Τζορτζ Κλούνεϊ: Ο θάνατος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είναι ένα από τα πιο συντριπτικά πράγματα που έχουν συμβεί στην οικογένειά μας
Τζορτζ Κλούνεϊ: Ο θάνατος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είναι ένα από τα πιο συντριπτικά πράγματα που έχουν συμβεί στην οικογένειά μας
Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ραντ Γκέρμπερ έφυγε από τη ζωή στις 20 Σεπτεμβρίου από πιθανή υπερβολική δόση
Ως ένα από τα πιο συντριπτικά γεγονότα που έχουν συμβεί στην οικογένειά του χαρακτήρισε τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ραντ Γκέρμπερ, με τους οποίους ο ηθοποιός διατηρεί χρόνια φιλία και είχε αναπτύξει μία πολύ όμορφη σχέση με τα παιδιά τους που τον αποκαλούσαν «θείο Τζορτζ», έφυγε από τη ζωή στις 20 Σεπτεμβρίου, από πιθανή υπερβολική δόση ουσιών, αφού υπέστη καρδιακή ανακοπή, σε ηλικία 27 ετών.
Η οικογένειά του έκτοτε έχει μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν επιθυμεί να μιλήσει για το τραγικό αυτό γεγονός, ωστόσο ο Κλούνεϊ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου βρέθηκε στην τελετή απονομής The Albies που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο και μιλώντας στο Entertainment Tonight εξέφρασε τη συμπαράστασή του: «Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είναι ένα από τα πιο συντριπτικά πράγματα που έχουν συμβεί στην οικογένειά μας», είπε.
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«Και η οικογένειά του περνάει αυτό που μπορείτε να φανταστείτε», πρόσθεσε ο 65χρονος, για να καταλήξει: «Είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε ποτέ να συμβεί σε μια οικογένεια».
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην Daily Mail, μετά τον τραγικό θάνατο του Πρίσλεϊ, ότι ο Κλούνεϊ είναι «βαθιά θλιμμένος και συντετριμμένος από αυτό που συνέβη», ενώ όπως ανέφερε άλλη πηγή στο People, προσπαθεί να βρίσκεται όσο πιο κοντά μπορεί στους γονείς και στην αδελφή του: «Ο Τζορτζ, η Αμάλ (Κλούνεϊ( και μερικοί ακόμη στενοί φίλοι τους εναλλάσσονται, μένοντας με την οικογένεια, ώστε να μην είναι μόνη της».
«Βοηθούν με τις απαραίτητες διευθετήσεις και με οτιδήποτε άλλο χρειάζεται η οικογένεια. Ο Τζορτζ ήταν πάντα πολύ κοντά τόσο στην Κάια όσο και στον Πρίσλεϊ», πρόσθεσε η πηγή.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ραντ Γκέρμπερ, με τους οποίους ο ηθοποιός διατηρεί χρόνια φιλία και είχε αναπτύξει μία πολύ όμορφη σχέση με τα παιδιά τους που τον αποκαλούσαν «θείο Τζορτζ», έφυγε από τη ζωή στις 20 Σεπτεμβρίου, από πιθανή υπερβολική δόση ουσιών, αφού υπέστη καρδιακή ανακοπή, σε ηλικία 27 ετών.
Η οικογένειά του έκτοτε έχει μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν επιθυμεί να μιλήσει για το τραγικό αυτό γεγονός, ωστόσο ο Κλούνεϊ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου βρέθηκε στην τελετή απονομής The Albies που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο και μιλώντας στο Entertainment Tonight εξέφρασε τη συμπαράστασή του: «Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είναι ένα από τα πιο συντριπτικά πράγματα που έχουν συμβεί στην οικογένειά μας», είπε.
Δείτε βίντεο
George and Amal Clooney are mourning the loss of their close family friend, Presley Gerber. 💔— Entertainment Tonight (@etnow) October 9, 2026
George opens up about Cindy Crawford and Rande Gerber son's death, calling it "the worst thing that could ever happen to a family” when speaking with ET at the 2026 Albies, hosted by… pic.twitter.com/dd1yAFSMUY
«Και η οικογένειά του περνάει αυτό που μπορείτε να φανταστείτε», πρόσθεσε ο 65χρονος, για να καταλήξει: «Είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε ποτέ να συμβεί σε μια οικογένεια».
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην Daily Mail, μετά τον τραγικό θάνατο του Πρίσλεϊ, ότι ο Κλούνεϊ είναι «βαθιά θλιμμένος και συντετριμμένος από αυτό που συνέβη», ενώ όπως ανέφερε άλλη πηγή στο People, προσπαθεί να βρίσκεται όσο πιο κοντά μπορεί στους γονείς και στην αδελφή του: «Ο Τζορτζ, η Αμάλ (Κλούνεϊ( και μερικοί ακόμη στενοί φίλοι τους εναλλάσσονται, μένοντας με την οικογένεια, ώστε να μην είναι μόνη της».
«Βοηθούν με τις απαραίτητες διευθετήσεις και με οτιδήποτε άλλο χρειάζεται η οικογένεια. Ο Τζορτζ ήταν πάντα πολύ κοντά τόσο στην Κάια όσο και στον Πρίσλεϊ», πρόσθεσε η πηγή.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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