The Batman Part II: Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αντικαθιστά τον Ματ Ριβς στη σκηνοθεσία

Ο Σόντερμπεργκ τιμήθηκε με Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία «Traffic» το 2001, ενώ η συνεργασία του με τη Warner Bros. περιλαμβάνει τη δημοφιλή κινηματογραφική σειρά «Ocean's». Πρόσφατα σκηνοθέτησε την ταινία «Black Bag», με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ, καθώς και το «The Christophers», με τους Ίαν ΜακΚέλεν και Μικαέλα Κόελ.

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