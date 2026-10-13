Δανάη Μιχαλάκη για τη μητρότητα: Δεν έχω καμία ενοχή, ξέρω ότι μπορώ να είμαι και μαμά και να κάνω τη δουλειά μου
Δανάη Μιχαλάκη για τη μητρότητα: Δεν έχω καμία ενοχή, ξέρω ότι μπορώ να είμαι και μαμά και να κάνω τη δουλειά μου
«Θα πω ότι είμαι αυστηρή μαμά, αλλά ζορίζομαι, αν αφεθώ θα με κάνει ό,τι θέλει», είπε η ηθοποιός για την κόρη της
Για τις ενοχές γύρω από τη μητρότητα απάντησε η Δανάη Μιχαλάκη, δηλώνοντας πως δεν έχει καθόλου τύψεις, τονίζοντας πως μπορεί να είναι ταυτόχρονα μητέρα, να δουλεύει, αλλά και να αφιερώνει χρόνο στον εαυτό της παράλληλα.
Η ηθοποιός, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» εξήγησε πώς άλλαξε η ζωή της από τότε που απέκτησε την κόρη της, σημειώνοντας πως πλέον οι προτεραιότητές της είναι πολύ διαφορετικές.
Όσον αφορά στο επαγγελματικό κομμάτι, η Δανάη Μιχαλάκη εξήγησε αρχικά πως έχει επιλέξει να μην συνδυάσει τηλεόραση και θέατρο λόγω του παιδιού της: «Αν δεν είχα τη μικρή, πολύ πιθανό να το έκανα. Αλλά δεν αντέχω κιόλας. Μου αρέσει να αφιερώνομαι σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Αλλά τώρα είναι ξεκάθαρα για τη μικρή. Αν κάνω κάθε μέρα γύρισμα και είμαι και Τετάρτη και Κυριακή στο θέατρο, θα τη βάζω για ύπνο μόνο Δευτέρα, Τρίτη βράδυ, τα Σαββατοκύριακα...», είπε και όταν ρωτήθηκε εάν αισθάνεται ενοχές που δουλεύει όσο η κόρη της είναι ακόμα μικρή, δήλωσε: «Δεν έχω καμία ενοχή, γιατί θέλω να δουλεύω. Ξέρω ότι μπορώ να είμαι και μαμά και να κάνω τη δουλειά μου και να κάνω πράγματα για εμένα».
Δείτε το βίντεο
Όπως ανέφερε η ηθοποιός, από τότε που έγινε μητέρα, αγχώνεται περισσότερο, όμως η ζωή της δεν έχει αλλάξει δραματικά: «Μπήκε στη ζωή μου το άγχος. Αλλά δεν έχουν αλλάξει πολλά. Είναι άλλες οι προτεραιότητές μου. Και τα "όχι" που θα πω και οι επιλογές που θα κάνω», επισήμανε.
Στη συνέχεια, η Δανάη Μιχαλάκη σημείωσε πως θεωρεί ότι είναι αυστηρή μαμά, καθώς ακολουθεί τη γραμμή με την οποία μεγάλωσε και η ίδια: «Θα πω ότι είμαι αυστηρή μαμά. Ζορίζομαι. Αν αφεθώ θα με κάνει ό,τι θέλει. Αλλά επειδή κι εγώ μεγάλωσα με μεγάλη αυστηρότητα από αγάπη και θέληση για το καλό μας, με την έννοια της πειθαρχίας, έτσι κι εγώ ακολουθώ αυτή τη γραμμή», παραδέχτηκε και επισήμανε πως η μητέρα της είναι Αγγλίδα και εργαζόταν ως δασκάλα χορού. «Κι εγώ ασυναίσθητα ακολουθώ τη γραμμή αυτή που χάραξε η μαμά μου», είπε ακόμη.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, με αφορμή τον ρόλο της στη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» η ηθοποιός ανέφερε πως έχει πολλά κοινά με τον ρόλο της καθώς είναι λίγο η ψυχή της παρέας και αγαπάει πάρα πολύ τους φίλους της: «Θα γίνω υπερπροστατευτική και θα κάνω και ζήλιες στους φίλους μου. Στη σχέση μου δεν κάνω», δήλωσε με χιούμορ για να καταλήξει: «Θα κάνω ό,τι μπορώ να σε συμβουλεύω, να σε προστατεύσω. θα γίνω και αυστηρή αν χρειαστεί. Είμαι εδώ όποτε με χρειαστείς, ό,τι ώρα κι αν είναι. Θα τρέξω και θα κάνω πράγματα για τους φίλους μου».
