Η μητέρα του RJ Mitte για τη στιγμή που εντόπισε νεκρό τον ηθοποιό: Μία γυναίκα δεν θα έπρεπε ποτέ να βρίσκει το παιδί της έτσι
Η μητέρα του RJ Mitte για τη στιγμή που εντόπισε νεκρό τον ηθοποιό: Μία γυναίκα δεν θα έπρεπε ποτέ να βρίσκει το παιδί της έτσι
Ο 34χρονος αυτοκτόνησε σύμφωνα με δήλωση της οικογένειάς του - «Θα έδινα τη ζωή μου για τη δική του», πρόσθεσε η Ντάινα Μίτε
Τη στιγμή που εντόπισε νεκρό τον γιο της περιέγραψε η μητέρα του RJ Mitte, τονίζοντας πως καμία γυναίκα δεν θα έπρεπε να βλέπει το παιδί της σε αυτή την κατάσταση.
Σε συνέντευξή της στο NBC News, η οποία δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, εξομολογήθηκε πως κάλεσε τον ηθοποιό την περασμένη Δευτέρα στο τηλέφωνο, αλλά ο ίδιος δεν απάντησε. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν της φάνηκε παράξενο, καθώς συνήθιζε να κοιμάται μέχρι το μεσημέρι. Παρόλα αυτά, αποφάσισε να τον επισκεφτεί: «Τον κάλεσα στις 11. Δεν απάντησε, οπότε πήρα φαγητό και πήγα να του το πάω, και τότε ήταν που τον βρήκα», είπε αρχικά η Ντάινα Μίτε.
Στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι πιστεύει πως ο θάνατος του RJ Mitte, ο οποίος αποδείχτηκε πως ήταν αυτοκτονία, ήταν μια παρορμητική απόφαση, γι' αυτό θεωρεί πως δεν άφησε σημείωμα. Όπως εξήγησε, αφού αντιλήφθηκε πως ο γιος της αντιμετώπιζε προβλήματα που τον είχαν πληγώσει βαθιά, προσπάθησε να τον πείσει να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία: «Τους τελευταίους τρεις μήνες, του πρότεινα να πάει σε θεραπεία, προσπαθούσα να τον πείσω να πάει, αλλά μου έλεγε "Όχι, το έχω. Είμαι εντάξει. Το διαχειρίζομαι"», είπε και πρόσθεσε πως εύχεται να τον είχε πάει στη θεραπεία «με το ζόρι, ουρλιάζοντας και φωνάζοντας».
Η Ντάινα Μίτε επισήμανε πως αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τον θάνατο του γιου της επειδή θέλει να βοηθήσει και άλλες οικογένειες που μπορεί να βιώνουν μία αντίστοιχη κατάσταση: «Αν το ότι μιλάω σήμερα μπορεί να σώσει κάποιον άλλο από το να περάσει την ίδια κατάσταση, γιατί μια μητέρα δεν θα έπρεπε ποτέ να βρίσκει το παιδί της έτσι... Αν μπορώ να βοηθήσω έστω και έναν άνθρωπο, πιστεύω ότι αυτό θα ήθελε και ο RJ», τόνισε.
«Όλοι περνάμε κάποια στιγμή στη ζωή μας μια στενοχώρια και όλοι τη διαχειριζόμαστε διαφορετικά», συμπλήρωσε και προκάλεσε συγκίνηση λέγοντας: «Αν ήξερα κάτι και μπορούσα να είχα κάνει κάτι διαφορετικά, πραγματικά θα το είχα κάνει. Θα έδινα τη ζωή μου για τη δική του».
Όσον αφορά στον ρόλο του Walter White Jr. τον οποίο ο RJ Mitte υποδύθηκε από το 2008 έως το 2013 στο «Breaking Bad» και στις πέντε σεζόν της σειράς, η ίδια δήλωσε πως ήταν «μια πραγματικά απίστευτη εμπειρία για τον γιο της»: «Αγαπούσε πραγματικά, πραγματικά κάθε μέλος του καστ, κάθε μέλος του συνεργείου. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω να μάθει από καλύτερους ανθρώπους», είπε.
