά και μία πιο πρόσφατη εικόνα της από τη θάλασσα, στην οποία ποζάρει χαμογελαστή με το μαγιό της.
Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έγραψε: «Καλημέρα σας, σιγά καλέ που έγινα 72. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε.».
Δείτε την ανάρτησή της
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