Σοφία Παυλίδου: Τα παιδιά κάποια στιγμή θα φύγουν, μου λείπουν δεν θα πω ψέματα
Σοφία Παυλίδου: Τα παιδιά κάποια στιγμή θα φύγουν, μου λείπουν δεν θα πω ψέματα
Η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση της με τους δύο γιους που απέκτησε με τον Χρήστο Φερεντίνο
Στη σχέση με τα παιδιά της, που πλέον δεν ζουν μαζί της, αναφέρθηκε η Σοφία Παυλίδου, παραδεχόμενη πως της λείπουν κάποιες στιγμές από την κοινή καθημερινότητά της.
Η ηθοποιός έχει αποκτήσει τους δίδυμους γιους της με τον πρώην σύζυγό της, Χρήστο Φερεντίνο και μέσα από δηλώσεις που έκανε στο «Super Κατερίνα» μίλησε για τον ρόλο της ως μητέρα, αλλά και για την εξέλιξη της σχέσης τους, όσο εκείνοι μεγαλώνουν και κυνηγούν τα όνειρά τους.
Περιγράφοντας πώς έχουν διαμορφωθεί το πρόγραμμα και οι συναντήσεις τους, τώρα πια που ζουν σε διαφορετικά σπίτια, η Σοφία Παυλίδου είπε στην εκπομπή που προβλήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου: «Τα παιδιά κάποια στιγμή θα φύγουν. Αυτός είναι ο ρόλος μας, να μεγαλώσουμε ανεξάρτητα παιδιά, να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Μου λείπουν κάποιες στιγμές, δεν θα πω ψέματα, όμως μ’ αρέσει που τους βλέπω να έχουν βγει στην κοινωνία και στην παραγωγική διαδικασία. Είναι πολύ ωραίες πια και πιο ουσιαστικές οι συναντήσεις μας, την Κυριακή που θα φάμε μαζί. Αυτή η σχέση συνεχώς εξελίσσεται και πάντα έχει μια ομορφιά, είναι όμορφη».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός έχει αποκτήσει τους δίδυμους γιους της με τον πρώην σύζυγό της, Χρήστο Φερεντίνο και μέσα από δηλώσεις που έκανε στο «Super Κατερίνα» μίλησε για τον ρόλο της ως μητέρα, αλλά και για την εξέλιξη της σχέσης τους, όσο εκείνοι μεγαλώνουν και κυνηγούν τα όνειρά τους.
Περιγράφοντας πώς έχουν διαμορφωθεί το πρόγραμμα και οι συναντήσεις τους, τώρα πια που ζουν σε διαφορετικά σπίτια, η Σοφία Παυλίδου είπε στην εκπομπή που προβλήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου: «Τα παιδιά κάποια στιγμή θα φύγουν. Αυτός είναι ο ρόλος μας, να μεγαλώσουμε ανεξάρτητα παιδιά, να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Μου λείπουν κάποιες στιγμές, δεν θα πω ψέματα, όμως μ’ αρέσει που τους βλέπω να έχουν βγει στην κοινωνία και στην παραγωγική διαδικασία. Είναι πολύ ωραίες πια και πιο ουσιαστικές οι συναντήσεις μας, την Κυριακή που θα φάμε μαζί. Αυτή η σχέση συνεχώς εξελίσσεται και πάντα έχει μια ομορφιά, είναι όμορφη».
Δείτε το βίντεο
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