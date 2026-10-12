Μαρία Ιωαννίδου για Άννα Βίσση: Θα μπορούσα να την έχω χορογραφήσει εγώ στο ΟΑΚΑ, έχω τεράστια πείρα
Μαρία Ιωαννίδου για Άννα Βίσση: Θα μπορούσα να την έχω χορογραφήσει εγώ στο ΟΑΚΑ, έχω τεράστια πείρα
Δεν μου άρεσε πολύ που πήρε ξένους χορευτές και χορογράφους, σχολίασε η ηθοποιός
Στις χορογραφίες της Άννας Βίσση στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ αναφέρθηκε η Μαρία Ιωαννίδου, υποστηρίζοντας πως θα μπορούσε να τις είχε αναλάβει η ίδια, καθώς όπως είπε, διαθέτει τεράστια εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα.
Η ηθοποιός και χορεύτρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τη sold out εμφάνιση της τραγουδίστριας στις 26 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Αρχικά, η Μαρία Ιωαννίδου παραδέχτηκε ότι δεν της άρεσε το γεγονός ότι η Άννα Βίσση συνεργάστηκε με χορευτές και χορογράφους από το εξωτερικό, προσθέτοντας πως θα μπορούσε η ίδια να αναλάβει ρόλο χορογράφου μιας και όπως τόνισε, έχει σχετική εμπειρία.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Δεν μου άρεσε πολύ που πήρε ξένους χορευτές και χορογράφους. Θα μπορούσα να την έχω χορογραφήσει εγώ. Έχω τεράστια πείρα, έχω χορογραφήσει, έχω κάνει χορογραφίες. Είχα το μπαλέτο το δικό μου. Βεβαίως θα μπορούσα και θα ήθελα».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός και χορεύτρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τη sold out εμφάνιση της τραγουδίστριας στις 26 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Αρχικά, η Μαρία Ιωαννίδου παραδέχτηκε ότι δεν της άρεσε το γεγονός ότι η Άννα Βίσση συνεργάστηκε με χορευτές και χορογράφους από το εξωτερικό, προσθέτοντας πως θα μπορούσε η ίδια να αναλάβει ρόλο χορογράφου μιας και όπως τόνισε, έχει σχετική εμπειρία.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Δεν μου άρεσε πολύ που πήρε ξένους χορευτές και χορογράφους. Θα μπορούσα να την έχω χορογραφήσει εγώ. Έχω τεράστια πείρα, έχω χορογραφήσει, έχω κάνει χορογραφίες. Είχα το μπαλέτο το δικό μου. Βεβαίως θα μπορούσα και θα ήθελα».
Δείτε το βίντεο
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