Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και ο Μπίλι Ρέι Σάιρους αρραβωνιάστηκαν
Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και ο Μπίλι Ρέι Σάιρους αρραβωνιάστηκαν
Η φωτογραφία με το δαχτυλίδι και οι κινήσεις που «φούντωσαν» τις φήμες για την πρόταση γάμου
Το επόμενο βήμα στη σχέση τους έκαναν η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και ο Μπίλι Ρέι Σάιρους, καθώς το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε.
Ο μουσικός έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, ενώ είναι εδώ και πάνω από έναν χρόνο σε σχέση, σύμφωνα με πηγές που επιβεβαίωσαν την είδηση στο Page Six.
Ο 65χρονος τραγουδιστής της κάντρι και η 61χρονη Αγγλίδα ηθοποιός και μοντέλο φαίνεται πως ετοιμάζονται να φανερώσουν ότι επισημοποίησαν τη σχέση τους, καθώς η Χάρλεϊ εμφανίστηκε σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram να φορά ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι.
Δείτε τη φωτογραφία
«Γυρίζει τη σειρά “The ’Burbs”. Δύσκολα πιστεύω ότι αυτό το δαχτυλίδι είναι απλώς ένα αξεσουάρ για τις ανάγκες των γυρισμάτων» ανέφερε χαρακτηριστικά άλλη πηγή στο ίδιο μέσο.
Οι φήμες για την πρόταση γάμου ενισχύθηκαν και με μία κίνηση του Μπίλι Ρέι Σάιρους, δημοσιεύοντας την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στο Instagram μια αινιγματική ανάρτηση, η λεζάντα της οποίας αποτελούνταν από ένα κείμενο που κατέληγε με το emoji ενός δαχτυλιδιού. Την ανάρτηση σχολίασε με ένα emoji εορτασμού ο γιος της Χάρλεϊ, Ντέμιαν.
Για τον Σάιρους, αυτός θα είναι ο τέταρτος γάμος του. Ο τραγουδιστής έχει έξι παιδιά, μεταξύ των οποίων και τη διάσημη Μάιλι Σάιρους. Από το 1986 έως το 1991 ήταν παντρεμένος με τη Σίντι Σμιθ, ενώ ο γάμος του με την Τις Σάιρους διήρκεσε από το 1993 έως το 2023. Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε την τραγουδίστρια Φάιροουζ, με την οποία χώρισε το 2024. Η Αυστραλή τραγουδίστρια τον κατηγόρησε για κακοποίηση, κάτι που εκείνος αρνήθηκε.
Η Χάρλεϊ είχε μακροχρόνια σχέση με τον ηθοποιό Χιου Γκραντ από το 1987 έως το 2000. Απέκτησε τον γιο της, Ντέμιαν με τον εκλιπόντα παραγωγό Στιβ Μπινγκ. Το 2007 παντρεύτηκε τον Ινδό επιχειρηματία Αρούν Ναγιάρ, με τον γάμο τους να καταλήγει σε διαζύγιο το 2011. Αργότερα αρραβωνιάστηκε τον Αυστραλό πρώην διεθνή παίκτη του κρίκετ Σέιν Γουόρν, με τον οποίο χώρισε το 2013.
Το ζευγάρι έκανε δημόσια γνωστή τη σχέση του το Πάσχα του 2025. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα της χριστουγεννιάτικης ταινίας «Christmas in Paradise» το 2022 και ήρθαν ξανά κοντά τον Φεβρουάριο του 2025.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο μουσικός έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, ενώ είναι εδώ και πάνω από έναν χρόνο σε σχέση, σύμφωνα με πηγές που επιβεβαίωσαν την είδηση στο Page Six.
Billy Ray Cyrus and Elizabeth Hurley engaged after more than a year of dating https://t.co/Slry9xdZfR pic.twitter.com/99SkMSZbXZ— Page Six (@PageSix) October 16, 2026
Δείτε τη φωτογραφία
«Γυρίζει τη σειρά “The ’Burbs”. Δύσκολα πιστεύω ότι αυτό το δαχτυλίδι είναι απλώς ένα αξεσουάρ για τις ανάγκες των γυρισμάτων» ανέφερε χαρακτηριστικά άλλη πηγή στο ίδιο μέσο.
Οι φήμες για την πρόταση γάμου ενισχύθηκαν και με μία κίνηση του Μπίλι Ρέι Σάιρους, δημοσιεύοντας την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στο Instagram μια αινιγματική ανάρτηση, η λεζάντα της οποίας αποτελούνταν από ένα κείμενο που κατέληγε με το emoji ενός δαχτυλιδιού. Την ανάρτηση σχολίασε με ένα emoji εορτασμού ο γιος της Χάρλεϊ, Ντέμιαν.
Για τον Σάιρους, αυτός θα είναι ο τέταρτος γάμος του. Ο τραγουδιστής έχει έξι παιδιά, μεταξύ των οποίων και τη διάσημη Μάιλι Σάιρους. Από το 1986 έως το 1991 ήταν παντρεμένος με τη Σίντι Σμιθ, ενώ ο γάμος του με την Τις Σάιρους διήρκεσε από το 1993 έως το 2023. Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε την τραγουδίστρια Φάιροουζ, με την οποία χώρισε το 2024. Η Αυστραλή τραγουδίστρια τον κατηγόρησε για κακοποίηση, κάτι που εκείνος αρνήθηκε.
Η Χάρλεϊ είχε μακροχρόνια σχέση με τον ηθοποιό Χιου Γκραντ από το 1987 έως το 2000. Απέκτησε τον γιο της, Ντέμιαν με τον εκλιπόντα παραγωγό Στιβ Μπινγκ. Το 2007 παντρεύτηκε τον Ινδό επιχειρηματία Αρούν Ναγιάρ, με τον γάμο τους να καταλήγει σε διαζύγιο το 2011. Αργότερα αρραβωνιάστηκε τον Αυστραλό πρώην διεθνή παίκτη του κρίκετ Σέιν Γουόρν, με τον οποίο χώρισε το 2013.
Το ζευγάρι έκανε δημόσια γνωστή τη σχέση του το Πάσχα του 2025. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα της χριστουγεννιάτικης ταινίας «Christmas in Paradise» το 2022 και ήρθαν ξανά κοντά τον Φεβρουάριο του 2025.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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