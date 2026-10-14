Πέτρος Λαγούτης για τον χωρισμό από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Είμαι μεγάλο παιδί πια, διαχειρίζομαι αυτά τα πράγματα έτσι ώστε να προχωράω
Πέτρος Λαγούτης για τον χωρισμό από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Είμαι μεγάλο παιδί πια, διαχειρίζομαι αυτά τα πράγματα έτσι ώστε να προχωράω
Έχει περάσει πολύς καιρός από τον χωρισμό μου πια, κοντεύει χρόνος, είπε ο ηθοποιός
Στον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ αναφέρθηκε ο Πέτρος Λαγούτης, εξηγώντας πως πλέον έχει την ωριμότητα να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις και να προχωρά στη ζωή του.
Σε δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, μίλησε για την προσωπική του ζωή και τη μοναχικότητα, τονίζοντας πως τον τελευταίο χρόνο που δεν είναι μαζί με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, έχει βρει τρόπους ώστε να διαχειρίζεται τον χωρισμό, με σκοπό να πάει παρακάτω, όπως είπε.
Ο Πέτρος Λαγούτης σχολίασε για το τέλος στη σχέση του με τη συνάδελφό του: «Δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο με τη μοναχικότητα. Έχει περάσει πολύς καιρός από τον χωρισμό μου πια, κοντεύει χρόνος. Είμαι πια μεγάλο παιδί, νομίζω ότι τα διαχειρίζομαι αυτά τα πράγματα ώστε να μπορώ να προχωράω».
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Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε τον χωρισμό του, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στις 6 Φεβρουαρίου, λέγοντας: «Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε».
Σε δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, μίλησε για την προσωπική του ζωή και τη μοναχικότητα, τονίζοντας πως τον τελευταίο χρόνο που δεν είναι μαζί με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, έχει βρει τρόπους ώστε να διαχειρίζεται τον χωρισμό, με σκοπό να πάει παρακάτω, όπως είπε.
Ο Πέτρος Λαγούτης σχολίασε για το τέλος στη σχέση του με τη συνάδελφό του: «Δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο με τη μοναχικότητα. Έχει περάσει πολύς καιρός από τον χωρισμό μου πια, κοντεύει χρόνος. Είμαι πια μεγάλο παιδί, νομίζω ότι τα διαχειρίζομαι αυτά τα πράγματα ώστε να μπορώ να προχωράω».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε τον χωρισμό του, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στις 6 Φεβρουαρίου, λέγοντας: «Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε».
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