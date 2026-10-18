Η Κατερίνα Παπουτσάκη συγκινήθηκε ερμηνεύοντας το «Να με Θυμάσαι και να Μ’αγαπάς», δείτε βίντεο
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Κατερίνα Παπουτσάκη Μελίνα Μερκούρη Τραγούδι

Η Κατερίνα Παπουτσάκη συγκινήθηκε ερμηνεύοντας το «Να με Θυμάσαι και να Μ’αγαπάς», δείτε βίντεο

Η ηθοποιός βρέθηκε στην εκδήλωση «Το Φως που Μένει», ένα αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη

Η Κατερίνα Παπουτσάκη συγκινήθηκε ερμηνεύοντας το «Να με Θυμάσαι και να Μ’αγαπάς», δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Συγκινημένη εμφανίστηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη ερμηνεύοντας το «Να με Θυμάσαι και να Μ’αγαπάς» στο πλαίσιο αφιερώματος για τη Μελίνα Μερκούρη.

Η ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου στην εκδήλωση «Το Φως που Μένει» στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο της γέννησης της Μελίνας Μερκούρη.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη ανέβηκε στη σκηνή με τη συνοδεία πιάνου και ερμήνευσε μερικά τραγούδια, ανάμεσά τους το «Αστέρι μου Φεγγάρι μου» από την ταινία «Φαίδρα» και το «Να με Θυμάσαι και να Μ’αγαπάς».

Σε βίντεο που τράβηξαν άνθρωποι που βρέθηκαν στην εκδήλωση και δημοσίευσαν στη συνέχεια στα social media, καταγράφεται η στιγμή που η Κατερίνα Παπουτσάκη συγκινείται στο τέλος του δεύτερου τραγουδιού που είπε, αποχωρώντας από τη σκηνή.

Δείτε βίντεο



Στις 17 και 18 Οκτωβρίου, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» φιλοξενεί τη διήμερη εκδήλωση «ΜΕΛΙΝΑ — Το φως που μένει», ένα αφιέρωμα στη ζωή, την προσωπικότητα και την πορεία της Μελίνας Μερκούρη.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Κατερίνα Παπουτσάκη ερμηνεύει τραγούδια που συνδέθηκαν με τη Μελίνα Μερκούρη, πλαισιώνοντας μουσικά την αφήγηση. Παράλληλα, οι Θεοδώρα Σιάρκου, Αγνή Χιώτη, Γιούλη Παπαδάκη, Τάνια Ρόκκα, Κώστας Πιπερίδης και Γιάννης Βυρίνης παρουσιάζουν μέσα από θεατρικά κείμενα στιγμές από τη ζωή και τη διαδρομή της.
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

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