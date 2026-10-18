Η Ζιζέλ Μπούντχεν εμφανίστηκε με πατερίτσες και ειδική μπότα μετά από τραυματισμό στο πόδι
Η Ζιζέλ Μπούντχεν εμφανίστηκε με πατερίτσες και ειδική μπότα μετά από τραυματισμό στο πόδι
Το 46χρονο μοντέλο φωτογραφήθηκε, καθώς έφευγε από ξενοδοχείο στο Μαϊάμι Μπιτς
Με πατερίτσες και ειδική μπότα στο δεξί πόδι εθεάθη η Ζιζέλ Μπούντχεν, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη φύση ή τις συνθήκες του τραυματισμού της.
Το 46χρονο μοντέλο φωτογραφήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, καθώς έφευγε από ξενοδοχείο στο Μαϊάμι Μπιτς, φορώντας ένα μεγάλο μαύρο ορθοπεδικό υπόδημα που κάλυπτε την περιοχή του δεξιού αστραγάλου της. Για να μετακινηθεί, χρησιμοποιούσε πατερίτσες, κρατώντας προσεκτικά το τραυματισμένο πόδι της στον αέρα. Στο άλλο πόδι της φορούσε ένα σανδάλι.
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Ο πρώην «Άγγελος» της Victoria’s Secret επέλεξε ένα μαύρο αμάνικο τοπ και τζιν σορτς, καθώς κατευθυνόταν προς ένα όχημα. Εκπρόσωπός της δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για να σχολιάσει το περιστατικό στο Page Six.
Η εμφάνισή της έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία μιας αποκαλυπτικής βιογραφίας για τον πρώην σύζυγό της, Τομ Μπρέιντι. Στο βιβλίο του Λαρς Άντερσον, με τίτλο «Brady: An American Story and the Price of Greatness», περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ισχυρισμοί για τον χωρισμό του ζευγαριού. Σύμφωνα με το βιβλίο, η Μπούντχεν έβαλε τέλος στον γάμο τους με τη φράση «δεν είμαστε συμβατοί».
Το 46χρονο μοντέλο φωτογραφήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, καθώς έφευγε από ξενοδοχείο στο Μαϊάμι Μπιτς, φορώντας ένα μεγάλο μαύρο ορθοπεδικό υπόδημα που κάλυπτε την περιοχή του δεξιού αστραγάλου της. Για να μετακινηθεί, χρησιμοποιούσε πατερίτσες, κρατώντας προσεκτικά το τραυματισμένο πόδι της στον αέρα. Στο άλλο πόδι της φορούσε ένα σανδάλι.
Δείτε φωτογραφίες
Gisele Bündchen spotted hobbling on crutches after suffering mysterious foot injury https://t.co/LqzmFClRf7 pic.twitter.com/KCs4uiylbm— New York Post (@nypost) October 17, 2026
Η εμφάνισή της έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία μιας αποκαλυπτικής βιογραφίας για τον πρώην σύζυγό της, Τομ Μπρέιντι. Στο βιβλίο του Λαρς Άντερσον, με τίτλο «Brady: An American Story and the Price of Greatness», περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ισχυρισμοί για τον χωρισμό του ζευγαριού. Σύμφωνα με το βιβλίο, η Μπούντχεν έβαλε τέλος στον γάμο τους με τη φράση «δεν είμαστε συμβατοί».
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