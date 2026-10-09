Λύγισε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι για τη γέννηση του γιου της: Έκανα πέντε εξωσωματικές, την πρώτη φορά πέτυχε και απέβαλα στους 2,5 μήνες
Λύγισε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι για τη γέννηση του γιου της: Έκανα πέντε εξωσωματικές, την πρώτη φορά πέτυχε και απέβαλα στους 2,5 μήνες
Η πρώην παίκτρια του Survivor περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της κύησης και μετά τον τοκετό
Με συγκίνηση περιέγραψε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να φέρει στον κόσμο τον γιο της, αλλά και όσα συνέβησαν μετά τη γέννησή του, αποκαλύπτοντας πως έκανε πέντε εξωσωματικές μέχρι να κρατήσει στην αγκαλιά της το μωρό της.
Η πρώην παίκτρια του Survivor μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου όπου ανέφερε πως ο γιος της θα πάρει το όνομα Ευθύμης, από τον πατέρα του συζύγου της που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, και εξομολογήθηκε: «Ο Ευθύμης βγήκε με εξωσωματική, γιατί κάναμε πολλές προσπάθειες με τον Νεκτάριο για να μείνω έγκυος, που τελικά δεν ευδοκίμησαν. Ο Ευθύμης ήταν η πέμπτη εξωσωματική μου και ήταν η περίοδος που πραγματικά χαλάρωσα. Την πρώτη φορά η εξωσωματική πέτυχε, αλλά το έχασα στους 2,5 μήνες».
Δείτε το βίντεο
Όταν έμαθε πως ήταν έγκυος, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι ενημερώθηκε πως περίμενε δίδυμα, ωστόσο υπήρξαν επιπλοκές κατά τη διάρκεια της κύησης: «Ο δρόμος της εγκυμοσύνης μου δεν ήταν και τόσο ρόδινος. Όλα ξεκίνησαν από τις 20 Φλεβάρη, που ήμουν 17 εβδομάδων. Είχα δίδυμη κύηση και είχα πάει για έναν απλό υπέρηχο. Ήμουν στο Ιασώ και μου λέει ο γυναικολόγος μου "Ελίζαμπεθ, έχουν σπάσει τα νερά της μικρής". Έχω ένα αγόρι και είχα και ένα κορίτσι, σε διαφορετικούς σάκους. Έχασα πάρα πολύ αμνιακό υγρό. Μετά μου λέει "Δεν θα πας σπίτι. Θα πρέπει να νοσηλευτείς οπωσδήποτε, θα μείνεις μήνες"», εξήγησε.
Το διάστημα που έμεινε στο νοσοκομείο, ο Νεκτάριος Λεμονίδης έλειπε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων: «Εν τέλει, στις 21 βδομάδες η μικρή δεν άντεξε. Εντωμεταξύ δεν ένιωθα καλά εκείνη την ημέρα. Αισθανόμουν λίγο κάπως. Έξω είχε ζέστη, εγώ κρύωνα. Ήμουν μόνη μου, γιατί δεν έχω και τις αδελφές μου εδώ, είναι στην Αγγλία. Είχα και πυρετό. Ήμουν πάρα πολύ, πάρα πολύ χάλια ψυχολογικά. Έμεινα στο νοσοκομείο επί 3,5 μήνες, να μην κάνω τίποτα. Δεν ανέβαζα τίποτα. Και έβγαζα φωτογραφίες ότι είμαι στο σπίτι μου, ότι είμαι στο μπαλκόνι, ότι πίνω καφέ, γιατί φοβόμουν το μάτι», ανέφερε.
Για τη στιγμή που κράτησε το μωρό της στην αγκαλιά της, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι εξομολογήθηκε: «Είδα το μωράκι μου τυλιγμένο σε σακουλάκι. Στην αρχή έπαθα σοκ. Με το που τον αγκάλιασα ένιωσα αυτή τη ζεστασιά και τη χαρά. Γεννήθηκε φυσιολογικά, μέσα σε μισή ώρα, χωρίς επισκληρίδιο, αλλά όταν είδα αυτή την εικόνα ρώτησα "Γιατί μου τον δίνετε έτσι; Θα μείνει στο σακουλάκι;". Μου είπαν ότι θα πήγαινε σε θερμοκοιτίδα αλλά με διαβεβαίωσαν ότι ήταν καλά στην υγεία του».
