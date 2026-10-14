Νίκος Μουτσινάς: Είναι όνειρό μου να ζήσω στην Ουγκάντα, μακάρι να το καταφέρω
Νίκος Μουτσινάς: Είναι όνειρό μου να ζήσω στην Ουγκάντα, μακάρι να το καταφέρω
Στην Αφρική ο κόσμος αγγίζει την απλότητα, σχολίασε ο ηθοποιός και παρουσιαστής
Την επιθυμία του να εγκατασταθεί κάποια στιγμή μόνιμα στην Ουγκάντα μοιράστηκε ο Νίκος Μουτσινάς. Ο ηθοποιός και παρουσιαστής αποκάλυψε πως αυτό αποτελεί ένα από τα όνειρά του, αφού εκεί έχει εντοπίσει μια νοοτροπία που τον βρίσκει σύμφωνο. Συγκεκριμένα, έχει παρατηρήσει ότι στη ζωή των ανθρώπων στην Αφρική κυριαρχεί η απλότητα.
Ο Νίκος Μουτσινάς έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», και δέχτηκε μία ερώτηση για την Ουγκάντα. «Μωρέ δεν ντρέπεστε λίγο; Τολμάμε να πούμε μια κουβέντα; Αυτά δεν μπορώ. Κατάλαβες; Μόλις κλείσουν το μικρόφωνο λέω ένα τραγούδι και φεύγω. Με περιμένουνε», είπε αρχικά με χιουμοριστική διάθεση σε ένα βίντεο που προβλήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, για να προσθέσει με σοβαρό ύφος: «Είναι ένα όνειρό μου, ένας στόχος μου. Μακάρι να το καταφέρω».
Σύμφωνα με εκείνον, στην Αφρική οι άνθρωποι, παρά την έλλειψη βασικών αγαθών, έχουν ανακαλύψει την αξία της απλότητας, την οποία οι Δυτικοί συχνά παραβλέπουν. «Στην Αφρική ο κόσμος αγγίζει την απλότητα που έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον κι ας του λείπουν κάποια βασικά. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί πηγαίνουμε και τους λυπόμαστε οι δυτικοί. Οι καημένοι είμαστε εμείς για λύπηση, γιατί αυτοί έχουν βρει την απλότητα και είναι μυστικό. Είναι μυστικό πολύ δυνατό. Ως γέροντας πια», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, μίλησε για τα επαγγελματικά του. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Περνάω πάρα πολύ ωραία στο παιχνίδι στο Star. Είναι μια πολύ καινούργια συνθήκη για εμένα. Δεν ήξερα πώς θα είναι. Δεν ήξερα τι σημαίνει πάω μαζεμένα, γράφω επεισόδια και μετά είμαι χαλαρός. Τι ωραία! Το απολαμβάνω. Δεν παρακολουθώ τα νούμερα τηλεθέασης. Ξέρεις τι; Όχι, και σου λέω αλήθεια. Όχι, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι να μου πει “πάμε, πώς πάμε;”, είμαι χαλαρός».
Αναφορικά με το ενδεχόμενο να επέστρεφε σε μια σχολιαστική εκπομπή, ξεκαθάρισε ότι μετά το δυστύχημα των Τεμπών, αισθάνθηκε την ανάγκη να ασχολείται με πιο ουσιαστικά ζητήματα, εξηγώντας ότι πλέον δεν επιθυμεί να συμμετέχει στον τηλεοπτικό σχολιασμό, καθώς θεωρεί πως η επικαιρότητα δεν προσφέρεται πια για χιούμορ.
