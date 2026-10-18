Η Ζιζέλ Μπούντχεν εμφανίστηκε με πατερίτσες και ειδική μπότα μετά από τραυματισμό στο πόδι

Ο πρώην «Άγγελος» της Victoria’s Secret επέλεξε ένα μαύρο αμάνικο τοπ και τζιν σορτς, καθώς κατευθυνόταν προς ένα όχημα. Εκπρόσωπός της δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για να σχολιάσει το περιστατικό στο Page Six.





Η εμφάνισή της έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία μιας αποκαλυπτικής βιογραφίας για τον πρώην σύζυγό της, Τομ Μπρέιντι. Στο βιβλίο του Λαρς Άντερσον, με τίτλο «Brady: An American Story and the Price of Greatness», περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ισχυρισμοί για τον χωρισμό του ζευγαριού. Σύμφωνα με το βιβλίο, η Μπούντχεν έβαλε τέλος στον γάμο τους με τη φράση «δεν είμαστε συμβατοί».