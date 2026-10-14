Γιώργος Παράσχος για τον καρκίνο: Είμαι στα καλύτερά μου, έχουμε περάσει σε μια νέα θεραπεία, έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα

νέα θεραπεία που ακολουθεί, αλλά και τη μάχη που δίνει αυτήν την περίοδο και η μητέρα του με τον καρκίνο.

Γιώργος Παράσχος





Στη συνέχεια, ο ηθοποιός στάθηκε στη συναισθηματική δυσκολία που αντιμετώπισε όταν ήρθε αντιμέτωπος με τη διάγνωση, εξηγώντας πως χρειάστηκε πρώτα να αποδεχτεί την κατάσταση για να μπορέσει να προχωρήσει: «Το πιο δύσκολο ήταν το να μπορέσω να το αποδεχτώ και να πάω στο επόμενο βήμα, δηλαδή να το ξεπεράσω. Μετά άρχισα να το γελοιοποιώ».



Ο Γιώργος Παράσχος μίλησε ακόμη για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε η σύντροφός του, περιγράφοντας πώς προσπάθησε να της μεταδώσει τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος επέλεξε να βλέπει τη ζωή και να διαχειρίζεται τις δυσκολίες.



Όπως ανέφερε, η δική της περιπέτεια αποτέλεσε μια ευκαιρία να εφαρμόσει στην πράξη όσα είχε μάθει από τη δική του εμπειρία, ενώ εξέφρασε την ανακούφισή του για την πορεία της υγείας της: «Όταν αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και μια πολύ καλή δοκιμασία να κάνω πρακτική τα όσα είπα ότι θα εφαρμόσω στον εαυτό μου. Γιατί προσπάθησα να της περάσω τον τρόπο σκέψης μου, το πώς έβλεπα τη ζωή, το πώς έβλεπα τα πράγματα, αλλά δόξα τω Θεώ το ξεπέρασε. Είναι μια χαρά δόξα τω Θεώ».



Κλείνοντας, μίλησε και για τη μάχη που δίνει η μητέρα του με την ασθένεια, η οποία ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες της: «Τώρα είναι η ευκαιρία να πάω να δω και τη μανούλα μου, γιατί και η μητέρα μου τώρα περνάει καρκίνο. Τελείωσε τις χημειοθεραπείες και τώρα θα πάω λίγο Κάβαλα να τη δω, να δω πώς είναι και να δούμε τι είπαν οι γιατροί, θα πάμε στους γιατρούς».