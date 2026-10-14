Γιώργος Παράσχος για τον καρκίνο: Είμαι στα καλύτερά μου, έχουμε περάσει σε μια νέα θεραπεία, έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα
Γιώργος Παράσχος για τον καρκίνο: Είμαι στα καλύτερά μου, έχουμε περάσει σε μια νέα θεραπεία, έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα
Τώρα είναι η ευκαιρία να πάω να δω και τη μανούλα μου, γιατί περνάει καρκίνο, τελείωσε τις χημειοθεραπείες, είπε ο ηθοποιός
Στην πορεία της υγείας του μετά τη διάγνωση με καρκίνο αναφέρθηκε ο Γιώργος Παράσχος, εξηγώντας πως έχει ξεκινήσει μια νέα θεραπεία, η οποία έχει αποδώσει πολύ καλά αποτελέσματα.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μιλώντας για τη νέα θεραπεία που ακολουθεί, αλλά και τη μάχη που δίνει αυτήν την περίοδο και η μητέρα του με τον καρκίνο.
Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Παράσχος, τους τελευταίους μήνες η υγεία του παρουσιάζει βελτίωση, δηλώνοντας πως: «Είμαι στα καλύτερά μου να σου πω την αλήθεια. Έχουμε περάσει σε μια νέα θεραπεία τώρα και έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα, πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μια θεραπεία για το αίμα έκανα και εγώ, αλλά μου το είπε ο καθηγητής μου. Αυτή η θεραπεία δεν είναι για καλλωπισμό, είναι για να καθαρίσεις το αίμα σου. Εγώ το έκανα για οκτώ ώρες. Μέσα ήταν νοσοκόμος και μία γυναίκα που εξειδικεύεται σε αυτά τα μηχανήματα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός στάθηκε στη συναισθηματική δυσκολία που αντιμετώπισε όταν ήρθε αντιμέτωπος με τη διάγνωση, εξηγώντας πως χρειάστηκε πρώτα να αποδεχτεί την κατάσταση για να μπορέσει να προχωρήσει: «Το πιο δύσκολο ήταν το να μπορέσω να το αποδεχτώ και να πάω στο επόμενο βήμα, δηλαδή να το ξεπεράσω. Μετά άρχισα να το γελοιοποιώ».
Ο Γιώργος Παράσχος μίλησε ακόμη για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε η σύντροφός του, περιγράφοντας πώς προσπάθησε να της μεταδώσει τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος επέλεξε να βλέπει τη ζωή και να διαχειρίζεται τις δυσκολίες.
Όπως ανέφερε, η δική της περιπέτεια αποτέλεσε μια ευκαιρία να εφαρμόσει στην πράξη όσα είχε μάθει από τη δική του εμπειρία, ενώ εξέφρασε την ανακούφισή του για την πορεία της υγείας της: «Όταν αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και μια πολύ καλή δοκιμασία να κάνω πρακτική τα όσα είπα ότι θα εφαρμόσω στον εαυτό μου. Γιατί προσπάθησα να της περάσω τον τρόπο σκέψης μου, το πώς έβλεπα τη ζωή, το πώς έβλεπα τα πράγματα, αλλά δόξα τω Θεώ το ξεπέρασε. Είναι μια χαρά δόξα τω Θεώ».
Κλείνοντας, μίλησε και για τη μάχη που δίνει η μητέρα του με την ασθένεια, η οποία ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες της: «Τώρα είναι η ευκαιρία να πάω να δω και τη μανούλα μου, γιατί και η μητέρα μου τώρα περνάει καρκίνο. Τελείωσε τις χημειοθεραπείες και τώρα θα πάω λίγο Κάβαλα να τη δω, να δω πώς είναι και να δούμε τι είπαν οι γιατροί, θα πάμε στους γιατρούς».
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μιλώντας για τη νέα θεραπεία που ακολουθεί, αλλά και τη μάχη που δίνει αυτήν την περίοδο και η μητέρα του με τον καρκίνο.
Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Παράσχος, τους τελευταίους μήνες η υγεία του παρουσιάζει βελτίωση, δηλώνοντας πως: «Είμαι στα καλύτερά μου να σου πω την αλήθεια. Έχουμε περάσει σε μια νέα θεραπεία τώρα και έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα, πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μια θεραπεία για το αίμα έκανα και εγώ, αλλά μου το είπε ο καθηγητής μου. Αυτή η θεραπεία δεν είναι για καλλωπισμό, είναι για να καθαρίσεις το αίμα σου. Εγώ το έκανα για οκτώ ώρες. Μέσα ήταν νοσοκόμος και μία γυναίκα που εξειδικεύεται σε αυτά τα μηχανήματα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός στάθηκε στη συναισθηματική δυσκολία που αντιμετώπισε όταν ήρθε αντιμέτωπος με τη διάγνωση, εξηγώντας πως χρειάστηκε πρώτα να αποδεχτεί την κατάσταση για να μπορέσει να προχωρήσει: «Το πιο δύσκολο ήταν το να μπορέσω να το αποδεχτώ και να πάω στο επόμενο βήμα, δηλαδή να το ξεπεράσω. Μετά άρχισα να το γελοιοποιώ».
Ο Γιώργος Παράσχος μίλησε ακόμη για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε η σύντροφός του, περιγράφοντας πώς προσπάθησε να της μεταδώσει τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος επέλεξε να βλέπει τη ζωή και να διαχειρίζεται τις δυσκολίες.
Όπως ανέφερε, η δική της περιπέτεια αποτέλεσε μια ευκαιρία να εφαρμόσει στην πράξη όσα είχε μάθει από τη δική του εμπειρία, ενώ εξέφρασε την ανακούφισή του για την πορεία της υγείας της: «Όταν αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και μια πολύ καλή δοκιμασία να κάνω πρακτική τα όσα είπα ότι θα εφαρμόσω στον εαυτό μου. Γιατί προσπάθησα να της περάσω τον τρόπο σκέψης μου, το πώς έβλεπα τη ζωή, το πώς έβλεπα τα πράγματα, αλλά δόξα τω Θεώ το ξεπέρασε. Είναι μια χαρά δόξα τω Θεώ».
Κλείνοντας, μίλησε και για τη μάχη που δίνει η μητέρα του με την ασθένεια, η οποία ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες της: «Τώρα είναι η ευκαιρία να πάω να δω και τη μανούλα μου, γιατί και η μητέρα μου τώρα περνάει καρκίνο. Τελείωσε τις χημειοθεραπείες και τώρα θα πάω λίγο Κάβαλα να τη δω, να δω πώς είναι και να δούμε τι είπαν οι γιατροί, θα πάμε στους γιατρούς».
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