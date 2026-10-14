ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

Πέτρος Λαγούτης για τον χωρισμό από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Είμαι μεγάλο παιδί πια, διαχειρίζομαι αυτά τα πράγματα έτσι ώστε να προχωράω
GALA
Πέτρος Λαγούτης Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ Χωρισμός

Πέτρος Λαγούτης για τον χωρισμό από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Είμαι μεγάλο παιδί πια, διαχειρίζομαι αυτά τα πράγματα έτσι ώστε να προχωράω

Έχει περάσει πολύς καιρός από τον χωρισμό μου πια, κοντεύει χρόνος, είπε ο ηθοποιός

Πέτρος Λαγούτης για τον χωρισμό από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Είμαι μεγάλο παιδί πια, διαχειρίζομαι αυτά τα πράγματα έτσι ώστε να προχωράω
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ αναφέρθηκε ο Πέτρος Λαγούτης, εξηγώντας πως πλέον έχει την ωριμότητα να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις και να προχωρά στη ζωή του.

Σε δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, μίλησε για την προσωπική του ζωή και τη μοναχικότητα, τονίζοντας πως τον τελευταίο χρόνο που δεν είναι μαζί με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, έχει βρει τρόπους ώστε να διαχειρίζεται τον χωρισμό, με σκοπό να πάει παρακάτω, όπως είπε.

Ο Πέτρος Λαγούτης σχολίασε για το τέλος στη σχέση του με τη συνάδελφό του: «Δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο με τη μοναχικότητα. Έχει περάσει πολύς καιρός από τον χωρισμό μου πια, κοντεύει χρόνος. Είμαι πια μεγάλο παιδί, νομίζω ότι τα διαχειρίζομαι αυτά τα πράγματα ώστε να μπορώ να προχωράω».

Δείτε το βίντεο



Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε τον χωρισμό του, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στις 6 Φεβρουαρίου, λέγοντας: «Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε».

Πέτρος Λαγούτης για τον χωρισμό από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Είμαι μεγάλο παιδί πια, διαχειρίζομαι αυτά τα πράγματα έτσι ώστε να προχωράω
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης