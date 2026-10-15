Γιάννης Μπέζος: Δεν έχω νιώσει να με έχει αδικήσει κανείς ποτέ, μια χαρά αποδέχτηκαν το ταλέντο μου

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός ανέφερε πως δεν θεωρεί ότι κάτι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό: «

», είπε.

Έπειτα, συμπλήρωσε πως τα λόγια των ηθοποιών, παρόλα αυτά, έχουν βαρύτητα: «Εφόσον η δουλειά η δική μας είναι δημόσια, άρα είναι και πολιτική με έναν τρόπο, έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη τι λέμε».

Όταν ρωτήθηκε εάν έχει αισθανθεί ποτέ τον φόβο του «cancel», ο Γιάννης Μπέζος απάντησε: «Πολλοί λένε διάφορα κι εγώ έχω πει πράγματα που δεν αρέσουν σε κάποιους. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Εδώ έχει χυθεί αίμα για να μπορούν οι άνθρωποι να μιλάνε ελεύθερα».

Όπως εξήγησε, δεν τον επηρεάζουν οι απόψεις ανθρώπων που δεν εκτιμά: «Σέβομαι τη γνώμη του άλλου, εάν τον εκτιμώ. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι στη δουλειά μας - και υπήρχαν - που δεν μου λένε τίποτα, οπότε δεν μετράει κάτι. Έχει να κάνει με ανθρώπους που εκτιμώ και ξέρω ότι μπορούν να εκτιμήσουν αυτό που κάνω και να υπάρχει αυτό που λένε "μετά από σκέψη", γιατί πολλές φορές γίνεται επιπόλαια», ανέφερε.