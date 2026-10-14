Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ πιστεύει ότι «θυμάται στιγμές από τη γέννησή του»: Τα λευκά πλακάκια και ο ήχος των ιατρικών εργαλείων

υποστηρίζει ότι θυμάται ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Στιγμές από τη γέννησή του, περιγράφοντας εικόνες και ήχους που, όπως λέει, έχουν μείνει χαραγμένοι στη μνήμη του από τις πρώτες στιγμές της ζωής του.Ο 84χρονος θρυλικός μουσικός μίλησε για αυτή την ασυνήθιστη ανάμνηση στο podcast «Good Hang» της Έιμι Πόλερ, όταν η κόρη του, Στέλα του ζήτησε να μοιραστεί την παλαιότερη ανάμνησή του.Ο τραγουδιστής των Beatles παραδέχτηκε ότι δεν είναι βέβαιος αν πρόκειται για πραγματική ανάμνηση ή για κάτι που έχει πλάσει ο ίδιος στο μυαλό του. Ωστόσο, όπως είπε, έχει έντονες εικόνες από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο. «Αυτά τα πράγματα, δεν ξέρεις αν τα έχεις επινοήσει, αλλά έχω αυτή την αίσθηση ότι κάπως θυμάμαι τη γέννησή μου» δήλωσε.Ο ΜακΚάρτνεϊ γεννήθηκε στο Walton Hospital, στο Λίβερπουλ, ένα παλιό βικτωριανό κτίριο που, όπως ανέφερε, ενδέχεται να είχε χρησιμοποιηθεί για διαφορετικό σκοπό πριν μετατραπεί σε νοσοκομείο. «Θυμάμαι, λοιπόν, λευκά πλακάκια, πολύ αποστειρωμένα λευκά πλακάκια, εργαλεία, καθώς και έναν μεταλλικό ήχο, επειδή γεννήθηκα με τη χρήση εμβρυουλκού. Έπρεπε να με τραβήξουν για να βγω» συνέχισε. Η Πόλερ αποκάλυψε τότε, ότι και η ίδια γεννήθηκε με τη βοήθεια εμβρυουλκού.«Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια» πρόσθεσε ο μουσικός, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι εικόνες αυτές να μην ανταποκρίνονται σε πραγματικές αναμνήσεις.: Shutterstock