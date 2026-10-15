Μπίλι Κρίσταλ: Από την πρώτη στιγμή που είδα τη σύζυγό μου, ήξερα ότι θα την παντρευτώ
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Μπίλι Κρίσταλ Σύζυγος

Μπίλι Κρίσταλ: Από την πρώτη στιγμή που είδα τη σύζυγό μου, ήξερα ότι θα την παντρευτώ

Ο ηθοποιός και η γυναίκα του συμπλήρωσαν 60 χρόνια από το πρώτο τους ραντεβού

Μπίλι Κρίσταλ: Από την πρώτη στιγμή που είδα τη σύζυγό μου, ήξερα ότι θα την παντρευτώ
Την πεποίθησή του ότι θα παντρευόταν τη γυναίκα του, Τζάνις, από την πρώτη στιγμή που την αντίκρισε, ανέδειξε ο Μπίλι Κρίσταλ. Ο 78χρονος ηθοποιός και η σύζυγός του, που συμπληρώνουν 60 χρόνια από το πρώτο τους ραντεβού και 56 χρόνια γάμου, μοιράστηκαν λεπτομέρειες από τη γνωριμία τους σε συνέντευξή τους στο περιοδικό PEOPLE.
«Από την πρώτη στιγμή που την είδα, το ήξερα», δήλωσε ο ηθοποιός στη συνέντευξη που παραχώρησε για το εξώφυλλο του νέου τεύχους του περιοδικού. «Πέρασε μπροστά μου φορώντας μπικίνι. Είχε υπέροχο περπάτημα. Και είπα στον φίλο μου: “Στιβ, αυτή θα την παντρευτώ. Πώς τη λένε;”. “Τζάνις Γκόλντφινγκερ”, μου απάντησε. Την ακολούθησα και ακόμα και σήμερα περπατάω πίσω της λέγοντάς της: “Κούκλα είσαι, μικρή μου”».

Ο Κρίσταλ ήταν τότε μόλις 18 ετών, ενώ και η σύζυγός του θυμάται την πρώτη τους συνάντηση. «Όταν γνωριστήκαμε, ήμουν 17 ετών. Ήταν το πιο όμορφο και αστείο αγόρι που είχα γνωρίσει ποτέ. Το πρώτο μας ραντεβού ήταν σε έναν αγώνα των Μετς στο στάδιο Σέι. Δεν με ενδιέφερε ιδιαίτερα ο αγώνας. Απλώς λάτρευα να είμαι μαζί του».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε με χιούμορ: «Ελπίζω οι οπαδοί των Γιάνκις να μη μου θυμώσουν που πήγαμε σε αγώνα των Μετς. Ένα ζευγάρι με το οποίο κάναμε παρέα είχε τέσσερα εισιτήρια. Μας ρώτησαν αν θέλαμε να πάμε κι έτσι πήγαμε. Κι εγώ κατάλαβα αμέσως».

Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 4 Ιουνίου 1970, την περίοδο που ο Κρίσταλ έκανε τα πρώτα του βήματα στην καριέρα του ως κωμικός με παραστάσεις stand-up. Αργότερα απέκτησαν δύο κόρες, την Τζένι, σήμερα 53 ετών, και τη Λίντσεϊ, 48 ετών. «Από τον πρώτο κιόλας χρόνο ήξερα ότι είχε αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα», ανέφερε η 77χρονη σήμερα Τζάνις. «Είχε πάντα την επιθυμία να γίνεται καλύτερος. Μερικές φορές, προτού φύγει για τα κλαμπ όπου έκανε τις κωμικές του παραστάσεις, δοκίμαζε το υλικό του σε εμένα και στην κόρη μας. Μου έλεγε: “Δεν νομίζω ότι αρέσει στην Τζένι”. Κι εγώ του υπενθύμιζα ότι ήταν μόλις δύο ετών!».
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Ο ηθοποιός συνειδητοποίησε πρόσφατα ότι συμπληρώθηκαν 60 χρόνια από το πρώτο τους ραντεβού. «Μόλις τις προάλλες συνειδητοποιήσαμε ότι το πρώτο μας ραντεβού ήταν πριν από 60 χρόνια. Όπως αστειευόμασταν πάντα, επί προεδρίας Τζόνσον», σχολίασε ο Κρίσταλ.
Όταν κλήθηκε να περιγράψει τη σύζυγό του, ο ηθοποιός δυσκολεύτηκε να περιοριστεί σε λίγα λόγια. «Όταν δεν μπορείς να περιγράψεις κάποιον, αυτό δείχνει πόσο σπουδαίος είναι για σένα. Είναι ξεκαρδιστική, γοητευτική, όμορφη, τρυφερή, στοργική, ειλικρινής, συμπονετική, δυναμική, αποφασιστική, και όχι μόνο απέναντι σε μένα. Έχει ισχυρή θέληση. Είναι η καλύτερη γιαγιά. Τα παιδιά τη λατρεύουν. Μερικές φορές την παρατηρώ και αναρωτιέμαι: “Πού βρίσκει τόση χαρά;”», δήλωσε.

Όσο για το τι έχει μάθει έπειτα από τόσα χρόνια γάμου και αγάπης, ο ηθοποιός απάντησε χαμογελώντας: «Τι έχω μάθει; Θεέ μου... Ότι γίνεται. Θα μείνω σε αυτό».

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