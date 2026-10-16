The Batman Part II: Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αντικαθιστά τον Ματ Ριβς στη σκηνοθεσία
The Batman Part II: Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αντικαθιστά τον Ματ Ριβς στη σκηνοθεσία
Ο Ριβς διέκοψε τη συμμετοχή του στην παραγωγή εξαιτίας ενός οικογενειακού ζητήματος
Την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας «The Batman Part II» αναλαμβάνει ο Στίβεν Σόντερμπεργκ, αντικαθιστώντας προσωρινά τον Ματ Ριβς, ο οποίος αναγκάστηκε να διακόψει τη συμμετοχή του στην παραγωγή εξαιτίας ενός οικογενειακού ζητήματος.
Ο Ριβς, πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν αποχωρεί από την ταινία και ότι σκοπεύει να επιστρέψει για να επιβλέψει το στάδιο του post-production, ενώ ευχαρίστησε δημόσια τον Σόντερμπεργκ που δέχτηκε να τον αντικαταστήσει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
«Θεωρώ ότι η δουλειά του Ματ Ριβς στο "The Batman" ήταν εκπληκτική. Ήταν μελετημένη, συγκεκριμένη και χαρακτηριζόταν από απόλυτη συνοχή», δήλωσε ο Σόντερμπεργκ στο PEOPLE. «Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με τον Ματ και την ομάδα του, ώστε να δημιουργήσουμε υλικό που θα ενσωματωθεί αρμονικά σε όσα έχουν ήδη γυριστεί, επιτρέποντας στον Ματ να ολοκληρώσει ο ίδιος την ταινία του», πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, ο Ματ Ριβς έγραψε σε ανάρτησή του στο X: «Για να είμαι απολύτως σαφής, δεν αποχωρώ από το "The Batman Part II". Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Στίβεν που έσπευσε να με βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, προκειμένου να ολοκληρώσω τα γυρίσματα. Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας».
Ο Σόντερμπεργκ τιμήθηκε με Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία «Traffic» το 2001, ενώ η συνεργασία του με τη Warner Bros. περιλαμβάνει τη δημοφιλή κινηματογραφική σειρά «Ocean's». Πρόσφατα σκηνοθέτησε την ταινία «Black Bag», με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ, καθώς και το «The Christophers», με τους Ίαν ΜακΚέλεν και Μικαέλα Κόελ.
Την προσωρινή διακοπή της παραγωγής επιβεβαίωσε και ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος υποδύεται τον Μπάτμαν, κατά την πρεμιέρα της ταινίας του «Primetime», παραγωγής της A24, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 11 Οκτωβρίου. «Κάνουμε μια μικρή παύση και στη συνέχεια θα βρούμε πώς θα τα διευθετήσουμε όλα», δήλωσε ο Πάτινσον στο Official Pop Drop, μιλώντας στο κόκκινο χαλί.
Η πρεμιέρα του «The Batman Part II» έχει προγραμματιστεί για τις 18 Φεβρουαρίου 2028. Πρόκειται για τη συνέχεια της ταινίας «The Batman» του 2022. Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Τζέφρι Ράιτ, στον ρόλο του Τζιμ Γκόρντον, και ο Κόλιν Φάρελ, στον ρόλο του Πιγκουίνου. Στην παραγωγή έχουν προστεθεί ακόμη ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σκάρλετ Γιόχανσον, οι οποίοι θα υποδυθούν τον Χάρβεϊ Ντεντ και την Γκίλντα Ντεντ, αντίστοιχα.
Ο Ριβς, πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν αποχωρεί από την ταινία και ότι σκοπεύει να επιστρέψει για να επιβλέψει το στάδιο του post-production, ενώ ευχαρίστησε δημόσια τον Σόντερμπεργκ που δέχτηκε να τον αντικαταστήσει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
«Θεωρώ ότι η δουλειά του Ματ Ριβς στο "The Batman" ήταν εκπληκτική. Ήταν μελετημένη, συγκεκριμένη και χαρακτηριζόταν από απόλυτη συνοχή», δήλωσε ο Σόντερμπεργκ στο PEOPLE. «Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με τον Ματ και την ομάδα του, ώστε να δημιουργήσουμε υλικό που θα ενσωματωθεί αρμονικά σε όσα έχουν ήδη γυριστεί, επιτρέποντας στον Ματ να ολοκληρώσει ο ίδιος την ταινία του», πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, ο Ματ Ριβς έγραψε σε ανάρτησή του στο X: «Για να είμαι απολύτως σαφής, δεν αποχωρώ από το "The Batman Part II". Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Στίβεν που έσπευσε να με βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, προκειμένου να ολοκληρώσω τα γυρίσματα. Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας».
Steven Soderbergh Will Take Over from Matt Reeves to Direct the Remainder of Robert Pattinson’s ‘Batman’ Sequel https://t.co/EHMZvWoeSn— People (@people) October 16, 2026
Η διακοπή των γυρισμάτων και οι δηλώσεις του Ρόμπερτ ΠάτινσονΠριν από δύο εβδομάδες, το Deadline και το Entertainment Weekly μετέδωσαν ότι ο Ματ Ριβς επρόκειτο να διακόψει τα γυρίσματα της ταινίας για προσωπικούς λόγους.
Την προσωρινή διακοπή της παραγωγής επιβεβαίωσε και ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος υποδύεται τον Μπάτμαν, κατά την πρεμιέρα της ταινίας του «Primetime», παραγωγής της A24, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 11 Οκτωβρίου. «Κάνουμε μια μικρή παύση και στη συνέχεια θα βρούμε πώς θα τα διευθετήσουμε όλα», δήλωσε ο Πάτινσον στο Official Pop Drop, μιλώντας στο κόκκινο χαλί.
Η πρεμιέρα του «The Batman Part II» έχει προγραμματιστεί για τις 18 Φεβρουαρίου 2028. Πρόκειται για τη συνέχεια της ταινίας «The Batman» του 2022. Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Τζέφρι Ράιτ, στον ρόλο του Τζιμ Γκόρντον, και ο Κόλιν Φάρελ, στον ρόλο του Πιγκουίνου. Στην παραγωγή έχουν προστεθεί ακόμη ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σκάρλετ Γιόχανσον, οι οποίοι θα υποδυθούν τον Χάρβεϊ Ντεντ και την Γκίλντα Ντεντ, αντίστοιχα.
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