«Θέλω απλώς να τον θυμούνται για όλα τα υπέροχα πράγματα που έκανε στη ζωή του και για όλους τους ανθρώπους που επηρέασε», κατέληξε η Ντάινα Μίτε.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Σε συνέντευξή της στο NBC News, η οποία δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, εξομολογήθηκε πως κάλεσε τον ηθοποιό την περασμένη Δευτέρα στο τηλέφωνο, αλλά ο ίδιος δεν απάντησε. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν της φάνηκε παράξενο, καθώς συνήθιζε να κοιμάται μέχρι το μεσημέρι. Παρόλα αυτά, αποφάσισε να τον επισκεφτεί: «Τον κάλεσα στις 11. Δεν απάντησε, οπότε πήρα φαγητό και πήγα να του το πάω, και τότε ήταν που τον βρήκα», είπε αρχικά η Ντάινα Μίτε.
Στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι πιστεύει πως ο θάνατος του RJ Mitte, ο οποίος αποδείχτηκε πως ήταν αυτοκτονία, ήταν μια παρορμητική απόφαση, γι' αυτό θεωρεί πως δεν άφησε σημείωμα. Όπως εξήγησε, αφού αντιλήφθηκε πως ο γιος της αντιμετώπιζε προβλήματα που τον είχαν πληγώσει βαθιά, προσπάθησε να τον πείσει να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία: «Τους τελευταίους τρεις μήνες, του πρότεινα να πάει σε θεραπεία, προσπαθούσα να τον πείσω να πάει, αλλά μου έλεγε "Όχι, το έχω. Είμαι εντάξει. Το διαχειρίζομαι"», είπε και πρόσθεσε πως εύχεται να τον είχε πάει στη θεραπεία «με το ζόρι, ουρλιάζοντας και φωνάζοντας».
RJ Mitte’s Mom Recalls Morning of His Death, Says a ‘Mother Should Never Have to Find Their Child This Way’ https://t.co/UaILkQAaOd— People (@people) October 16, 2026
Η Ντάινα Μίτε επισήμανε πως αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τον θάνατο του γιου της επειδή θέλει να βοηθήσει και άλλες οικογένειες που μπορεί να βιώνουν μία αντίστοιχη κατάσταση: «Αν το ότι μιλάω σήμερα μπορεί να σώσει κάποιον άλλο από το να περάσει την ίδια κατάσταση, γιατί μια μητέρα δεν θα έπρεπε ποτέ να βρίσκει το παιδί της έτσι... Αν μπορώ να βοηθήσω έστω και έναν άνθρωπο, πιστεύω ότι αυτό θα ήθελε και ο RJ», τόνισε.
«Όλοι περνάμε κάποια στιγμή στη ζωή μας μια στενοχώρια και όλοι τη διαχειριζόμαστε διαφορετικά», συμπλήρωσε και προκάλεσε συγκίνηση λέγοντας: «Αν ήξερα κάτι και μπορούσα να είχα κάνει κάτι διαφορετικά, πραγματικά θα το είχα κάνει. Θα έδινα τη ζωή μου για τη δική του».
Όσον αφορά στον ρόλο του Walter White Jr. τον οποίο ο RJ Mitte υποδύθηκε από το 2008 έως το 2013 στο «Breaking Bad» και στις πέντε σεζόν της σειράς, η ίδια δήλωσε πως ήταν «μια πραγματικά απίστευτη εμπειρία για τον γιο της»: «Αγαπούσε πραγματικά, πραγματικά κάθε μέλος του καστ, κάθε μέλος του συνεργείου. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω να μάθει από καλύτερους ανθρώπους», είπε.
«Θέλω απλώς να τον θυμούνται για όλα τα υπέροχα πράγματα που έκανε στη ζωή του και για όλους τους ανθρώπους που επηρέασε», κατέληξε η Ντάινα Μίτε.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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