«Κοίταξε, είναι φάσεις της ζωής. Εγώ τη φάση αυτή ξεκίνησα να την περνάω, ειδικά νομίζω μετά τα Τέμπη έκανα την προσπάθειά μου όσο μπορούσα να λέω και κάτι που μπορεί να έχει λίγο μεγαλύτερο βάρος και λίγο τώρα χάνουμε χρόνο να ασχοληθούμε με θέματα και καταλαβαίνω ότι έτσι είναι. Το καταλαβαίνω, το έχω περάσει εννοώ, αλλά δεν μπορώ να πάρω μέρος πια σε αυτό. Έχω δικαίωμα δηλαδή νομίζω και να το πούνε. Όποιος το πει έχει δίκιο. Και επίσης εμένα το μεγαλύτερο κομμάτι μου ήταν σχολιαστικό/κωμικό. Πια δεν είναι κάτι αστείο δυστυχώς. Οπότε έτσι κι αλλιώς δεν έχω θέση σε αυτό», επισήνανε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο Νίκος Μουτσινάς έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», και δέχτηκε μία ερώτηση για την Ουγκάντα. «Μωρέ δεν ντρέπεστε λίγο; Τολμάμε να πούμε μια κουβέντα; Αυτά δεν μπορώ. Κατάλαβες; Μόλις κλείσουν το μικρόφωνο λέω ένα τραγούδι και φεύγω. Με περιμένουνε», είπε αρχικά με χιουμοριστική διάθεση σε ένα βίντεο που προβλήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, για να προσθέσει με σοβαρό ύφος: «Είναι ένα όνειρό μου, ένας στόχος μου. Μακάρι να το καταφέρω».
Σύμφωνα με εκείνον, στην Αφρική οι άνθρωποι, παρά την έλλειψη βασικών αγαθών, έχουν ανακαλύψει την αξία της απλότητας, την οποία οι Δυτικοί συχνά παραβλέπουν. «Στην Αφρική ο κόσμος αγγίζει την απλότητα που έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον κι ας του λείπουν κάποια βασικά. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί πηγαίνουμε και τους λυπόμαστε οι δυτικοί. Οι καημένοι είμαστε εμείς για λύπηση, γιατί αυτοί έχουν βρει την απλότητα και είναι μυστικό. Είναι μυστικό πολύ δυνατό. Ως γέροντας πια», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, μίλησε για τα επαγγελματικά του. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Περνάω πάρα πολύ ωραία στο παιχνίδι στο Star. Είναι μια πολύ καινούργια συνθήκη για εμένα. Δεν ήξερα πώς θα είναι. Δεν ήξερα τι σημαίνει πάω μαζεμένα, γράφω επεισόδια και μετά είμαι χαλαρός. Τι ωραία! Το απολαμβάνω. Δεν παρακολουθώ τα νούμερα τηλεθέασης. Ξέρεις τι; Όχι, και σου λέω αλήθεια. Όχι, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι να μου πει “πάμε, πώς πάμε;”, είμαι χαλαρός».
Αναφορικά με το ενδεχόμενο να επέστρεφε σε μια σχολιαστική εκπομπή, ξεκαθάρισε ότι μετά το δυστύχημα των Τεμπών, αισθάνθηκε την ανάγκη να ασχολείται με πιο ουσιαστικά ζητήματα, εξηγώντας ότι πλέον δεν επιθυμεί να συμμετέχει στον τηλεοπτικό σχολιασμό, καθώς θεωρεί πως η επικαιρότητα δεν προσφέρεται πια για χιούμορ.
«Κοίταξε, είναι φάσεις της ζωής. Εγώ τη φάση αυτή ξεκίνησα να την περνάω, ειδικά νομίζω μετά τα Τέμπη έκανα την προσπάθειά μου όσο μπορούσα να λέω και κάτι που μπορεί να έχει λίγο μεγαλύτερο βάρος και λίγο τώρα χάνουμε χρόνο να ασχοληθούμε με θέματα και καταλαβαίνω ότι έτσι είναι. Το καταλαβαίνω, το έχω περάσει εννοώ, αλλά δεν μπορώ να πάρω μέρος πια σε αυτό. Έχω δικαίωμα δηλαδή νομίζω και να το πούνε. Όποιος το πει έχει δίκιο. Και επίσης εμένα το μεγαλύτερο κομμάτι μου ήταν σχολιαστικό/κωμικό. Πια δεν είναι κάτι αστείο δυστυχώς. Οπότε έτσι κι αλλιώς δεν έχω θέση σε αυτό», επισήνανε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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