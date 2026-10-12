Οι Rolling Stones επέστρεψαν στο στούντιο για νέες ηχογραφήσεις
GALA
Rolling Stones Στούντιο

Οι Rolling Stones επέστρεψαν στο στούντιο για νέες ηχογραφήσεις

σαξοφωνίστας Κόρτνεϊ Πάιν αποκάλυψε ότι ηχογράφησε με τον Μικ Τζάγκερ πριν από λίγες εβδομάδες

Οι Rolling Stones επέστρεψαν στο στούντιο για νέες ηχογραφήσεις
Στο στούντιο επέστρεψαν οι Rolling Stones, προετοιμάζοντας το επόμενο μουσικό τους βήμα.

σαξοφωνίστας Κόρτνεϊ Πάιν αποκάλυψε ότι ηχογράφησε με τον Μικ Τζάγκερ πριν από λίγες εβδομάδες. Η είδηση έρχεται μόλις τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του 25ου άλμπουμ του συγκροτήματος, με τίτλο «Foreign Tongues».

Μιλώντας στην εκπομπή «Private Passions» του BBC Radio 3, ο Πάιν δήλωσε: «Πραγματοποίησα άλλη μια ηχογράφηση πριν από μερικές εβδομάδες με τον Τζάγκερ για τους Rolling Stones» και πρόσθεσε: «Ο Μικ είναι ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης», εξηγώντας ότι «όλος αυτός ο κόσμος της ποπ είναι εντελώς διαφορετικός από οτιδήποτε γνωρίζω».

Ο Κόρτνεϊ Πάιν έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον Μικ Τζάγκερ, παίζοντας σαξόφωνο στο σόλο άλμπουμ του τραγουδιστή «Wandering Spirit», που κυκλοφόρησε το 1993. Αναφερόμενος στην εμπειρία εκείνης της περιόδου, περιέγραψε πώς συμμετείχε αρχικά σε μια εκδοχή του δίσκου, η οποία τελικά απορρίφθηκε.

«Έπαιξα σε μια εκδοχή του σόλο άλμπουμ του Μικ Τζάγκερ, αλλά την απέρριψαν. Στη συνέχεια δέχτηκα ένα τηλεφώνημα: "Μπορείς να έρθεις αύριο στο Λος Άντζελες για να παίξεις σε μια άλλη εκδοχή του ίδιου άλμπουμ;" Μικ Τζάγκερ;» δήλωσε.

Σημειώνεται ότι φέτος, ο Κιθ Ρίτσαρντς, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones, είχε αναφερθεί επίσης στη διάθεση του Τζάγκερ να συνεχίσει να δημιουργεί μουσική. Όπως είπε, ο τραγουδιστής «δεν λέει να σταματήσει», προσθέτοντας ότι η δυναμική που αναπτύχθηκε κατά την ηχογράφηση του «Foreign Tongues», δίνοντάς τους κίνητρο να συνεχίσουν τη δουλειά τους.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης