Ζόζεφιν: Η μητρότητα είναι κάτι που σκέφτομαι, μακάρι να έρθει - Γιατί έχει κάνει unfollow τον Νίνο στο Instagram
Ζόζεφιν: Η μητρότητα είναι κάτι που σκέφτομαι, μακάρι να έρθει - Γιατί έχει κάνει unfollow τον Νίνο στο Instagram
Η τραγουδίστρια σχολίασε επίσης τη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα - «Είναι πολύ στενάχωρο αυτό το πράγμα», είπε
Δηλώσεις για την προσωπική της ζωή έκανε η Ζόζεφιν, εξηγώντας πως ενώ ο γάμος δεν είναι κάτι που την ενδιαφέρει απαραίτητα, θα ήθελε να αποκτήσει παιδιά.
Η τραγουδίστρια, σε συνέντευξη που έδωσε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day», απάντησε για τη σχέση της με τον Νίνο και τα unfollow μεταξύ τους, αναφέρθηκε στη βάφτισή της πριν από οχτώ χρόνια και στην πίστη της στον Θεό, ενώ σχολίασε και τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα τα τελευταία 24ωρα.
Με αφορμή το νέο της τραγούδι με τίτλο «Δαχτυλίδι», η Ζόζεφιν ρωτήθηκε εάν θα την ενδιέφερε μία πρόταση γάμου: «Πιστεύω πιο πολύ στις βάσεις μιας σχέσης. Δεν έχει να κάνει με το δαχτυλίδι ή τον γάμο, χωρίς να θέλω να το υποβαθμίσω, γιατί βαφτίστηκα κιόλας πριν από οχτώ χρόνια. Μια σχέση πρέπει να έχει τα ουσιαστικά πράγματα που είναι ο σεβασμός, η αγάπη, το να είστε στην ίδια σελίδα... Πιστεύω αυτά είναι πιο σημαντικά από ένα χαρτί. Δεν είναι στα σχέδιά μου ο γάμος. Άμα έρθει, ήρθε. Δεν είναι κάτι που ονειρεύομαι ο γάμος», επισήμανε και πρόσθεσε: «Η μητρότητα από την άλλη είναι κάτι που σκέφτομαι, μακάρι να έρθει και να με αξιώσει ο Θεός».
Δείτε το βίντεο
Για τη βάφτισή της, στη συνέχεια, εξομολογήθηκε πως την άλλαξε και έκτοτε αισθάνεται μία ηρεμία στη ζωή της: «Ήταν μια εμπειρία πολύ δυνατή, άλλαξε η ζωή μου και νομίζω ότι μπήκε το φως στη ζωή μου. Από εκείνη την ημέρα ήταν σαν να άνοιξε ο δρόμος, σαν να έχω την ευλογία του Θεού. Άλλαξαν πολλά πράγματα. Δεν έχω πια φοβίες. Έχω και πνευματικό και εξομολογούμαι. Μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου. Εμένα είναι ανάγκη μου να το κάνω αυτό. Δεν το λέω για να φανώ το καλό κορίτσι, νιώθω καλά με αυτό, γιατί νιώθω μια ηρεμία μετά», είπε.
Όσον αφορά στη σχέση της με τον Νίνο και στα βίντεο που είχαν ανεβάσει στο παρελθόν την περίοδο που ήταν χωριστά, αφήνοντας σπόντες ο ένας για τον άλλον, η Ζόζεφιν ανέφερε: «Πιστεύω όλα τα ζευγάρια τα έχουν αυτά» και έπειτα εξήγησε γιατί δεν ακολουθούν ο ένας τον άλλον στα social media: «Ο Νίνο έχει κάνει τους πάντες unfollow εδώ και δύο-τρία χρόνια. Και είπα κι εγώ "ούτε εγώ θα σε ακολουθήσω". Λέει "δεν είμαι follower, είμαι leader". Τώρα αυτά με τα social media είναι βλακείες, αλλού είναι ουσία», τόνισε.
