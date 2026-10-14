Η Σάρα Πόλσον και η 83χρονη σύντροφός της δεν θέλουν να παίξουν μαζί σε ταινία: Μας φαίνεται ανατριχιαστικό
Η Σάρα Πόλσον και η 83χρονη σύντροφός της δεν θέλουν να παίξουν μαζί σε ταινία: Μας φαίνεται ανατριχιαστικό
Η Χόλαντ Τέιλορ αποκάλυψε ότι τους έχει προταθεί να συμπρωταγωνιστήσουν
Την πρόταση να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία μαζί με την επί χρόνια σύντροφό της, Σάρα Πόλσον, απορρίπτει η Χόλαντ Τέιλορ, καθώς και οι δύο βρίσκουν την ιδέα «ανατριχιαστική».
Η 51χρονη Πόλσον διατηρεί σχέση με την κατά 31 χρόνια μεγαλύτερή της ηθοποιό από το 2015. Παρότι εργάζονται στον ίδιο χώρο, το ζευγάρι έχει συμφωνήσει ότι μια ενδεχόμενη συνεργασία μπροστά από τις κάμερες θα τους προκαλούσε αμηχανία. Εξηγώντας γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχει σε ένα κινηματογραφικό πρότζεκτ μαζί με την Πόλσον, η Τέιλορ ανέφερε: «Μόλις συζητούσαμε γι' αυτό, για μια συγκεκριμένη πρόταση, και της είπα: "Δεν ξέρω, μου φαίνεται κάπως αηδιαστικό"».
Όταν ρωτήθηκε για ποια παραγωγή επρόκειτο, η ηθοποιός αρνήθηκε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες. «Α, δεν πρόκειται να το πω τώρα», απάντησε, ενώ στη συνέχεια, εξήγησε: «Απλώς σκέφτηκα, μπλιαχ. Της είπα: "Δεν θα ήταν ανατριχιαστικό;"». Η απάντηση της Πόλσον ήταν: «Κάπως, ναι». «Οπότε, όχι, δεν νομίζουμε ότι θα μας άρεσε ποτέ αυτή η ιδέα», κατέληξε η Τέιλορ.
Παρά τη μακροχρόνια σχέση τους, οι δύο ηθοποιοί δεν σχεδιάζουν να παντρευτούν στο άμεσο μέλλον. Πέρυσι, η Τέιλορ είχε εξηγήσει γιατί η ίδια και η Πόλσον δεν σκοπεύουν να παντρευτούν, έπειτα από περίπου 11 χρόνια σχέσης.
Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στη ραδιοφωνική εκπομπή του Άντι Κοέν στο SiriusXM, η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός έκανε μια σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή. Εξηγώντας γιατί δεν πιστεύει ότι θα παντρευτούν ποτέ, δήλωσε: «Δεν το νομίζω. Όχι. Δεν έχουμε συζητήσει ποτέ το ενδεχόμενο με πραγματικό ενδιαφέρον».
Η ηθοποιός, η οποία έχει αναδειχθεί σε εμβληματική προσωπικότητα για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και είναι ιδιαίτερα γνωστή από τον ρόλο της δικαστή Ρομπέρτα Κίτλεσον στη σειρά «The Practice» του ABC, σημείωσε ότι η νομική δέσμευση του γάμου «δεν φαίνεται να έχει για εμάς την ίδια σημασία που έχει για πολλούς άλλους ανθρώπους».
Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι αν πραγματικά ήθελαν να παντρευτούν, θα το έκαναν. Όταν ο Άντι Κοέν σχολίασε πόσο ερωτευμένες φαίνονται, η Τέιλορ μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη σχέση τους. «Έχουμε μια υπέροχη σύνδεση μεταξύ μας. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα ίδια πράγματα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και σημαντικές διαφορές», ανέφερε.
Η Τέιλορ παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι η μεγάλη διαφορά ηλικίας δημιουργεί ορισμένες έντονες διαφορές μεταξύ των γενεών τους, οι οποίες κάποιες φορές την προβληματίζουν. «Αλλά τι μπορώ να κάνω;», αναρωτήθηκε. «Πολλά από όσα περνάει εκείνη αυτή την περίοδο και έχουν πολύ μεγάλη συναισθηματική σημασία για την ίδια, εγώ τα έχω περάσει πριν από 30 ή 40 χρόνια».
Η Πόλσον είχε εκφράσει και στο παρελθόν τον θαυμασμό και την αγάπη της για τη σύντροφό της, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast «Dear Chelsea» της κωμικού Τσέλσι Χάντλερ. «Νομίζω ότι είναι ο πιο έξυπνος, σοφός, αστείος και ξεχωριστός άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ. Γι' αυτό δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς εκείνη. Απλώς δεν μπορώ», είχε δηλώσει.
«Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που βρίσκομαι δίπλα σε έναν άνθρωπο με τόσο απίστευτο χιούμορ, τόσο έξυπνο και, κατά τη γνώμη μου, απίστευτα σέξι. Για μένα είναι η πιο όμορφη γυναίκα. Της το λέω συνέχεια, ότι είναι η πιο όμορφη γυναίκα που έχω δει ποτέ και ότι θα είναι πάντα», είχε τονίσει.
Η 51χρονη Πόλσον διατηρεί σχέση με την κατά 31 χρόνια μεγαλύτερή της ηθοποιό από το 2015. Παρότι εργάζονται στον ίδιο χώρο, το ζευγάρι έχει συμφωνήσει ότι μια ενδεχόμενη συνεργασία μπροστά από τις κάμερες θα τους προκαλούσε αμηχανία. Εξηγώντας γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχει σε ένα κινηματογραφικό πρότζεκτ μαζί με την Πόλσον, η Τέιλορ ανέφερε: «Μόλις συζητούσαμε γι' αυτό, για μια συγκεκριμένη πρόταση, και της είπα: "Δεν ξέρω, μου φαίνεται κάπως αηδιαστικό"».
Όταν ρωτήθηκε για ποια παραγωγή επρόκειτο, η ηθοποιός αρνήθηκε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες. «Α, δεν πρόκειται να το πω τώρα», απάντησε, ενώ στη συνέχεια, εξήγησε: «Απλώς σκέφτηκα, μπλιαχ. Της είπα: "Δεν θα ήταν ανατριχιαστικό;"». Η απάντηση της Πόλσον ήταν: «Κάπως, ναι». «Οπότε, όχι, δεν νομίζουμε ότι θα μας άρεσε ποτέ αυτή η ιδέα», κατέληξε η Τέιλορ.
Παρά τη μακροχρόνια σχέση τους, οι δύο ηθοποιοί δεν σχεδιάζουν να παντρευτούν στο άμεσο μέλλον. Πέρυσι, η Τέιλορ είχε εξηγήσει γιατί η ίδια και η Πόλσον δεν σκοπεύουν να παντρευτούν, έπειτα από περίπου 11 χρόνια σχέσης.
Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στη ραδιοφωνική εκπομπή του Άντι Κοέν στο SiriusXM, η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός έκανε μια σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή. Εξηγώντας γιατί δεν πιστεύει ότι θα παντρευτούν ποτέ, δήλωσε: «Δεν το νομίζω. Όχι. Δεν έχουμε συζητήσει ποτέ το ενδεχόμενο με πραγματικό ενδιαφέρον».
Holland Taylor, 83, said she turned down chance to star alongside partner Sarah Paulson, 51, in a movie https://t.co/TscAuyquqb— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 14, 2026
Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι αν πραγματικά ήθελαν να παντρευτούν, θα το έκαναν. Όταν ο Άντι Κοέν σχολίασε πόσο ερωτευμένες φαίνονται, η Τέιλορ μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη σχέση τους. «Έχουμε μια υπέροχη σύνδεση μεταξύ μας. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα ίδια πράγματα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και σημαντικές διαφορές», ανέφερε.
Η Τέιλορ παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι η μεγάλη διαφορά ηλικίας δημιουργεί ορισμένες έντονες διαφορές μεταξύ των γενεών τους, οι οποίες κάποιες φορές την προβληματίζουν. «Αλλά τι μπορώ να κάνω;», αναρωτήθηκε. «Πολλά από όσα περνάει εκείνη αυτή την περίοδο και έχουν πολύ μεγάλη συναισθηματική σημασία για την ίδια, εγώ τα έχω περάσει πριν από 30 ή 40 χρόνια».
Η Πόλσον είχε εκφράσει και στο παρελθόν τον θαυμασμό και την αγάπη της για τη σύντροφό της, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast «Dear Chelsea» της κωμικού Τσέλσι Χάντλερ. «Νομίζω ότι είναι ο πιο έξυπνος, σοφός, αστείος και ξεχωριστός άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ. Γι' αυτό δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς εκείνη. Απλώς δεν μπορώ», είχε δηλώσει.
«Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που βρίσκομαι δίπλα σε έναν άνθρωπο με τόσο απίστευτο χιούμορ, τόσο έξυπνο και, κατά τη γνώμη μου, απίστευτα σέξι. Για μένα είναι η πιο όμορφη γυναίκα. Της το λέω συνέχεια, ότι είναι η πιο όμορφη γυναίκα που έχω δει ποτέ και ότι θα είναι πάντα», είχε τονίσει.
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