«Για τρεις βδομάδες δεν μπορούσα να βάλω ούτε καν το χέρι μου, ούτε καν να τον ταΐσω. Απλά είναι που τον έβλεπα. Ήταν με τα σωληνάκια. Άσχημη εικόνα», πρόσθεσε και δάκρυσε, τονίζοντας πως η πίστη και η θετική της ενέργεια έσωσαν την ίδια και το μωρό της.
Η πρώην παίκτρια του Survivor μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου όπου ανέφερε πως ο γιος της θα πάρει το όνομα Ευθύμης, από τον πατέρα του συζύγου της που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, και εξομολογήθηκε: «Ο Ευθύμης βγήκε με εξωσωματική, γιατί κάναμε πολλές προσπάθειες με τον Νεκτάριο για να μείνω έγκυος, που τελικά δεν ευδοκίμησαν. Ο Ευθύμης ήταν η πέμπτη εξωσωματική μου και ήταν η περίοδος που πραγματικά χαλάρωσα. Την πρώτη φορά η εξωσωματική πέτυχε, αλλά το έχασα στους 2,5 μήνες».
Δείτε το βίντεο
Όταν έμαθε πως ήταν έγκυος, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι ενημερώθηκε πως περίμενε δίδυμα, ωστόσο υπήρξαν επιπλοκές κατά τη διάρκεια της κύησης: «Ο δρόμος της εγκυμοσύνης μου δεν ήταν και τόσο ρόδινος. Όλα ξεκίνησαν από τις 20 Φλεβάρη, που ήμουν 17 εβδομάδων. Είχα δίδυμη κύηση και είχα πάει για έναν απλό υπέρηχο. Ήμουν στο Ιασώ και μου λέει ο γυναικολόγος μου "Ελίζαμπεθ, έχουν σπάσει τα νερά της μικρής". Έχω ένα αγόρι και είχα και ένα κορίτσι, σε διαφορετικούς σάκους. Έχασα πάρα πολύ αμνιακό υγρό. Μετά μου λέει "Δεν θα πας σπίτι. Θα πρέπει να νοσηλευτείς οπωσδήποτε, θα μείνεις μήνες"», εξήγησε.
Το διάστημα που έμεινε στο νοσοκομείο, ο Νεκτάριος Λεμονίδης έλειπε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων: «Εν τέλει, στις 21 βδομάδες η μικρή δεν άντεξε. Εντωμεταξύ δεν ένιωθα καλά εκείνη την ημέρα. Αισθανόμουν λίγο κάπως. Έξω είχε ζέστη, εγώ κρύωνα. Ήμουν μόνη μου, γιατί δεν έχω και τις αδελφές μου εδώ, είναι στην Αγγλία. Είχα και πυρετό. Ήμουν πάρα πολύ, πάρα πολύ χάλια ψυχολογικά. Έμεινα στο νοσοκομείο επί 3,5 μήνες, να μην κάνω τίποτα. Δεν ανέβαζα τίποτα. Και έβγαζα φωτογραφίες ότι είμαι στο σπίτι μου, ότι είμαι στο μπαλκόνι, ότι πίνω καφέ, γιατί φοβόμουν το μάτι», ανέφερε.
Για τη στιγμή που κράτησε το μωρό της στην αγκαλιά της, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι εξομολογήθηκε: «Είδα το μωράκι μου τυλιγμένο σε σακουλάκι. Στην αρχή έπαθα σοκ. Με το που τον αγκάλιασα ένιωσα αυτή τη ζεστασιά και τη χαρά. Γεννήθηκε φυσιολογικά, μέσα σε μισή ώρα, χωρίς επισκληρίδιο, αλλά όταν είδα αυτή την εικόνα ρώτησα "Γιατί μου τον δίνετε έτσι; Θα μείνει στο σακουλάκι;". Μου είπαν ότι θα πήγαινε σε θερμοκοιτίδα αλλά με διαβεβαίωσαν ότι ήταν καλά στην υγεία του».
«Για τρεις βδομάδες δεν μπορούσα να βάλω ούτε καν το χέρι μου, ούτε καν να τον ταΐσω. Απλά είναι που τον έβλεπα. Ήταν με τα σωληνάκια. Άσχημη εικόνα», πρόσθεσε και δάκρυσε, τονίζοντας πως η πίστη και η θετική της ενέργεια έσωσαν την ίδια και το μωρό της.
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