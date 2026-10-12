Μπίλι Κρίσταλ: Σταμάτησα να μιλάω στον Θεό μετά την πυρκαγιά στο Λος Άντζελες και τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ, δεν Τον εμπιστεύομαι πια
Μπίλι Κρίσταλ: Σταμάτησα να μιλάω στον Θεό μετά την πυρκαγιά στο Λος Άντζελες και τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ, δεν Τον εμπιστεύομαι πια
Ζούμε σε μια παράξενη και τρομακτική εποχή, σχολίασε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός
Τον τρόπο με τον οποίο ο Μπίλι Κρίσταλ στέκεται απέναντι στην πίστη άλλαξε οι απώλειες που βίωσε τα τελευταία χρόνια. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε πρόσφατα στην καταστροφή του σπιτιού του στην πυρκαγιά του Λος Άντζελες, τον Ιανουάριο του 2025, και στον θάνατο του επί χρόνια φίλου του, Ρομπ Ράινερ και αποκάλυψε πόσο βαθιά τον έχουν επηρεάσει αυτές οι τραγωδίες.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «CBS Sunday Morning», στις 11 Οκτωβρίου, ο Κρίσταλ μίλησε για το πώς έχει αλλάξει η σχέση του με τον Θεό. Η δημοσιογράφος Τρέισι Σμιθ τον ρώτησε αν εξακολουθεί να μιλά στον Θεό, με τον ηθοποιό να δίνει τη δική του απάντηση.
«Όχι, γιατί... δεν Τον εμπιστεύομαι», απάντησε ο ηθοποιός. Όταν εκείνη τον ρώτησε αν το εννοούσε πραγματικά, ο Κρίσταλ επιβεβαίωσε τα λόγια του. «Ναι. Έχουν συμβεί πάρα πολλά άσχημα πράγματα», εξήγησε. Στη συνέχεια, περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες που κλόνισαν την πίστη του. «Η Γη βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, ζούμε σε μια παράξενη και τρομακτική εποχή», ανέφερε. «Οπότε όχι, δεν Του μιλάω πια», πρόσθεσε.
Οι δηλώσεις του έρχονται έπειτα από μια ιδιαίτερα επώδυνη περίοδο, που σημαδεύτηκε από προσωπικές απώλειες και την καταστροφή του σπιτιού του. Η πυρκαγιά στο Παλισέιντς κατέστρεψε την κατοικία του Κρίσταλ στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή. Τον Δεκέμβριο του 2025, ο επί χρόνια φίλος και συνεργάτης του, Ρομπ Ράινερ, δολοφονήθηκε.
Οι απώλειες αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας θεατρικής παράστασης του Κρίσταλ στο Μπρόντγουεϊ, με τίτλο «860», στην οποία εμφανίζεται μόνος του επί σκηνής. Στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με το πένθος μέσα από την παράσταση «700 Sundays», στην οποία αφηγούνταν την απώλεια του πατέρα του όταν ο ίδιος ήταν 15 ετών.
Ωστόσο, η νέα του παραγωγή αποτυπώνει ένα διαφορετικό και ιδιαίτερα οδυνηρό κεφάλαιο της ζωής του. Ο Κρίσταλ εξήγησε ότι η κωμωδία τον βοηθά να διαχειρίζεται τις δύσκολες εμπειρίες. «Αυτό κάνω. Πρέπει να το κάνεις, φίλε. Πρέπει. Είναι θεραπευτικό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το γέλιο τον βοηθούσε πάντοτε να ξεπερνά τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.
Μιλώντας για τον Ρομπ Ράινερ, ο ηθοποιός περιέγραψε τον θάνατο του φίλου του ως κάτι που δυσκολεύεται ακόμη να συνειδητοποιήσει. Όπως είπε, οι θάνατοι ήταν κάτι «υπερβολικά μεγάλο» και «αδιανόητο» για να μπορέσει να το επεξεργαστεί πλήρως. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η νέα του παράσταση τον έχει βοηθήσει να ξεκινήσει τη διαδικασία της ψυχικής του επούλωσης.
Παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, ο Κρίσταλ εξέφρασε αισιοδοξία για το μέλλον του. «Είμαι πλέον 78 ετών, αισθάνομαι πραγματικά καλά και είμαι αισιόδοξος για όσα πρόκειται να φέρει η ζωή», δήλωσε. Πρόσθεσε ακόμη ότι το γεγονός πως καταφέρνουν να ξεπερνούν αυτές τις δύσκολες εμπειρίες σημαίνει ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «CBS Sunday Morning», στις 11 Οκτωβρίου, ο Κρίσταλ μίλησε για το πώς έχει αλλάξει η σχέση του με τον Θεό. Η δημοσιογράφος Τρέισι Σμιθ τον ρώτησε αν εξακολουθεί να μιλά στον Θεό, με τον ηθοποιό να δίνει τη δική του απάντηση.
«Όχι, γιατί... δεν Τον εμπιστεύομαι», απάντησε ο ηθοποιός. Όταν εκείνη τον ρώτησε αν το εννοούσε πραγματικά, ο Κρίσταλ επιβεβαίωσε τα λόγια του. «Ναι. Έχουν συμβεί πάρα πολλά άσχημα πράγματα», εξήγησε. Στη συνέχεια, περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες που κλόνισαν την πίστη του. «Η Γη βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, ζούμε σε μια παράξενη και τρομακτική εποχή», ανέφερε. «Οπότε όχι, δεν Του μιλάω πια», πρόσθεσε.
Οι δηλώσεις του έρχονται έπειτα από μια ιδιαίτερα επώδυνη περίοδο, που σημαδεύτηκε από προσωπικές απώλειες και την καταστροφή του σπιτιού του. Η πυρκαγιά στο Παλισέιντς κατέστρεψε την κατοικία του Κρίσταλ στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή. Τον Δεκέμβριο του 2025, ο επί χρόνια φίλος και συνεργάτης του, Ρομπ Ράινερ, δολοφονήθηκε.
Billy Crystal Says He Stopped Talking to God After Palisades Fire, Rob Reiner Murder: ‘I Don’t Trust Him’ https://t.co/nAwyZAT2cg— TheWrap (@TheWrap) October 11, 2026
Ωστόσο, η νέα του παραγωγή αποτυπώνει ένα διαφορετικό και ιδιαίτερα οδυνηρό κεφάλαιο της ζωής του. Ο Κρίσταλ εξήγησε ότι η κωμωδία τον βοηθά να διαχειρίζεται τις δύσκολες εμπειρίες. «Αυτό κάνω. Πρέπει να το κάνεις, φίλε. Πρέπει. Είναι θεραπευτικό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το γέλιο τον βοηθούσε πάντοτε να ξεπερνά τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.
Μιλώντας για τον Ρομπ Ράινερ, ο ηθοποιός περιέγραψε τον θάνατο του φίλου του ως κάτι που δυσκολεύεται ακόμη να συνειδητοποιήσει. Όπως είπε, οι θάνατοι ήταν κάτι «υπερβολικά μεγάλο» και «αδιανόητο» για να μπορέσει να το επεξεργαστεί πλήρως. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η νέα του παράσταση τον έχει βοηθήσει να ξεκινήσει τη διαδικασία της ψυχικής του επούλωσης.
Παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, ο Κρίσταλ εξέφρασε αισιοδοξία για το μέλλον του. «Είμαι πλέον 78 ετών, αισθάνομαι πραγματικά καλά και είμαι αισιόδοξος για όσα πρόκειται να φέρει η ζωή», δήλωσε. Πρόσθεσε ακόμη ότι το γεγονός πως καταφέρνουν να ξεπερνούν αυτές τις δύσκολες εμπειρίες σημαίνει ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο.
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