Τέλος, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε ποια είναι η άποψή της για την κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα και σχολίασε πως πρόκειται για μία πολύ δυσάρεστη κατάσταση, σημειώνοντας πως ελπίζει ότι η διαμάχη θα λήξει σύντομα: «Είναι πολύ στενάχωρο αυτό το πράγμα. Είναι δύο καλλιτέχνες τρομεροί, είναι δύο μύθοι. Εγώ πήγα και στη συναυλία της Άννας τώρα που ήταν πριν λίγες μέρες. Η απόλυτη αποθέωση. Είναι στενάχωρο να βλέπουμε δύο ανθρώπους που έχουν γράψει ιστορία να τσακώνονται. Ελπίζω να τα ξαναβρούν».
Η τραγουδίστρια, σε συνέντευξη που έδωσε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day», απάντησε για τη σχέση της με τον Νίνο και τα unfollow μεταξύ τους, αναφέρθηκε στη βάφτισή της πριν από οχτώ χρόνια και στην πίστη της στον Θεό, ενώ σχολίασε και τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα τα τελευταία 24ωρα.
Με αφορμή το νέο της τραγούδι με τίτλο «Δαχτυλίδι», η Ζόζεφιν ρωτήθηκε εάν θα την ενδιέφερε μία πρόταση γάμου: «Πιστεύω πιο πολύ στις βάσεις μιας σχέσης. Δεν έχει να κάνει με το δαχτυλίδι ή τον γάμο, χωρίς να θέλω να το υποβαθμίσω, γιατί βαφτίστηκα κιόλας πριν από οχτώ χρόνια. Μια σχέση πρέπει να έχει τα ουσιαστικά πράγματα που είναι ο σεβασμός, η αγάπη, το να είστε στην ίδια σελίδα... Πιστεύω αυτά είναι πιο σημαντικά από ένα χαρτί. Δεν είναι στα σχέδιά μου ο γάμος. Άμα έρθει, ήρθε. Δεν είναι κάτι που ονειρεύομαι ο γάμος», επισήμανε και πρόσθεσε: «Η μητρότητα από την άλλη είναι κάτι που σκέφτομαι, μακάρι να έρθει και να με αξιώσει ο Θεός».
Δείτε το βίντεο
Για τη βάφτισή της, στη συνέχεια, εξομολογήθηκε πως την άλλαξε και έκτοτε αισθάνεται μία ηρεμία στη ζωή της: «Ήταν μια εμπειρία πολύ δυνατή, άλλαξε η ζωή μου και νομίζω ότι μπήκε το φως στη ζωή μου. Από εκείνη την ημέρα ήταν σαν να άνοιξε ο δρόμος, σαν να έχω την ευλογία του Θεού. Άλλαξαν πολλά πράγματα. Δεν έχω πια φοβίες. Έχω και πνευματικό και εξομολογούμαι. Μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου. Εμένα είναι ανάγκη μου να το κάνω αυτό. Δεν το λέω για να φανώ το καλό κορίτσι, νιώθω καλά με αυτό, γιατί νιώθω μια ηρεμία μετά», είπε.
Όσον αφορά στη σχέση της με τον Νίνο και στα βίντεο που είχαν ανεβάσει στο παρελθόν την περίοδο που ήταν χωριστά, αφήνοντας σπόντες ο ένας για τον άλλον, η Ζόζεφιν ανέφερε: «Πιστεύω όλα τα ζευγάρια τα έχουν αυτά» και έπειτα εξήγησε γιατί δεν ακολουθούν ο ένας τον άλλον στα social media: «Ο Νίνο έχει κάνει τους πάντες unfollow εδώ και δύο-τρία χρόνια. Και είπα κι εγώ "ούτε εγώ θα σε ακολουθήσω". Λέει "δεν είμαι follower, είμαι leader". Τώρα αυτά με τα social media είναι βλακείες, αλλού είναι ουσία», τόνισε.
Τέλος, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε ποια είναι η άποψή της για την κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα και σχολίασε πως πρόκειται για μία πολύ δυσάρεστη κατάσταση, σημειώνοντας πως ελπίζει ότι η διαμάχη θα λήξει σύντομα: «Είναι πολύ στενάχωρο αυτό το πράγμα. Είναι δύο καλλιτέχνες τρομεροί, είναι δύο μύθοι. Εγώ πήγα και στη συναυλία της Άννας τώρα που ήταν πριν λίγες μέρες. Η απόλυτη αποθέωση. Είναι στενάχωρο να βλέπουμε δύο ανθρώπους που έχουν γράψει ιστορία να τσακώνονται. Ελπίζω να τα ξαναβρούν».
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