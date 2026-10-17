Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και ο Μπίλι Ρέι Σάιρους αρραβωνιάστηκαν

Ο 65χρονος τραγουδιστής της κάντρι και η 61χρονη Αγγλίδα ηθοποιός και μοντέλο φαίνεται πως ετοιμάζονται να φανερώσουν ότι επισημοποίησαν τη σχέση τους, καθώς η Χάρλεϊ εμφανίστηκε σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram να φορά ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Οι φήμες για την πρόταση γάμου ενισχύθηκαν και με μία κίνηση του Μπίλι Ρέι Σάιρους

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