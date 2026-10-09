Πωλείται σε δημοπρασία το εμβληματικό τζάκετ που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο βιντεοκλίπ του «Thriller»

Η τιμή πώλησής του να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας νέο ρεκόρ





Σύμφωνα με την Daily Mail, η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Λος Άντζελες από τον οίκο Julien’s Auctions , με την τιμή πώλησής του να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας νέο ρεκόρ στον χώρο των μουσικών αναμνηστικών.







$10million thriller! Michael Jackson's jacket goes up for sale https://t.co/MPjsmoCoUf — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 9, 2026





Το συγκεκριμένο πανωφόρι, το οποίο παραμένει στην κατοχή της περιουσίας του τραγουδιστή και έχει εκτεθεί στο Rock and Roll Hall of Fame, είναι ένα από τα δύο που κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες του βιντεοκλίπ «Thriller». Το δεύτερο σκίστηκε και φθάρθηκε σκόπιμα, ώστε να χρησιμοποιηθεί στις σκηνές στις οποίες ο Τζάκσον εμφανίζεται ως ζόμπι.



Το χαρακτηριστικό σχέδιό του δημιούργησε η ενδυματολόγος Ντέμπορα Ναντλμαν Λάντις, ενώ χρόνια αργότερα, οι επί χρόνια σχεδιαστές κοστουμιών του Τζάκσον, Ντένις Τόμπκινς και Μάικλ Μπους, κλήθηκαν να δημιουργήσουν παραλλαγές του τζάκετ για τις ζωντανές εμφανίσεις του.



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Ο Τζάκσον φέρεται να πίστευε ότι για να δημιουργηθεί το πατρόν θα έπρεπε να καταστραφεί το πρωτότυπο, ωστόσο οι δύο σχεδιαστές κατάφεραν να το αντιγράψουν χωρίς να προκαλέσουν ζημιές και ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, ο τραγουδιστής τούς το χάρισε, προσθέτοντας προσωπικές αφιερώσεις. Στην εσωτερική επένδυση είναι γραμμένο με μαύρο μαρκαδόρο το μήνυμα «To Bush and Dennis All My Love Michael Jackson», ενώ στο μανίκι υπάρχει η υπογραφή «Love Michael Jackson».



Η Daily Mail αναφέρει πως στην ίδια δημοπρασία θα διατεθεί και ένα ζευγάρι μαύρα δερμάτινα μοκασίνια Florsheim, τα οποία φορούσε ο Τζάκσον κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Thriller» και στις πρόβες. Η εκτιμώμενη τιμή πώλησής τους κυμαίνεται από 30.000 έως 50.000 δολάρια.



Προς πώληση θα διατεθεί επίσης το γάντι με τα στρας που φορούσε ο τραγουδιστής στην ιστορική εμφάνισή του με το «Billie Jean» στο «Motown 25», όταν παρουσίασε το moonwalk στο τηλεοπτικό κοινό. Ο Μάρτιν Νόλαν, συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του Julien’s Auctions, δήλωσε: «Ως ο κορυφαίος οίκος δημοπρασιών στον χώρο της ψυχαγωγίας παγκοσμίως και ως η ομάδα που κατέγραψε παγκόσμια ρεκόρ τόσο για το τζάκετ του “Thriller” το 2011 όσο και για το γάντι του “Motown 25” το 2009, αποτελεί πραγματικό προνόμιο για εμάς να προσφέρουμε ξανά αυτά τα κομμάτια της ιστορίας».



Σε δημοπρασία θα πωληθεί το εμβληματικό τζάκετ που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο βιντεοκλίπ του «Thriller».Σύμφωνα με την Daily Mail, η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Λος Άντζελες, με την τιμή πώλησής του να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας νέο ρεκόρ στον χώρο των μουσικών αναμνηστικών.Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το μέσο, υπάρχει το ενδεχόμενο να καταρρίψει συγκεκριμένα το ρεκόρ για αντικείμενο που συνδέεται με τη μουσική, το οποίο κατέχει η κιθάρα «Black Strat» του Ντέιβιντ Γκίλμορ των Pink Floyd, που πωλήθηκε φέτος έναντι 14,55 εκατομμυρίων δολαρίων.Το ένδυμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διαθέτει ασημένιες αγκράφες στις μανσέτες, κόκκινη μεταξωτή επένδυση, γιακά με διακοσμητικές ραφές, κλείσιμο με κουμπιά σούστες και τους χαρακτηριστικούς ώμους με τις προεξοχές που έγιναν σήμα κατατεθέν του σχεδίου. Στο εσωτερικό του υπάρχει ετικέτα με την ένδειξη «Marc Laurent Paris».Το συγκεκριμένο πανωφόρι, το οποίοείναι ένα από τα δύο που κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες του βιντεοκλίπ «Thriller». Το δεύτερο σκίστηκε και φθάρθηκε σκόπιμα, ώστε να χρησιμοποιηθεί στις σκηνές στις οποίες ο Τζάκσον εμφανίζεται ως ζόμπι.Το χαρακτηριστικό σχέδιό του δημιούργησε η ενδυματολόγος Ντέμπορα Ναντλμαν Λάντις, ενώ χρόνια αργότερα, οι επί χρόνια σχεδιαστές κοστουμιών του Τζάκσον, Ντένις Τόμπκινς και Μάικλ Μπους, κλήθηκαν να δημιουργήσουν παραλλαγές του τζάκετ για τις ζωντανές εμφανίσεις του.Ο Μπους έχει αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έφερε το αυθεντικό πανωφόρι στον ίδιο και τον Τόμπκινς, ζητώντας τους να δημιουργήσουν ένα πατρόν ώστε να μπορούν να αναπαράγουν το σχέδιο στις επόμενες περιοδείες του.Ο Τζάκσον φέρεται να πίστευε ότι για να δημιουργηθεί το πατρόν θα έπρεπε να καταστραφεί το πρωτότυπο, ωστόσο οι δύο σχεδιαστές κατάφεραν να το αντιγράψουν χωρίς να προκαλέσουν ζημιές και ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, ο τραγουδιστής τούς το χάρισε, προσθέτοντας προσωπικές αφιερώσεις. Στην εσωτερική επένδυση είναι γραμμένο με μαύρο μαρκαδόρο το μήνυμα «To Bush and Dennis All My Love Michael Jackson», ενώ στο μανίκι υπάρχει η υπογραφή «Love Michael Jackson».Η Daily Mail αναφέρει πως στην ίδια δημοπρασία θα διατεθεί και ένα ζευγάρι μαύρα δερμάτινα μοκασίνια Florsheim, τα οποία φορούσε ο Τζάκσον κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Thriller» και στις πρόβες. Η εκτιμώμενη τιμή πώλησής τους κυμαίνεται από 30.000 έως 50.000 δολάρια.Προς πώληση θα διατεθεί επίσης το γάντι με τα στρας που φορούσε ο τραγουδιστής στην ιστορική εμφάνισή του με το «Billie Jean» στο «Motown 25», όταν παρουσίασε το moonwalk στο τηλεοπτικό κοινό. Ο Μάρτιν Νόλαν, συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του Julien’s Auctions, δήλωσε: «Ως ο κορυφαίος οίκος δημοπρασιών στον χώρο της ψυχαγωγίας παγκοσμίως και ως η ομάδα που κατέγραψε παγκόσμια ρεκόρ τόσο για το τζάκετ του “Thriller” το 2011 όσο και για το γάντι του “Motown 25” το 2009, αποτελεί πραγματικό προνόμιο για εμάς να προσφέρουμε ξανά αυτά τα κομμάτια της ιστορίας».

«Το τζάκετ του “Thriller” είναι το αντικείμενο για το οποίο ο κόσμος δεν έχει σταματήσει ποτέ να μιλά και είμαστε ενθουσιασμένοι που το παρουσιάζουμε μαζί με το γάντι με τα στρας που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον όταν παρουσίασε για πρώτη φορά το moonwalk στο “Motown 25”, καθώς και με άλλα πολιτιστικά κειμήλια. Καθένα από αυτά συνδέεται με μια στιγμή που άλλαξε για πάντα την ποπ κουλτούρα και αποτελεί τιμή για εμάς να τα διαθέτουμε ξανά» , πρόσθεσε ο Νόλαν.