Η ηθοποιός, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» εξήγησε πώς άλλαξε η ζωή της από τότε που απέκτησε την κόρη της, σημειώνοντας πως πλέον οι προτεραιότητές της είναι πολύ διαφορετικές.
Όσον αφορά στο επαγγελματικό κομμάτι, η Δανάη Μιχαλάκη εξήγησε αρχικά πως έχει επιλέξει να μην συνδυάσει τηλεόραση και θέατρο λόγω του παιδιού της: «Αν δεν είχα τη μικρή, πολύ πιθανό να το έκανα. Αλλά δεν αντέχω κιόλας. Μου αρέσει να αφιερώνομαι σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Αλλά τώρα είναι ξεκάθαρα για τη μικρή. Αν κάνω κάθε μέρα γύρισμα και είμαι και Τετάρτη και Κυριακή στο θέατρο, θα τη βάζω για ύπνο μόνο Δευτέρα, Τρίτη βράδυ, τα Σαββατοκύριακα...», είπε και όταν ρωτήθηκε εάν αισθάνεται ενοχές που δουλεύει όσο η κόρη της είναι ακόμα μικρή, δήλωσε: «Δεν έχω καμία ενοχή, γιατί θέλω να δουλεύω. Ξέρω ότι μπορώ να είμαι και μαμά και να κάνω τη δουλειά μου και να κάνω πράγματα για εμένα».
Δείτε το βίντεο
Όπως ανέφερε η ηθοποιός, από τότε που έγινε μητέρα, αγχώνεται περισσότερο, όμως η ζωή της δεν έχει αλλάξει δραματικά: «Μπήκε στη ζωή μου το άγχος. Αλλά δεν έχουν αλλάξει πολλά. Είναι άλλες οι προτεραιότητές μου. Και τα "όχι" που θα πω και οι επιλογές που θα κάνω», επισήμανε.
Στη συνέχεια, η Δανάη Μιχαλάκη σημείωσε πως θεωρεί ότι είναι αυστηρή μαμά, καθώς ακολουθεί τη γραμμή με την οποία μεγάλωσε και η ίδια: «Θα πω ότι είμαι αυστηρή μαμά. Ζορίζομαι. Αν αφεθώ θα με κάνει ό,τι θέλει. Αλλά επειδή κι εγώ μεγάλωσα με μεγάλη αυστηρότητα από αγάπη και θέληση για το καλό μας, με την έννοια της πειθαρχίας, έτσι κι εγώ ακολουθώ αυτή τη γραμμή», παραδέχτηκε και επισήμανε πως η μητέρα της είναι Αγγλίδα και εργαζόταν ως δασκάλα χορού. «Κι εγώ ασυναίσθητα ακολουθώ τη γραμμή αυτή που χάραξε η μαμά μου», είπε ακόμη.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, με αφορμή τον ρόλο της στη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» η ηθοποιός ανέφερε πως έχει πολλά κοινά με τον ρόλο της καθώς είναι λίγο η ψυχή της παρέας και αγαπάει πάρα πολύ τους φίλους της: «Θα γίνω υπερπροστατευτική και θα κάνω και ζήλιες στους φίλους μου. Στη σχέση μου δεν κάνω», δήλωσε με χιούμορ για να καταλήξει: «Θα κάνω ό,τι μπορώ να σε συμβουλεύω, να σε προστατεύσω. θα γίνω και αυστηρή αν χρειαστεί. Είμαι εδώ όποτε με χρειαστείς, ό,τι ώρα κι αν είναι. Θα τρέξω και θα κάνω πράγματα για τους φίλους μου».
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