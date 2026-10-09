Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Παίρνω τη μαμά να κλάψουμε», η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του πατέρα του
Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Παίρνω τη μαμά να κλάψουμε», η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του πατέρα του
Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2025
Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τα γενέθλια του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2025.
Τα ξημερώματα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου ο παρουσιαστής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία, από τα τελευταία γενέθλια του Δημήτρη Κωνσταντάρα και αναφέρθηκε στο τηλεφώνημα που του έκανε κάθε χρόνο για να του ευχηθεί.
«00:01 ηταν το καθιερωμένο μας τηλεφώνημα! 9 Οκτωβρίου. Δεν θα σε ξαναπάρω ποτέ. Χρόνια πια δεν υπάρχουν, τουλάχιστον στην εδώ ζωή. Εκεί, ποιός ξέρει. Παίρνω τη μαμά να κλάψουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.
Δείτε τη φωτογραφία
Τα ξημερώματα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου ο παρουσιαστής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία, από τα τελευταία γενέθλια του Δημήτρη Κωνσταντάρα και αναφέρθηκε στο τηλεφώνημα που του έκανε κάθε χρόνο για να του ευχηθεί.
«00:01 ηταν το καθιερωμένο μας τηλεφώνημα! 9 Οκτωβρίου. Δεν θα σε ξαναπάρω ποτέ. Χρόνια πια δεν υπάρχουν, τουλάχιστον στην εδώ ζωή. Εκεί, ποιός ξέρει. Παίρνω τη μαμά να κλάψουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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