Academy Museum Gala: Η σέξι διαφάνεια της Σαρλίζ Θερόν, ο αγαλματένιος κορσές της Τεγιάνα Τέιλορ και τα κοψίματα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ
Academy Museum Gala: Η σέξι διαφάνεια της Σαρλίζ Θερόν, ο αγαλματένιος κορσές της Τεγιάνα Τέιλορ και τα κοψίματα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ
Οι σταρ που έκλεψαν τις εντυπώσεις, μετατρέποντας την εκδήλωση σε μια μεγάλη επίδειξη υψηλής ραπτικής
Το Χόλιγουντ έδωσε ραντεβού στο Λος Άντζελες για το έκτο Academy Museum Gala, με τις διάσημες καλεσμένες να μετατρέπουν την εκδήλωση σε μια μεγάλη επίδειξη υψηλής ραπτικής, με τη Σαρλίζ Θερόν, τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και την Τεγιάνα Τέιλορ να κλέβουν την παράσταση με τις ενδυματολογικές τους επιλογές.
Η βραδιά πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας κορυφαία ονόματα από τον κινηματογράφο, τη μουσική και τη μόδα. Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνες της Τέιλορ Σουίφτ, η οποία επέλεξε δημιουργία του οίκου Ντιόρ, αλλά και οι εντυπωσιακές παρουσίες της Κένταλ Τζένερ και της Ντέμι Μουρ.
Το φετινό γκαλά δεν ήταν μόνο μία από τις πιο λαμπερές κοινωνικές εκδηλώσεις της χρονιάς. Στόχος του είναι να στηρίξει το έργο του Μουσείου Κινηματογράφου της Ακαδημίας και την αποστολή του να διατηρεί και να αναδεικνύει την ιστορία του κινηματογράφου. Τις τιμητικές διακρίσεις της βραδιάς παρέλαβαν η Θερόν, ο σκηνοθέτης και συνθέτης Τζον Κάρπεντερ και ο Κόλμαν Ντομίνγκο, ενώ η Σουίφτ έκλεισε τη βραδιά με μουσική εμφάνιση.
Η Σαρλίζ Θερόν επέλεξε ένα μακρύ, ημιδιάφανο μαύρο φόρεμα του οίκου Τομ Φορντ, με εντυπωσιακές λεπτομέρειες από δαντέλα και περίτεχνα κεντήματα με μαύρες χάντρες και γκρι και μαύρους κρυστάλλους. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εμφανίστηκε με μια μπλε τουαλέτα υψηλής ραπτικής του Τζόρτζιο Αρμάνι, από μεταξωτό ύφασμα, με ανοίγματα στα πλαϊνά και κρυστάλλινες λεπτομέρειες που στόλιζαν την πλάτη.
Η Τεγιάνα Τέιλορ έβαλε δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου Σκιαπαρέλι, ακολουθώντας μια πιο τολμηρή και καλλιτεχνική προσέγγιση. Η εμφάνισή της ξεχώρισε για τον γλυπτικό χαρακτήρα και την ιδιαίτερη αισθητική που χαρακτηρίζει τις δημιουργίες του οίκου.
Δείτε φωτογραφίες με τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν
Φωτογραφίες: Reuters
Η βραδιά πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας κορυφαία ονόματα από τον κινηματογράφο, τη μουσική και τη μόδα. Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνες της Τέιλορ Σουίφτ, η οποία επέλεξε δημιουργία του οίκου Ντιόρ, αλλά και οι εντυπωσιακές παρουσίες της Κένταλ Τζένερ και της Ντέμι Μουρ.
Το φετινό γκαλά δεν ήταν μόνο μία από τις πιο λαμπερές κοινωνικές εκδηλώσεις της χρονιάς. Στόχος του είναι να στηρίξει το έργο του Μουσείου Κινηματογράφου της Ακαδημίας και την αποστολή του να διατηρεί και να αναδεικνύει την ιστορία του κινηματογράφου. Τις τιμητικές διακρίσεις της βραδιάς παρέλαβαν η Θερόν, ο σκηνοθέτης και συνθέτης Τζον Κάρπεντερ και ο Κόλμαν Ντομίνγκο, ενώ η Σουίφτ έκλεισε τη βραδιά με μουσική εμφάνιση.
Η Σαρλίζ Θερόν επέλεξε ένα μακρύ, ημιδιάφανο μαύρο φόρεμα του οίκου Τομ Φορντ, με εντυπωσιακές λεπτομέρειες από δαντέλα και περίτεχνα κεντήματα με μαύρες χάντρες και γκρι και μαύρους κρυστάλλους. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εμφανίστηκε με μια μπλε τουαλέτα υψηλής ραπτικής του Τζόρτζιο Αρμάνι, από μεταξωτό ύφασμα, με ανοίγματα στα πλαϊνά και κρυστάλλινες λεπτομέρειες που στόλιζαν την πλάτη.
Η Τεγιάνα Τέιλορ έβαλε δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου Σκιαπαρέλι, ακολουθώντας μια πιο τολμηρή και καλλιτεχνική προσέγγιση. Η εμφάνισή της ξεχώρισε για τον γλυπτικό χαρακτήρα και την ιδιαίτερη αισθητική που χαρακτηρίζει τις δημιουργίες του οίκου.
Δείτε φωτογραφίες με τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν
Φωτογραφίες: Reuters
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