Δημήτρης Σαμόλης: Πριν από λίγο καιρό δέχθηκα εκφοβισμό, έφυγα αμέσως από τη δουλειά αυτή
Δημήτρης Σαμόλης: Πριν από λίγο καιρό δέχθηκα εκφοβισμό, έφυγα αμέσως από τη δουλειά αυτή
«Είχε τη μορφή της λεκτικής επίθεσης και ήταν τόσο καθαρό πλέον για μένα ότι εγώ δεν το θέλω αυτό», εξήγησε ο ηθοποιός
Εκφοβισμό δέχτηκε πρόσφατα ο Δημήτρης Σαμόλης σε επαγγελματικό περιβάλλον και, όπως δήλωσε, έφυγε αμέσως από τη δουλειά αυτή, χωρίς να το σκεφτεί παραπάνω.
Ο ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Ένας κι ένας», μίλησε αρχικά για το μπούλινγκ που αντιμετώπισε ως παιδί: «Στον εκφοβισμό που βίωσα σαν παιδί με πονούσε και η βία των ανθρώπων που με εκφόβιζαν και η σιωπή όσων δεν αντιδρούσαν. Και η ντροπή που ένιωθα όταν μου συνέβαινε και το ότι δεν ένιωθα ασφάλεια να το μοιραστώ με τους γονείς μου. Ήταν κάτι που ντρεπόμουν και το κρατούσα μυστικό. Μεγαλύτερη ήταν η έννοια μου να μην μαθευτεί. Σαν να με είχα θωρακίσει τόσο πολύ ως παιδί που πίστευα ότι εγώ θα το αντέξω, αρκεί να μην το μάθουν οι υπόλοιποι», είπε.
Στη συνέχεια, εξήγησε πως ο εκφοβισμός είναι ακόμη πιο ταπεινωτικό γεγονός όταν αφορά έναν ενήλικα και τόνισε πως είναι χαρούμενος που ο ίδιος έχει βάλει τα όριά του πλέον, φέρνοντας ως παράδειγμα το περιστατικό που αντιμετώπισε: «Πολλές φορές σκέφτομαι πως, όταν σου συμβαίνει και στην ενήλικη ζωή, είναι ακόμα πιο ταπεινωτικό γιατί μπορεί να μην μπορείς να αντιδράσεις. Μου έχει συμβεί πολύ λιγότερο και, σε μια στιγμή που μου συνέβη πριν από λίγο καιρό επαγγελματικά, χαίρομαι γιατί με μεγάλη γαλήνη και ψυχραιμία το επικοινώνησα και έφυγα αμέσως από τη δουλειά αυτή», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Ο Δημήτρης Σαμόλης εξήγησε πως δέχτηκε λεκτική επίθεση και επισήμανε πως αντιμετώπισε το σκηνικό με πολλή ψυχραιμία: «Το δέχθηκα με τη μορφή της λεκτικής επίθεσης. Αλλά ήταν τόσο καθαρό πλέον για μένα, ότι δηλαδή “εγώ δεν το θέλω αυτό” και το έκανα με έναν τρόπο που μ’ άρεσε. Με την έννοια πως δεν το επικοινώνησα προς τα έξω, δεν ήταν το ζήτημα μου να βγει προς τα έξω ως είδηση. Ήταν να λυθεί το θέμα. Αυτά, θεωρώ, είναι ακριβά τραύματα που εγώ προσωπικά δεν θέλω να τα εκθέτω με όνομα, γιατί το ζήτημα δεν είναι η κλειδαρότρυπα, αλλά η ορατότητα. Μετά θα αρχίσουμε το κουτσομπολιό. Εγώ θέλω να το επικοινωνήσω για να βοηθήσω κάποιον», είπε.
Ο ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Ένας κι ένας», μίλησε αρχικά για το μπούλινγκ που αντιμετώπισε ως παιδί: «Στον εκφοβισμό που βίωσα σαν παιδί με πονούσε και η βία των ανθρώπων που με εκφόβιζαν και η σιωπή όσων δεν αντιδρούσαν. Και η ντροπή που ένιωθα όταν μου συνέβαινε και το ότι δεν ένιωθα ασφάλεια να το μοιραστώ με τους γονείς μου. Ήταν κάτι που ντρεπόμουν και το κρατούσα μυστικό. Μεγαλύτερη ήταν η έννοια μου να μην μαθευτεί. Σαν να με είχα θωρακίσει τόσο πολύ ως παιδί που πίστευα ότι εγώ θα το αντέξω, αρκεί να μην το μάθουν οι υπόλοιποι», είπε.
Στη συνέχεια, εξήγησε πως ο εκφοβισμός είναι ακόμη πιο ταπεινωτικό γεγονός όταν αφορά έναν ενήλικα και τόνισε πως είναι χαρούμενος που ο ίδιος έχει βάλει τα όριά του πλέον, φέρνοντας ως παράδειγμα το περιστατικό που αντιμετώπισε: «Πολλές φορές σκέφτομαι πως, όταν σου συμβαίνει και στην ενήλικη ζωή, είναι ακόμα πιο ταπεινωτικό γιατί μπορεί να μην μπορείς να αντιδράσεις. Μου έχει συμβεί πολύ λιγότερο και, σε μια στιγμή που μου συνέβη πριν από λίγο καιρό επαγγελματικά, χαίρομαι γιατί με μεγάλη γαλήνη και ψυχραιμία το επικοινώνησα και έφυγα αμέσως από τη δουλειά αυτή», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Ο Δημήτρης Σαμόλης εξήγησε πως δέχτηκε λεκτική επίθεση και επισήμανε πως αντιμετώπισε το σκηνικό με πολλή ψυχραιμία: «Το δέχθηκα με τη μορφή της λεκτικής επίθεσης. Αλλά ήταν τόσο καθαρό πλέον για μένα, ότι δηλαδή “εγώ δεν το θέλω αυτό” και το έκανα με έναν τρόπο που μ’ άρεσε. Με την έννοια πως δεν το επικοινώνησα προς τα έξω, δεν ήταν το ζήτημα μου να βγει προς τα έξω ως είδηση. Ήταν να λυθεί το θέμα. Αυτά, θεωρώ, είναι ακριβά τραύματα που εγώ προσωπικά δεν θέλω να τα εκθέτω με όνομα, γιατί το ζήτημα δεν είναι η κλειδαρότρυπα, αλλά η ορατότητα. Μετά θα αρχίσουμε το κουτσομπολιό. Εγώ θέλω να το επικοινωνήσω για να βοηθήσω κάποιον», είπε.
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