Τζορτζ Κλούνεϊ για την Αμάλ: Αισθανόμαστε πολύ τυχεροί που βρήκαμε ο ένας τον άλλον
Τζορτζ Κλούνεϊ για την Αμάλ: Αισθανόμαστε πολύ τυχεροί που βρήκαμε ο ένας τον άλλον
Αν επιλέξεις τον πιο υπέροχο άνθρωπο, τότε όλα πηγαίνουν καλά, πρόσθεσε από την πλευρά της η σύζυγος του ηθοποιού
Το μυστικό του γάμου του με την Αμάλ αποκάλυψε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων από τον γάμο τους. Ο 65χρονος ηθοποιός και η 48χρονη δικηγόρος μίλησαν για τη σχέση τους, τονίζοντας ότι αισθάνονται ιδιαίτερα τυχεροί που γνωρίστηκαν, ενώ δεν έλειψαν και τα χιουμοριστικά σχόλια.
Το ζευγάρι έκανε τις δηλώσεις αυτές την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «The Albies», που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, λίγες ημέρες μετά τη 12η επέτειο του γάμου του, στις 27 Σεπτεμβρίου.
Μιλώντας στο περιοδικό People για το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους, ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός ξεκίνησε αστειευόμενος: «Με κοίταξε. Φυσικά, μιλούσε για τον εαυτό της», προτού προσθέσει: «Όχι, απλώς... Αισθανόμαστε πολύ τυχεροί και πολύ ευτυχισμένοι που βρήκαμε ο ένας τον άλλον». Τότε, η Αμάλ Κλούνεϊ συμπλήρωσε: «Αν επιλέξεις τον πιο υπέροχο άνθρωπο, τότε όλα πηγαίνουν καλά από εκεί και πέρα».
Όταν ο Κλούνεϊ ρωτήθηκε τι αγαπά περισσότερο στη σύζυγό του, η οποία είναι διακεκριμένη δικηγόρος διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απάντησε με χιούμορ: «Αυτό θα χρειαζόταν μια πολύ, πολύ μεγαλύτερη εκπομπή».
Η γνωριμία του Τζορτζ και της Αμάλ Κλούνεϊ έγινε το 2013, όταν ένας κοινός φίλος τούς έφερε σε επαφή στο σπίτι του ηθοποιού στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και τον Απρίλιο του 2014 αρραβωνιάστηκαν, ενώ τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς παντρεύτηκαν στη Βενετία, σε μια λαμπερή τελετή παρουσία συγγενών και διάσημων φίλων τους. Τον Ιούνιο του 2017 απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, την Έλα και τον Αλεξάντερ, που είναι σήμερα εννέα ετών.
Φωτογραφία: Shutterstock
Το ζευγάρι έκανε τις δηλώσεις αυτές την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «The Albies», που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, λίγες ημέρες μετά τη 12η επέτειο του γάμου του, στις 27 Σεπτεμβρίου.
Μιλώντας στο περιοδικό People για το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους, ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός ξεκίνησε αστειευόμενος: «Με κοίταξε. Φυσικά, μιλούσε για τον εαυτό της», προτού προσθέσει: «Όχι, απλώς... Αισθανόμαστε πολύ τυχεροί και πολύ ευτυχισμένοι που βρήκαμε ο ένας τον άλλον». Τότε, η Αμάλ Κλούνεϊ συμπλήρωσε: «Αν επιλέξεις τον πιο υπέροχο άνθρωπο, τότε όλα πηγαίνουν καλά από εκεί και πέρα».
George Clooney touchingly shares how 'lucky' he is to have 'found' Amal… after breaking silence on Presley Gerber's 'devastating' death https://t.co/GOU9CS51jl— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 12, 2026
Η γνωριμία του Τζορτζ και της Αμάλ Κλούνεϊ έγινε το 2013, όταν ένας κοινός φίλος τούς έφερε σε επαφή στο σπίτι του ηθοποιού στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και τον Απρίλιο του 2014 αρραβωνιάστηκαν, ενώ τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς παντρεύτηκαν στη Βενετία, σε μια λαμπερή τελετή παρουσία συγγενών και διάσημων φίλων τους. Τον Ιούνιο του 2017 απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, την Έλα και τον Αλεξάντερ, που είναι σήμερα εννέα ετών.
Φωτογραφία: Shutterstock
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