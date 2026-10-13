Δανάη Μιχαλάκη για τη μητρότητα: Δεν έχω καμία ενοχή, ξέρω ότι μπορώ να είμαι και μαμά και να κάνω τη δουλειά μου

Όσον αφορά στο επαγγελματικό κομμάτι, η Δανάη Μιχαλάκη εξήγησε αρχικά πως έχει επιλέξει να μην συνδυάσει τηλεόραση και θέατρο λόγω του παιδιού της: «Αν δεν είχα τη μικρή, πολύ πιθανό να το έκανα. Αλλά δεν αντέχω κιόλας. Μου αρέσει να αφιερώνομαι σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Αλλά τώρα είναι ξεκάθαρα για τη μικρή. Αν κάνω κάθε μέρα γύρισμα και είμαι και Τετάρτη και Κυριακή στο θέατρο, θα τη βάζω για ύπνο μόνο Δευτέρα, Τρίτη βράδυ, τα Σαββατοκύριακα...», είπε και όταν ρωτήθηκε εάν αισθάνεται ενοχές που δουλεύει όσο η κόρη της είναι ακόμα μικρή, δήλωσε:

«Δεν έχω καμία ενοχή, γιατί θέλω να δουλεύω. Ξέρω ότι μπορώ να είμαι και μαμά και να κάνω τη δουλειά μου και να κάνω πράγματα για εμένα».





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