Οι Rolling Stones επέστρεψαν στο στούντιο για νέες ηχογραφήσεις
Οι Rolling Stones επέστρεψαν στο στούντιο για νέες ηχογραφήσεις
O σαξοφωνίστας Κόρτνεϊ Πάιν αποκάλυψε ότι ηχογράφησε με τον Μικ Τζάγκερ πριν από λίγες εβδομάδες
Στο στούντιο επέστρεψαν οι Rolling Stones, προετοιμάζοντας το επόμενο μουσικό τους βήμα.
O σαξοφωνίστας Κόρτνεϊ Πάιν αποκάλυψε ότι ηχογράφησε με τον Μικ Τζάγκερ πριν από λίγες εβδομάδες. Η είδηση έρχεται μόλις τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του 25ου άλμπουμ του συγκροτήματος, με τίτλο «Foreign Tongues».
Μιλώντας στην εκπομπή «Private Passions» του BBC Radio 3, ο Πάιν δήλωσε: «Πραγματοποίησα άλλη μια ηχογράφηση πριν από μερικές εβδομάδες με τον Τζάγκερ για τους Rolling Stones» και πρόσθεσε: «Ο Μικ είναι ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης», εξηγώντας ότι «όλος αυτός ο κόσμος της ποπ είναι εντελώς διαφορετικός από οτιδήποτε γνωρίζω».
Ο Κόρτνεϊ Πάιν έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον Μικ Τζάγκερ, παίζοντας σαξόφωνο στο σόλο άλμπουμ του τραγουδιστή «Wandering Spirit», που κυκλοφόρησε το 1993. Αναφερόμενος στην εμπειρία εκείνης της περιόδου, περιέγραψε πώς συμμετείχε αρχικά σε μια εκδοχή του δίσκου, η οποία τελικά απορρίφθηκε.
«Έπαιξα σε μια εκδοχή του σόλο άλμπουμ του Μικ Τζάγκερ, αλλά την απέρριψαν. Στη συνέχεια δέχτηκα ένα τηλεφώνημα: "Μπορείς να έρθεις αύριο στο Λος Άντζελες για να παίξεις σε μια άλλη εκδοχή του ίδιου άλμπουμ;" Μικ Τζάγκερ;» δήλωσε.
Σημειώνεται ότι φέτος, ο Κιθ Ρίτσαρντς, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones, είχε αναφερθεί επίσης στη διάθεση του Τζάγκερ να συνεχίσει να δημιουργεί μουσική. Όπως είπε, ο τραγουδιστής «δεν λέει να σταματήσει», προσθέτοντας ότι η δυναμική που αναπτύχθηκε κατά την ηχογράφηση του «Foreign Tongues», δίνοντάς τους κίνητρο να συνεχίσουν τη δουλειά τους.
O σαξοφωνίστας Κόρτνεϊ Πάιν αποκάλυψε ότι ηχογράφησε με τον Μικ Τζάγκερ πριν από λίγες εβδομάδες. Η είδηση έρχεται μόλις τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του 25ου άλμπουμ του συγκροτήματος, με τίτλο «Foreign Tongues».
Μιλώντας στην εκπομπή «Private Passions» του BBC Radio 3, ο Πάιν δήλωσε: «Πραγματοποίησα άλλη μια ηχογράφηση πριν από μερικές εβδομάδες με τον Τζάγκερ για τους Rolling Stones» και πρόσθεσε: «Ο Μικ είναι ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης», εξηγώντας ότι «όλος αυτός ο κόσμος της ποπ είναι εντελώς διαφορετικός από οτιδήποτε γνωρίζω».
The Rolling Stones are back in the studio again— NME (@NME) October 10, 2026
Saxophonist Courtney Pine has revealed that he recently recorded with the band https://t.co/bHfYFTfy3Y
«Έπαιξα σε μια εκδοχή του σόλο άλμπουμ του Μικ Τζάγκερ, αλλά την απέρριψαν. Στη συνέχεια δέχτηκα ένα τηλεφώνημα: "Μπορείς να έρθεις αύριο στο Λος Άντζελες για να παίξεις σε μια άλλη εκδοχή του ίδιου άλμπουμ;" Μικ Τζάγκερ;» δήλωσε.
Σημειώνεται ότι φέτος, ο Κιθ Ρίτσαρντς, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones, είχε αναφερθεί επίσης στη διάθεση του Τζάγκερ να συνεχίσει να δημιουργεί μουσική. Όπως είπε, ο τραγουδιστής «δεν λέει να σταματήσει», προσθέτοντας ότι η δυναμική που αναπτύχθηκε κατά την ηχογράφηση του «Foreign Tongues», δίνοντάς τους κίνητρο να συνεχίσουν τη δουλειά τους.
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