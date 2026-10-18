Academy Museum Gala: Η σέξι διαφάνεια της Σαρλίζ Θερόν, ο αγαλματένιος κορσές της Τεγιάνα Τέιλορ και τα κοψίματα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Η Σαρλίζ Θερόν επέλεξε ένα μακρύ, ημιδιάφανο μαύρο φόρεμα του οίκου Τομ Φορντ, με εντυπωσιακές λεπτομέρειες από δαντέλα και περίτεχνα κεντήματα με μαύρες χάντρες και γκρι και μαύρους κρυστάλλους.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εμφανίστηκε με μια μπλε τουαλέτα υψηλής ραπτικής του Τζόρτζιο Αρμάνι, από μεταξωτό ύφασμα, με ανοίγματα στα πλαϊνά και κρυστάλλινες λεπτομέρειες που στόλιζαν την πλάτη.





Η Τεγιάνα Τέιλορ έβαλε δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου Σκιαπαρέλι, ακολουθώντας μια πιο τολμηρή και καλλιτεχνική προσέγγιση. Η εμφάνισή της ξεχώρισε για τον γλυπτικό χαρακτήρα και την ιδιαίτερη αισθητική που χαρακτηρίζει τις δημιουργίες του οίκου.

Charlize Theron

Sabrina Carpenter

Teyana Taylor

Kendall Jenner

Demi Moore

Taylor Swift

Sarah Paulson

Camila Cabello

Janelle Monae

Kate Hudson

Kim Kardashian

Cara Delevingne

Hailey Bieber